АндрійМ, ви ж по попередній легенді виїхали вже за межі України. Щось трапилось? Вас депортували взад?
А оце ваше викочування тут вимог до жінок - це ваше таке трактування статті 65 Конституції ?
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Так а де там сказано що всі і однаковою мірою? Діти теж? Особи з інвалідністю ? Люди похилого віку? Вони на вашу думку мають такі ж обовʼязки по захисту держави згідно конституції , як і ви дорослий дядько з відсутньою підтвердженою інвалідністю (згідно легенди) ??
Ви не допускаєте думки, що хто, коли саме, у якому віці і з якими критеріями до здоровʼя , освіти , соціального і демографічного стану - це все уточнюють Закони України?? А конституція лише каже, що саме громадяни України, а не Німеччини чи «люди світу» .
Hotab написав:Так а де там сказано що всі і однаковою мірою? Діти теж? Ви не допускаєте думки, що хто, коли саме, у якому віці і з якими критеріями до здоровʼя , освіти , соціального і демографічного стану - це все уточнюють Закони України?? А конституція лише каже, що саме громадяни України, а не Німеччини чи «люди світу» .
Це все так, але трішечки не так. Особисто у мене є декілька знайомих, які внєзапно оказалісь з наявними паспортами інших держав, це дає їм право шастать тудой/сюдой і спокійно вести бізнес без військового обліку.
Інше питання стосовно громадянства, особисто моя сім`я це одні з лємків, які були свого часу депортовані сталінським режимом з Карпатських лісів на південь у степи без права переселення у тіж Карпати. Вони теж були і є саме українці, хоча свого часу жили на території іншої країни. Документів у мене не залишилось, не знаю чи можливо польські архіви запитать стосовно таких переселень, не на часі. Можливо москальські архіви шось знають, але їх питать точно не буду. Теж саме за тих жеш італійців, вони історично можуть мешкати де завгодно, але вони просто італійці.
Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?))
Banderlog написав:Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спирт
краще б ти пив нормальне молдавське домашне віно(сухе), воно корисне для здоров"я а не оте пойло "по спецнаказу"
в Португалії (це країна походження портвейну, чарівне місто Порто, в якому я більше десятка раз) портвейн, мадера ці вина вживають не до, а після їжи(на десерт) в якості лікеру
ніякого спецнаказу немає, мадерізація вина (в Португалії, в Криму)
Докладніше: Мадеризація Існує багато типів мадери, що відрізняються за вмістом спирту і цукру, кольором, характером, якістю. Це вино може бути сухим або солодким, з умістом цукру від 0,13-3,3 до 24 %, а спирту — від 17 до 21 %. Кислотність мадери становить 5 г/л. Витримуватись мадера може понад 20 років.
Після розчавлювання винограду мезгу повністю зброджують, а отримане вино спиртують до 18-20 % виноградним спиртом. Вина, що перебродили, зціджують і класифікують, а після цього зберігають у діжках максимум пів року в приміщеннях з температурою повітря 70 ºC.
Інший спосіб мадеризації полягає у витримуванні заброджених і спиртованих виноматеріалів улітку в неповних дубових діжках на сонячних майданчиках за температури 35-40 ºC упродовж 2-4 років.
pesikot написав:Где же эти железные копыта Трампа ? Которыми так грезил наш номерной.
Перемовини між рф та США призначили на 23 березня в Ер-Ріяді. Там же будуть перемовини між українською делегацією та США "найближчим часом", тобто до 23?
Ті перемовини між РФ та США, як і всі інші, закінчаться н-і-ч-и-м
трамп буде гратися в гру "переговори" до того часу, доки не зрозуміє, що путін його дурить
в принціпі, трамп це вже зараз розуміє, бринтанці про це пишуть, а американська преса ще мовчить, тому даю на цю гру ще місяць
рпв не відбудеть на протязі 6 місяців, доки у пуйла в голові картинка "треба трошки піднажати і фронт посипеться", до серпня будуть штурмувати як в останій день на землі треба вистояти, буде дуже важко могуть поперти знов на Суми,Харьків і Запоріжжя
Banderlog написав:Даж в німеччині гітлер дозволив цукор додавати.
