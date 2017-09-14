Додано: Сер 19 бер, 2025 23:47

stm написав: Поверьте мне, отсутствие паспорта как согласия взаимного на гражданство государства Украины очень даже мешает мобилизации. Мы сейчас о процедуре. Потеря паспорта или его порча, да, не поможет. Поверьте мне, отсутствие паспорта как согласия взаимного на гражданство государства Украины очень даже мешает мобилизации. Мы сейчас о процедуре. Потеря паспорта или его порча, да, не поможет.

Ну я можу прогнозувати деякі складнощі в роботі органів комплектування, коли їм раптом такий екземпляр попадеться, який ніколи паспорт не отримував. Але щоб прямо унеможливити процес мобілізації зовсім... Не думаю, якщо ТЦК не ледащі.Але навіть і це не так важливо.Важливіші дві речі: по-перше, громадянства відсутність паспорту не позбавляє, це факт. По-друге, отримати паспорт -- це обов'язок громадянина, так само як встати на військовий облік чи захищати державу. Намагання уникнути виконання одного обов'язку шляхом попереднього невиконання іншого -- юридично хибний шлях. По-третє, паспорт зараз видається в 14 років, а закордонний так взагалі з народження можна отримати. Цей вік на те й зветься неповнолітнім, що людина ще не може усвідомити наслідки здійснення правочинів, і тому будь-які правочини, вчинені в такому віці, окрім може самих простих, будуть з гарантією визнані недійсними при розгляді в будь-якому суді. А от укладання правочину з державою, найбільш складного із всіх можливих, і з найбільш об'ємними обов'язками і супер складною і непередбачуванною системою відповідальності -- чомусь визнається стовідсотково і без будь-якого суду. Взагалі-то я вже пояснив чому -- бо ніякого правочину насправді при отриманні паспорту не відбувається, окрім самого факту передачі документа.Так що дорікати комусь, що він добровільно став громадянином (ну якщо це дійсно не відбулось добровільно за визначеною процедурою) -- це зовсім не в тему.