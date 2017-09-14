stm написав: Для большей ясности, пока вы не являетесь мобилизованным, соответственно меня или катающихся вы не защищаете, долг у нас одинаков.
Ложь. Откровенная ложь. Вы можете кататься, пока Вас не позвали, а я - нет. Вам не присвоили номер, как скоту, и не требуют носить с собой документы о рабстве, без которых Вы - не (полу)человек. Долг у нас не одинаков. У Вас никаких долгов нет. Вам не грозят штрафы или тюремные сроки за желание жить. Вы просто живёте. Прекратите лгать, пожалуйста. Если у Вас долг есть, идите в ВСУ, а не ждите когда Вас позовут, как многие здесь.
Даремно ви розпинаєтесь, ця правнучка Езопа типовий представник гарно прилаштованих колишніх феміністок, згадайте опитування Безуглої, яке вона робила серед жінок у ФБ: на питання "чи згодні ви на військовий облік жінок заради відкриття кордонів для чоловіків" 84% відповіли НІ. І так само на питання "чи відмовитесь від громадянства якщо буде потреба мобілізуватись на тилові посади чи оборонні заводи" - 63% написали - ТАК, відмовлюсь. Це все що потрібно знати про потужних незламниць
Hotab написав:Мені якось на очі попалось опитування
а ще є опитування де 99% вважають що Хотаб видуманий персонаж якого взагалі не існує. А якщо серйозно то stm цілком підпадає під вищезнадане опитування: на словах супернезламна, звинувачує Андрія і ко в боягузстві, але сама до тцк ні-ні, їй зручніше на лижі в Альпи
Ілон Маск вмикає дюрня, коли каже, що не розуміє чому люди підпалюють коктелями молотова автомобілі і салони Tesla (каже що не тесла не робіла нікому нічого поганого, як і я), Маск звільнив авіадіспетчерів (потім найняв знов), звільнив робітників ядерної безпеки(потім повернув), ліквідував фонд боротьби з еболою (потім прийшов на засідання уряду і каже що помилився(на відео) тобто одним кликом вони роблять звільнення тисяч працівників, як я роблю очистку діску на компі (відалити всі файли-так), а потім з корзини щось повертаєш, щось втрачено назавжди