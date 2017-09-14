Вообще-то иностранцы обычно могут получить вид на жительство в другой стране. Так что указанные два пути как-то совсем не исчерпывают все варианты.
|
|
|
Додано: Чет 20 бер, 2025 00:08
Додано: Чет 20 бер, 2025 00:21
самі не любите воювати з мєльніцами а в тцк значить донкіхоти?
Ніхто там нічого не слухає)
І взагалі, ніде в подальшому.
ну може коли командири будуть штурмовиків на передку відбирати. Но не факт.)
Не стримують гніву не в тцк а побратими.
Додано: Чет 20 бер, 2025 00:29
Че донкихоты? Я ж и говорю, никто не слушает, только люлей раздают. Везде
Отсюда вывод-вместо поиска правды лучше уносить физически тушку, пока трамваи ходят.
Все попытки доказать, что "не по закону" "не имеют права" и тд. плохо заканчиваются для доказывающего.
Я вам приведу один абзац с Кастанеды, про истинного воина.
"Я могу сказать тебе только одно - воин недоступен. Он никогда не стоит посреди дороги, ожидая, пока что-нибудь его пришибет. Он сводит к минимуму возможность возникновения непредвиденных ситуаций. Того, что люди называют случайностями, почти всегда можно легко избежать. Обычно такие вещи происходят с дураками, вся жизнь которых - сплошное разгильдяйство.
- Но ведь невозможно двадцать четыре часа в сутки думать и жить стратегически, - сказал я. - Представь, например, что кто-то поджидает тебя с мощной винтовкой, снабженной оптическим прицелом. Он может уложить тебя с расстояния в полкилометра. Что ты сделаешь в подобной ситуации?
Дон Хуан недоверчиво взглянул на меня и расхохотался.
- Так все-таки, что ты сделаешь? - настаивал я.
- Если кто-то ждет меня с винтовкой?
- Да, если кто-то спрятался и ждет тебя. У тебя не будет ни единого шанса. Ты ведь не сможешь остановить пулю.
- Нет, не смогу. Но я все равно не понимаю, к чему ты клонишь.
- Да к тому, что в подобной ситуации никакая стратегия не поможет.
- О, еще как поможет! Если кто-нибудь будет ждать меня, вооружившись мощной винтовкой с оптическим прицелом, то меня просто там не окажется."
Додано: Чет 20 бер, 2025 00:32
Могут.
В принципе.
Но надо иметь достаточно серьёзные основания.
Это просто и легко сегодня, во время войны, когда украинцев признают беженцами автоматически.
Попробуйте сделать это после окончания войны. Разве что вы какой-то особо ценный специалист.
Додано: Чет 20 бер, 2025 00:49
Давайте пойдем дальше, ваши родители осознанно дали вам гражданство Украины при рождении или их заставили? Вашего отца государство заставило или мама, которая решила что пора дать гражданство Украины сыну, может трамваи тогда не ходили и он не смог уехать к гражданке Филиппин хотя бы. И тогда совсем другая история с гражданством случилась бы. В чём виновато перед вами государство? Первопричина - люди которые вас родили и воспитали преднамеренно или нет, они виноваты в этом ужасном гражданстве.
|