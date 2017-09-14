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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 бер, 2025 06:02
АндрійМ, ви ж по попередній легенді виїхали вже за межі України. Щось трапилось? Вас депортували взад?
А оце ваше викочування тут вимог до жінок - це ваше таке трактування статті 65 Конституції ?
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Так а де там сказано що всі і однаковою мірою? Діти теж? Особи з інвалідністю ? Люди похилого віку?
Вони на вашу думку мають такі ж обовʼязки по захисту держави згідно конституції , як і ви дорослий дядько з відсутньою підтвердженою інвалідністю (згідно легенди) ??
Ви не допускаєте думки, що хто, коли саме, у якому віці і з якими критеріями до здоровʼя , освіти , соціального і демографічного стану - це все уточнюють Закони України??
А конституція лише каже, що саме громадяни України, а не Німеччини чи «люди світу» .
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Hotab
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Додано: Чет 20 бер, 2025 08:03
Hotab написав:
Так а де там сказано що всі і однаковою мірою? Діти теж?
Ви не допускаєте думки, що хто, коли саме, у якому віці і з якими критеріями до здоровʼя , освіти , соціального і демографічного стану - це все уточнюють Закони України??
А конституція лише каже, що саме громадяни України, а не Німеччини чи «люди світу» .
Це все так, але трішечки не так.
Особисто у мене є декілька знайомих, які внєзапно оказалісь з наявними паспортами інших держав, це дає їм право шастать тудой/сюдой і спокійно вести бізнес без військового обліку.
Інше питання стосовно громадянства, особисто моя сім`я це одні з лємків, які були свого часу депортовані сталінським режимом з Карпатських лісів на південь у степи без права переселення у тіж Карпати. Вони теж були і є саме українці, хоча свого часу жили на території іншої країни. Документів у мене не залишилось, не знаю чи можливо польські архіви запитать стосовно таких переселень, не на часі. Можливо москальські архіви шось знають, але їх питать точно не буду.
Теж саме за тих жеш італійців, вони історично можуть мешкати де завгодно, але вони просто італійці.
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