друже, краще б щось почитав у житті (окрім УКС, гадаю ти навіть це на читав)
Виноробство у Німеччині зосереджено у 13 виноробних зонах, які розташовані на півдні та південному заході країни( ніхто не вирощує віноград на півночі-Гамбург, Кіль, Бремерхафен)
Виноробство є досить давньою галуззю сільського господарства, перші виноград тут вирощували вже 2000 років тому, ще за часів Римської Імперії. У наш час Німеччина займає 6 місце у світі за обсягами виробництва вина
У Німеччині сортів винограду більше 50, з них 80% займають білі сорти, які краще дозрівають у цьому кліматі. Найпопулярнішим німецьким сортом є Рислінг, який культивується тут не одну сотню років.
вражаєш своїми познаннями, не тільки про виноробство
Обравши мову фактів, можна підбити такі підсумки: на цей момент візуально верифіковано та підтверджено втрату більш як 600 одиниць бронетехніки Сил оборони під час Курської операції (без урахування пікапів і вантажівок). Серед них 62 танки, 211 БТР/БМП і 242 MRAP. За цей же час втрати ворога становили близько 700 одиниць бронетехніки. Серед них — майже 400 БТР/БМП і 70 танків.
Таке співвідношення втрат є без перебільшення катастрофічним для Сил оборони, адже зазвичай втрати росіяни перевищують українські в 2,5–3 рази. Враховуючи, що Україна проводила штурми лише кілька разів за весь період операції, а росіяни намагалися наступати бронетехнікою понад п’ять місяців, співвідношення стає ще більш негативним. Частково його можна пояснити безпрецедентним застосуванням ворогом дронів на оптоволокні, цілодобовим закиданням лінії фронту КАБами та обстрілами крупнокаліберною артилерією. https://zn.ua/ukr/war/ukrajina-vijshla- ... -boju.html
про людські втрати звісно нічого не скажуть...
недарма придворна псина вєня заскавчав про імунітет для сирських/умєрових/зєлів...
Господар Вельзевула написав:M-Audio Интересно, как вообще без гражданства,даже если в мандрах? Слыхал про какие-то гуманитарные серые паспорта, ну такое. Я думаю,гражданство Украины можно оставить,что бы было какое-то,важно переместить свою тушу в ту страну,которая при любых раскладах выдавать не будет,хотя бы назло. Ну,кому нужно,в смысле. Толку воевать с ветряными мельницами, если их можно натихаря обойти? А то волай-не волай, толку не будет. ТЦК вообще не любят когда рассказывают,что "не должен" и все такое. Могут не стримати гніву. Я за практические решения.
є купа файних країн, з яких не видадуть. ті ж Сомалі, та й взагалі країни половини Африки. можливо, що й сам не зможеш виїхати - а твою біла тушка буде користуватися популярністю
jump написав:Обравши мову фактів, можна підбити такі підсумки: на цей момент візуально верифіковано та підтверджено втрату більш як 600 одиниць бронетехніки Сил оборони під час Курської операції (без урахування пікапів і вантажівок). Серед них 62 танки, 211 БТР/БМП і 242 MRAP. За цей же час втрати ворога становили близько 700 одиниць бронетехніки. Серед них — майже 400 БТР/БМП і 70 танків.
Таке співвідношення втрат є без перебільшення катастрофічним для Сил оборони, адже зазвичай втрати росіяни перевищують українські в 2,5–3 рази. Враховуючи, що Україна проводила штурми лише кілька разів за весь період операції, а росіяни намагалися наступати бронетехнікою понад п’ять місяців, співвідношення стає ще більш негативним. Частково його можна пояснити безпрецедентним застосуванням ворогом дронів на оптоволокні, цілодобовим закиданням лінії фронту КАБами та обстрілами крупнокаліберною артилерією. https://zn.ua/ukr/war/ukrajina-vijshla- ... -boju.html
про людські втрати звісно нічого не скажуть...
недарма придворна псина вєня заскавчав про імунітет для сирських/умєрових/зєлів...
це ж треба так вміти цитувати. загалом стаття про інше. а цифри з однієї гугл-таблиці. наскільки вона коректна? а що кажуть інші джерела про втрати?
про людські втрати що писати, коли корейці починали штурми як й 50 років тому - намагаючись завалити тілами...
навіть у статті написано, що недостатньо інформації, щоб робити висновки. а тут в нас - тримаємо оборону погано, наступаємо - погано. все, що не роблять - все погано...