RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13298132991330013301

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 84
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
28
Це загроза
17%
14
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 06:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

АндрійМ, ви ж по попередній легенді виїхали вже за межі України. Щось трапилось? Вас депортували взад?

А оце ваше викочування тут вимог до жінок - це ваше таке трактування статті 65 Конституції ?


Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.



Так а де там сказано що всі і однаковою мірою? Діти теж? Особи з інвалідністю ? Люди похилого віку?
Вони на вашу думку мають такі ж обовʼязки по захисту держави згідно конституції , як і ви дорослий дядько з відсутньою підтвердженою інвалідністю (згідно легенди) ??

Ви не допускаєте думки, що хто, коли саме, у якому віці і з якими критеріями до здоровʼя , освіти , соціального і демографічного стану - це все уточнюють Закони України??
А конституція лише каже, що саме громадяни України, а не Німеччини чи «люди світу» .
Hotab
 
Повідомлень: 14479
З нами з: 15.02.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 08:03

  Hotab написав:Так а де там сказано що всі і однаковою мірою? Діти теж?
Ви не допускаєте думки, що хто, коли саме, у якому віці і з якими критеріями до здоровʼя , освіти , соціального і демографічного стану - це все уточнюють Закони України??
А конституція лише каже, що саме громадяни України, а не Німеччини чи «люди світу» .

Це все так, але трішечки не так.
Особисто у мене є декілька знайомих, які внєзапно оказалісь з наявними паспортами інших держав, це дає їм право шастать тудой/сюдой і спокійно вести бізнес без військового обліку.

Інше питання стосовно громадянства, особисто моя сім`я це одні з лємків, які були свого часу депортовані сталінським режимом з Карпатських лісів на південь у степи без права переселення у тіж Карпати. Вони теж були і є саме українці, хоча свого часу жили на території іншої країни. Документів у мене не залишилось, не знаю чи можливо польські архіви запитать стосовно таких переселень, не на часі. Можливо москальські архіви шось знають, але їх питать точно не буду.
Теж саме за тих жеш італійців, вони історично можуть мешкати де завгодно, але вони просто італійці.
Water
 
Повідомлень: 2891
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13298132991330013301
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89682
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 264444
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 913466
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3242)
20.03.2025 05:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.