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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13299133001330113302

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 84
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
28
Це загроза
17%
14
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 10:02

  АндрейМ написав:
  stm написав: Для большей ясности, пока вы не являетесь мобилизованным, соответственно меня или катающихся вы не защищаете, долг у нас одинаков.

Ложь. Откровенная ложь. Вы можете кататься, пока Вас не позвали, а я - нет. Вам не присвоили номер, как скоту, и не требуют носить с собой документы о рабстве, без которых Вы - не (полу)человек. Долг у нас не одинаков. У Вас никаких долгов нет. Вам не грозят штрафы или тюремные сроки за желание жить. Вы просто живёте. Прекратите лгать, пожалуйста. Если у Вас долг есть, идите в ВСУ, а не ждите когда Вас позовут, как многие здесь.

Даремно ви розпинаєтесь, ця правнучка Езопа типовий представник гарно прилаштованих колишніх феміністок, згадайте опитування Безуглої, яке вона робила серед жінок у ФБ:
на питання "чи згодні ви на військовий облік жінок заради відкриття кордонів для чоловіків" 84% відповіли НІ.
І так само на питання "чи відмовитесь від громадянства якщо буде потреба мобілізуватись на тилові посади чи оборонні заводи" - 63% написали - ТАК, відмовлюсь.
Це все що потрібно знати про потужних незламниць
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 10:09

Мені якось на очі попалось опитування… доволі значний відсоток чоловіків не проти одностатевого сексу.
це все що треба знати про Летусрока
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 10:16

  Hotab написав:Мені якось на очі попалось опитування

а ще є опитування де 99% вважають що Хотаб видуманий персонаж якого взагалі не існує.
А якщо серйозно то stm цілком підпадає під вищезнадане опитування: на словах супернезламна, звинувачує Андрія і ко в боягузстві, але сама до тцк ні-ні, їй зручніше на лижі в Альпи
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 10:21

Ранок в хату!

Естафєту від НПЗ приймають аеродроми (Енгельс, привіт!). Мінус склад БК та один Ту-95.
ЗСУ звільнили Демидівку Бєлгородської обл. Вий на болотах.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 10:22

Ілон Маск вмикає дюрня, коли каже, що не розуміє чому люди підпалюють коктелями молотова автомобілі і салони Tesla (каже що не тесла не робіла нікому нічого поганого, як і я), Маск звільнив авіадіспетчерів (потім найняв знов), звільнив робітників ядерної безпеки(потім повернув), ліквідував фонд боротьби з еболою (потім прийшов на засідання уряду і каже що помилився(на відео)
тобто одним кликом вони роблять звільнення тисяч працівників, як я роблю очистку діску на компі (відалити всі файли-так), а потім з корзини щось повертаєш, щось втрачено назавжди

https://www.youtube.com/live/6GggixetsiY

прикольно про теслу-порівнюють з папа-мобілем, чи безкоштовний гроб (не безкоштовний , в сша ціна у 2 більше ніж в Китаї)
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 20 бер, 2025 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 10:23

Letusrock

але сама до тцк ні-ні, ї


Справді, і чого б їй там бути. Дислексія Андрюші в читанні ЗУ хіба привід для цього? 😅
Hotab
 
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