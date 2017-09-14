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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13297132981329913300

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 84
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
28
Це загроза
17%
14
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 00:08

  ЛАД написав:Если хочется дольше, то это только "под временной защитой" или нелегально.
Вообще-то иностранцы обычно могут получить вид на жительство в другой стране. Так что указанные два пути как-то совсем не исчерпывают все варианты.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 00:21

  Господар Вельзевула написав: Толку воевать с ветряными мельницами, если их можно натихаря обойти?
А то волай-не волай, толку не будет. ТЦК вообще не любят когда рассказывают,что "не должен" и все такое. Могут не стримати гніву.
Я за практические решения. :)

:lol: самі не любите воювати з мєльніцами а в тцк значить донкіхоти? :lol:
Ніхто там нічого не слухає)
І взагалі, ніде в подальшому.
ну може коли командири будуть штурмовиків на передку відбирати. Но не факт.)
Не стримують гніву не в тцк а побратими.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 00:29

  Banderlog написав: :lol: самі не любите воювати з мєльніцами а в тцк значить донкіхоти? :lol:
Ніхто там нічого не слухає)
І взагалі, ніде в подальшому.
ну може коли командири будуть штурмовиків на передку відбирати. Но не факт.)
Не стримують гніву не в тцк а побратими.


Че донкихоты? Я ж и говорю, никто не слушает, только люлей раздают. Везде :mrgreen:
Отсюда вывод-вместо поиска правды лучше уносить физически тушку, пока трамваи ходят.
Все попытки доказать, что "не по закону" "не имеют права" и тд. плохо заканчиваются для доказывающего.
Я вам приведу один абзац с Кастанеды, про истинного воина.

"Я могу сказать тебе только одно - воин недоступен. Он никогда не стоит посреди дороги, ожидая, пока что-нибудь его пришибет. Он сводит к минимуму возможность возникновения непредвиденных ситуаций. Того, что люди называют случайностями, почти всегда можно легко избежать. Обычно такие вещи происходят с дураками, вся жизнь которых - сплошное разгильдяйство.

- Но ведь невозможно двадцать четыре часа в сутки думать и жить стратегически, - сказал я. - Представь, например, что кто-то поджидает тебя с мощной винтовкой, снабженной оптическим прицелом. Он может уложить тебя с расстояния в полкилометра. Что ты сделаешь в подобной ситуации?

Дон Хуан недоверчиво взглянул на меня и расхохотался.

- Так все-таки, что ты сделаешь? - настаивал я.

- Если кто-то ждет меня с винтовкой?

- Да, если кто-то спрятался и ждет тебя. У тебя не будет ни единого шанса. Ты ведь не сможешь остановить пулю.

- Нет, не смогу. Но я все равно не понимаю, к чему ты клонишь.

- Да к тому, что в подобной ситуации никакая стратегия не поможет.

- О, еще как поможет! Если кто-нибудь будет ждать меня, вооружившись мощной винтовкой с оптическим прицелом, то меня просто там не окажется."
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 00:32

  M-Audio написав:
  ЛАД написав:Если хочется дольше, то это только "под временной защитой" или нелегально.
Вообще-то иностранцы обычно могут получить вид на жительство в другой стране. Так что указанные два пути как-то совсем не исчерпывают все варианты.

Могут.
В принципе.
Но надо иметь достаточно серьёзные основания.
Это просто и легко сегодня, во время войны, когда украинцев признают беженцами автоматически.
Попробуйте сделать это после окончания войны. Разве что вы какой-то особо ценный специалист.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 00:49

  M-Audio написав:Так що дорікати комусь, що він добровільно став громадянином (ну якщо це дійсно не відбулось добровільно за визначеною процедурою) -- це зовсім не в тему.

Давайте пойдем дальше, ваши родители осознанно дали вам гражданство Украины при рождении или их заставили? Вашего отца государство заставило или мама, которая решила что пора дать гражданство Украины сыну, может трамваи тогда не ходили и он не смог уехать к гражданке Филиппин хотя бы. И тогда совсем другая история с гражданством случилась бы. В чём виновато перед вами государство? Первопричина - люди которые вас родили и воспитали преднамеренно или нет, они виноваты в этом ужасном гражданстве.
stm
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