Додано: Чет 20 бер, 2025 00:29

Banderlog написав: самі не любите воювати з мєльніцами а в тцк значить донкіхоти?

Ніхто там нічого не слухає)

І взагалі, ніде в подальшому.

ну може коли командири будуть штурмовиків на передку відбирати. Но не факт.)

Не стримують гніву не в тцк а побратими. самі не любите воювати з мєльніцами а в тцк значить донкіхоти?Ніхто там нічого не слухає)І взагалі, ніде в подальшому.ну може коли командири будуть штурмовиків на передку відбирати. Но не факт.)Не стримують гніву не в тцк а побратими.

Че донкихоты? Я ж и говорю, никто не слушает, только люлей раздают. ВездеОтсюда вывод-вместо поиска правды лучше уносить физически тушку, пока трамваи ходят.Все попытки доказать, что "не по закону" "не имеют права" и тд. плохо заканчиваются для доказывающего.Я вам приведу один абзац с Кастанеды, про истинного воина."Я могу сказать тебе только одно - воин недоступен. Он никогда не стоит посреди дороги, ожидая, пока что-нибудь его пришибет. Он сводит к минимуму возможность возникновения непредвиденных ситуаций. Того, что люди называют случайностями, почти всегда можно легко избежать. Обычно такие вещи происходят с дураками, вся жизнь которых - сплошное разгильдяйство.- Но ведь невозможно двадцать четыре часа в сутки думать и жить стратегически, - сказал я. - Представь, например, что кто-то поджидает тебя с мощной винтовкой, снабженной оптическим прицелом. Он может уложить тебя с расстояния в полкилометра. Что ты сделаешь в подобной ситуации?Дон Хуан недоверчиво взглянул на меня и расхохотался.- Так все-таки, что ты сделаешь? - настаивал я.- Если кто-то ждет меня с винтовкой?- Да, если кто-то спрятался и ждет тебя. У тебя не будет ни единого шанса. Ты ведь не сможешь остановить пулю.- Нет, не смогу. Но я все равно не понимаю, к чему ты клонишь.- Да к тому, что в подобной ситуации никакая стратегия не поможет.- О, еще как поможет! Если кто-нибудь будет ждать меня, вооружившись мощной винтовкой с оптическим прицелом, то меня просто там не окажется."