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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13300133011330213303>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 84
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
28
Це загроза
17%
14
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 10:21

Ранок в хату!

Естафєту від НПЗ приймають аеродроми (Енгельс, привіт!). Мінус склад БК та один Ту-95.
ЗСУ звільнили Демидівку Бєлгородської обл. Вий на болотах.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 10:22

Ілон Маск вмикає дюрня, коли каже, що не розуміє чому люди підпалюють коктелями молотова автомобілі і салони Tesla (каже що не тесла не робіла нікому нічого поганого, як і я), Маск звільнив авіадіспетчерів (потім найняв знов), звільнив робітників ядерної безпеки(потім повернув), ліквідував фонд боротьби з еболою (потім прийшов на засідання уряду і каже що помилився(на відео)
тобто одним кликом вони роблять звільнення тисяч працівників, як я роблю очистку діску на компі (відалити всі файли-так), а потім з корзини щось повертаєш, щось втрачено назавжди

https://www.youtube.com/live/6GggixetsiY

прикольно про теслу-порівнюють з папа-мобілем, чи безкоштовний гроб (не безкоштовний , в сша ціна у 2 більше ніж в Китаї)
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 20 бер, 2025 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 10:23

Letusrock

але сама до тцк ні-ні, ї


Справді, і чого б їй там бути. Дислексія Андрюші в читанні ЗУ хіба привід для цього? 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Я лицемерно жду когда ко мне подойдёт ТЦК. Всё верно. У меня нет гарантий что эта власть этого делать не будет.

он-лайн гастролі цирку?
ще хай хтось 70-річний сюди напише "я непроти, просто чекаю поки мене ТЦК покличе", або Ukrainian з Канади може рветься, просто повістка на адресу в онтаріо ніяк не дійде)).
P.S. Ви вже народили за 3 роки трьох призовників, чи це теж справа нижчестоячих "холопів та холопкинь" ?
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 20 бер, 2025 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 10:29

  prodigy написав:
  Banderlog написав:Даж в німеччині гітлер дозволив цукор додавати.

друже, краще б щось почитав у житті (окрім УКС, гадаю ти навіть це на читав)

Виноробство у Німеччині зосереджено у 13 виноробних зонах, які розташовані на півдні та південному заході країни( ніхто не вирощує віноград на півночі-Гамбург, Кіль, Бремерхафен)

Виноробство є досить давньою галуззю сільського господарства, перші виноград тут вирощували вже 2000 років тому, ще за часів Римської Імперії. У наш час Німеччина займає 6 місце у світі за обсягами виробництва вина

У Німеччині сортів винограду більше 50, з них 80% займають білі сорти, які краще дозрівають у цьому кліматі. Найпопулярнішим німецьким сортом є Рислінг, який культивується тут не одну сотню років.

вражаєш своїми познаннями, не тільки про виноробство

Не друг ти мені. Сам би щось почитав окрім рекламних буклетів та пропаганди про розсекречені архіви.
Або хоть би зробив б власноруч вино)
Но тобі повезло нєуч, наш Бог тебе жаліє,і послав тобі мене на старість :lol:
Будем ліквідіровать безграмотність в церковно приходській школі.
Якщо молдова вступить в єс її виноробству кінець, роздушать від заборони вина з ізабельних сортів винограду до обмежень по додаванню цукру.
Спочатку гуглим шапталізація.
А потім, вже повір мені на слово шо кляті нацисти до другої світової активно додавали цукор щоб не купляти вино на зовнішніх ринках. Або не повір, сам трохи почитай про економіку німеччини між першою і другою світовою...
Но поки вернемся до бухла.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B8%D1%8F https://vinograd.info/stati/nemeckie-vi ... -bylo.html https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B5%D0%B ... /a-2801968
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 10:33

  Hotab написав:Letusrock
але сама до тцк ні-ні, ї
Справді, і чого б їй там бути. Дислексія Андрюші в читанні ЗУ хіба привід для цього? 😅

тоді їй би пасувало просто закрити рота.
Їх дискусія звелась не до обговорення законодавства, а до "ви трус, а я просто ліцемерно чекаю того, що ніколи не станеться, тому я така вся з себе незламна"
Вона не працівник тцк щоб проводити тут агітаційну роботу по мобілізації.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Або хоть би зробив б власноруч вино)


минулої осені почав цікавитись віноробством-зробив 45л віна з винограду
Каберне Совіньйон (до того мій батько робив вино майже 30 років), війшло доволі смачне
віно 7% міцності (дав на тест всім родичам-кажуть що ніколи такої смакоти не пробували)
-не додавав води (100% соку)
-цукор два рази по 60грм на лтр(для страховки)

стосовно бухла, ніколи не вживав бухло

на судні мав алкоголя і сигарет на суму вище 5тис евро і не користувався:
-вискі джони вокер ред
-пиво амстердам, пиво хайнікен
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 20 бер, 2025 10:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 10:48

Letusrock
Я не обвиняю, я утверждаю лишь одно что есть публичный договор - Конституция, он говорит что мы равны с АндрейМ, и может возникнуть обязанность и у него и у меня. Как она возникает прописанно в другом Законе о мобилизации. Поэтому я использую выражение при надобности к нам подойдут. Никто не рожден для войны, что бы выжить в войну государство использует институции, в институциях работают люди. И общество если не принимает условия возникают Майданы. Майдан возник потому, что общество было не согласно с нарушением прав и не сидело на форуме. Сейчас часть общества, с оружием в руках, обеспечивает и мне и вам защиту государства от врага. Мобилизация - это как раз это обеспечение государством вашей же защиты в т.ч., пока гражданин не мобилизирован, он получает услуги защиты, как только мобилизируют человека - он надает полуги защиты. Третей категории не дано, катаются люди или нет. Даже если Бетон в Варшаве он гражданин Украины и пользуется услугой защиты. До тех пор пока существует Украина, защита граждан есть обязанностью государства по умолчанию. Если услуга вам наносит непоправимую психологическую травму и страдания более, чем человеку в окопе надо зафиксировать документально (не на форуме), степень этих страданий и пройти 3 суда в Украине и один суд ЕСПЧ. Это долгий процесс, но вы ведь страдаете, надо сделать первый шаг вне форума. Дерзайте.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 10:57

  stm написав: И общество если не принимает условия возникают Майданы. Майдан возник потому, что общество было не согласно с нарушением прав и не сидело на форуме.

Проблема в тім що ті кого все влаштовувало не вийшли воврємя і не розігнали той майдан к чєртям собачим.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 11:21

  Letusrock написав:
  stm написав:Я лицемерно жду когда ко мне подойдёт ТЦК. Всё верно. У меня нет гарантий что эта власть этого делать не будет.

он-лайн гастролі цирку?
ще хай хтось 70-річний сюди напише "я непроти, просто чекаю поки мене ТЦК покличе", або Ukrainian з Канади може рветься, просто повістка на адресу в онтаріо ніяк не дійде)).
P.S. Ви вже народили за 3 роки трьох призовників, чи це теж справа нижчестоячих "холопів та холопкинь" ?

В этом -- главное отличие от WWII: патриоты точно знают, как правильно воевать, но по разным причинам -- у кого возраст/отсрочка у кого тыл у кого пол не тот -- показать не могут. А власти -- всеми руками держась за Рейтинг -- всей этой братии потакают...
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