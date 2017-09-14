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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13298132991330013301

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 84
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
28
Це загроза
17%
14
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 03:08

  АндрейМ написав:
  stm написав:У меня нет претензий к государству, обязанность защиты на мне так же как и на вас.

Я не спрашивал у Вас есть ли у Вас претензии к государству. Я спросил когда Вы пойдёте это государство защищать. Вы упорно уклоняетесь от ответа на этот вопрос. Я так понимаю, что Вы лицемерно ждёте пока Вас позовут (мобилизуют), прекрасно понимая, что эта власть делать этого не будет вопреки Конституции. С Вашей стороны лицемерно рассказывать другим об общественном договоре, который Вы сами отказываетесь выполнять. Наш общественный договор говорит, что мы все должны защищать страну, а не то, что я должен защищать чьи-то катания по Европе во время войны.

Я лицемерно жду когда ко мне подойдёт ТЦК. Всё верно. У меня нет гарантий что эта власть этого делать не будет. Для большей ясности, пока вы не являетесь мобилизованным, соответственно меня или катающихся вы не защищаете, долг у нас одинаков. В случае надобности, к нам подойдут.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 03:25

  stm написав:Я лицемерно жду когда ко мне подойдёт ТЦК. Всё верно.

Спасибо за ответ. Могу лишь сказать, что прав что-то говорить другим, пока Вы ждёте то, что никогда не случится, у Вас нет, но Вам и Вашей совести решать что и кому говорить.

  stm написав: Для большей ясности, пока вы не являетесь мобилизованным, соответственно меня или катающихся вы не защищаете, долг у нас одинаков.

Ложь. Откровенная ложь. Вы можете кататься, пока Вас не позвали, а я - нет. Вам не присвоили номер, как скоту, и не требуют носить с собой документы о рабстве, без которых Вы - не (полу)человек. Долг у нас не одинаков. У Вас никаких долгов нет. Вам не грозят штрафы или тюремные сроки за желание жить. Вы просто живёте. Прекратите лгать, пожалуйста. Если у Вас долг есть, идите в ВСУ, а не ждите когда Вас позовут, как многие здесь.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 03:43

  АндрейМ написав:
  stm написав:Я лицемерно жду когда ко мне подойдёт ТЦК. Всё верно.

Спасибо за ответ. Могу лишь сказать, что прав что-то говорить другим, пока Вы ждёте то, что никогда не случится, у Вас нет, но Вам и Вашей совести решать что и кому говорить.

  stm написав: Для большей ясности, пока вы не являетесь мобилизованным, соответственно меня или катающихся вы не защищаете, долг у нас одинаков.

Ложь. Откровенная ложь. Вы можете кататься, пока Вас не позвали, а я - нет. Вам не присвоили номер, как скоту, и не требуют носить с собой документы о рабстве, без которых Вы - не (полу)человек. Долг у нас не одинаков. У Вас никаких долгов нет. Вам не грозят штрафы или тюремные сроки за желание жить. Вы просто живёте. Прекратите лгать, пожалуйста. Если у Вас долг есть, идите в ВСУ, а не ждите когда Вас позовут, как многие здесь.
В чём ложь? Мы оба получили защиту и выжили благодаря найму государством людей, которых мама не для войны рожала. Мама вас действительно не в той стране родила, угораздило ж её дать вам гражданство страны на которую напали. Далее Вы будучи катающимся даже до 2022 и видя 2014, не укатили, чем неосознанно, но самостоятельно нанесли себе непоправимую травму дальнейших жизненных событий.
Я самостоятельно и лицемерно сижу и жду ТЦК.
ПС: Вы ещё и номеров боитесь? Вот это колбасит, надо к врачу, а то голоса в голове явно шепчут вам нехорошее... Это нервное, может даже серьёзное. Государство оказывает услуги проверки здоровья психического тоже.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 04:03

  stm написав:В чём ложь?

В том, что наш долг - одинаков. У Вас долгов нет. У Вас нет никаких обязанностей перед Украиной. Вы сидите и ждёте ТЦК, зная, что они за Вами никогда не прийдут. Вы отказываетесь идти и защищать свою страну, как требует Конституция, прикрываясь тем, что «не позвали». Хорошо, что Вы, хоть, признаёте, что Вы - лицемерка. Другие лицемеры не хотят в этом признаваться.

Позвольте спросить - а Вас мама для чего родила?
АндрейМ
 
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