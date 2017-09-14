Вообще-то иностранцы обычно могут получить вид на жительство в другой стране. Так что указанные два пути как-то совсем не исчерпывают все варианты.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 00:08
Додано: Чет 20 бер, 2025 00:21
самі не любите воювати з мєльніцами а в тцк значить донкіхоти?
Ніхто там нічого не слухає)
І взагалі, ніде в подальшому.
ну може коли командири будуть штурмовиків на передку відбирати. Но не факт.)
Не стримують гніву не в тцк а побратими.
Додано: Чет 20 бер, 2025 00:29
Че донкихоты? Я ж и говорю, никто не слушает, только люлей раздают. Везде
Отсюда вывод-вместо поиска правды лучше уносить физически тушку, пока трамваи ходят.
Все попытки доказать, что "не по закону" "не имеют права" и тд. плохо заканчиваются для доказывающего.
Я вам приведу один абзац с Кастанеды, про истинного воина.
"Я могу сказать тебе только одно - воин недоступен. Он никогда не стоит посреди дороги, ожидая, пока что-нибудь его пришибет. Он сводит к минимуму возможность возникновения непредвиденных ситуаций. Того, что люди называют случайностями, почти всегда можно легко избежать. Обычно такие вещи происходят с дураками, вся жизнь которых - сплошное разгильдяйство.
- Но ведь невозможно двадцать четыре часа в сутки думать и жить стратегически, - сказал я. - Представь, например, что кто-то поджидает тебя с мощной винтовкой, снабженной оптическим прицелом. Он может уложить тебя с расстояния в полкилометра. Что ты сделаешь в подобной ситуации?
Дон Хуан недоверчиво взглянул на меня и расхохотался.
- Так все-таки, что ты сделаешь? - настаивал я.
- Если кто-то ждет меня с винтовкой?
- Да, если кто-то спрятался и ждет тебя. У тебя не будет ни единого шанса. Ты ведь не сможешь остановить пулю.
- Нет, не смогу. Но я все равно не понимаю, к чему ты клонишь.
- Да к тому, что в подобной ситуации никакая стратегия не поможет.
- О, еще как поможет! Если кто-нибудь будет ждать меня, вооружившись мощной винтовкой с оптическим прицелом, то меня просто там не окажется."
Додано: Чет 20 бер, 2025 00:32
Могут.
В принципе.
Но надо иметь достаточно серьёзные основания.
Это просто и легко сегодня, во время войны, когда украинцев признают беженцами автоматически.
Попробуйте сделать это после окончания войны. Разве что вы какой-то особо ценный специалист.
Додано: Чет 20 бер, 2025 00:49
Давайте пойдем дальше, ваши родители осознанно дали вам гражданство Украины при рождении или их заставили? Вашего отца государство заставило или мама, которая решила что пора дать гражданство Украины сыну, может трамваи тогда не ходили и он не смог уехать к гражданке Филиппин хотя бы. И тогда совсем другая история с гражданством случилась бы. В чём виновато перед вами государство? Первопричина - люди которые вас родили и воспитали преднамеренно или нет, они виноваты в этом ужасном гражданстве.
Додано: Чет 20 бер, 2025 01:41
Бла-бла-бла. Законы и подзаконные акты Конституцию менять не могут. Вы собираетесь выполнять свой долг перед государством или будете другим рассказывать об их долгах по общественному договору и ждать, пока Вас лично попросят выполнить свой конституционный долг? Или Вы себя выписали из граждан Украины? Где заканчивается Ваше лицемерие?
Родители дают детям жизнь. Всё. Гражданство идёт автоматически в силу гражданства родителей. Не может ребёнок отказаться от гражданства. Дело не в «ужасном» гражданстве Украины, а во власти, которая поделила людей на сорта по различным выдуманным признакам и требует от части граждан отдавать какие-то «долги», которых по непонятным причинам нет у других граждан. Власть не выполнила свои главные обязанности - предотвратить, уберечь и предупредить, а главное - подготовиться, а не разбазаривать страну и армию. Дальше люди действуют самостоятельно.
Додано: Чет 20 бер, 2025 02:19
Разбазаренная страна вас неплохо защитила, не без проблем конечно, но вы не изнасилованы бурятом, не сдохли от пули из автомата противника с завязанными руками сзади. Неплохо справилось при исходных данных, я считаю.
Да и гражданство Украины я считаю норм, поблагодарю родителей, хороший выбор. А вы не лицемер - это прям видно. Трус, но не лицемер )))
Додано: Чет 20 бер, 2025 02:43
Украинская власть меня не защитила. Она отказывает мне в праве защищать свою жизнь.
Выбора Ваших родителей здесь нет. Но на Вашем месте я бы тоже считал украинское гражданство норм, если обязанностей - ровно ноль. Сидишь на форуме и расказываешь другим об их обязанностях.
Хмммм. Сама воевать не хочет (боится?), но других обвиняет в трусости. Лицемерие? То есть, Вы - и трус и лицемер? Ни слова о своей обязанности защищать Украину опять? Вы - не гражданка Украины? Как Вы себя освободили от обязанностей по общественному договору, о которых Вы рассказываете другим?
Додано: Чет 20 бер, 2025 02:50
У меня нет претензий к государству, обязанность защиты на мне так же как и на вас. 3 года защиты как услуга получены нами в полном объёме. Что бы предъявить обоснованные претензии и получить возмещение хоть моральное, надо обращаться в суд. Надо составить исковое заявление с адвокатом на травму вашей жизни в разбазаренной стране, на которую напали. Как-то так.
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