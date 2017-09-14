Справді, і чого б їй там бути. Дислексія Андрюші в читанні ЗУ хіба привід для цього? 😅
тоді їй би пасувало просто закрити рота. Їх дискусія звелась не до обговорення законодавства, а до "ви трус, а я просто ліцемерно чекаю того, що ніколи не станеться, тому я така вся з себе незламна" Вона не працівник тцк щоб проводити тут агітаційну роботу по мобілізації.
А раптом працівниця?
І праця ця, до речі, і важлива, і важка, і небезпечна, і невдячна... Бо народ три роки з цієї праці і досі живий, але мордяками крутить, все одно.
stm написав: И общество если не принимает условия возникают Майданы. Майдан возник потому, что общество было не согласно с нарушением прав и не сидело на форуме.
Проблема в тім що ті кого все влаштовувало не вийшли воврємя і не розігнали той майдан к чєртям собачим.
Я не считаю что это бы привело к хорошим результатам, скорее наоборот. Я благодарна тому обществу которое вышло. 114 жертв майдана были простыми людьми отдавшим жизнь за переход к демократии. Я благодарна всем тем, кто защищает, просто огромное количество людей делая работу несёт мне надежду, что мои будущие дети не столкнуться с ГУЛАГом. Вы достойно выполняете работу ибо я жива и публичный договор по додатку даёт мне ещё право кататься. Кстати, паспорт Украины в рейтингах до полномаштабки был прям очень ничего в мировом соотношении паспортов.
Letusrock написав:Ви вже народили за 3 роки трьох призовників, чи це теж справа нижчестоячих "холопів та холопкинь" ?
А ви вже заплатили за свій захист 125000 грн чи ще ні(5трлн/40млн=125000)? Нагадаю це крім ЄСВ ( бо вони йдуть пенсіонерам) і крім ПДФО бо вони йдуть на функціонування вашого поселення...
То може спочатку напряжетесь фінансово а вже після того як виконаєте цей примітивний і легковиконуваний варіант - перейдете до більш складнішого
ПС До речі для всіх Може давайте ті хто не оплатив послуги захисту-самостійно візьмуть обовязок не писати про статті Конституції до моменту поки не виконають цей БАЗОВИЙ обовязок А то за хліб -ви платите А за охорону-чомусь не хочете.
Letusrock написав:Ви вже народили за 3 роки трьох призовників, чи це теж справа нижчестоячих "холопів та холопкинь" ?
ПС До речі для всіх Може давайте ті хто не оплатив послуги захисту-самостійно візьмуть обовязок не писати про статті Конституції до моменту поки не виконають цей БАЗОВИЙ обовязок А то за хліб -ви платите А за охорону-чомусь не хочете.
А давайте Но с каких это пор мы стали сравнивать "товары" и "услуги"? Потому как если с хлебом все более-менее понятно, то, например с парикмахерским салоном, в котором после оплаты за услугу "подстрижка" -- клиенту вручают ножницы/машинку со словами "ну, теперь стригись" -- то вот тут совершенно не понятно: за что деньги платились.
Letusrock написав:Ви вже народили за 3 роки трьох призовників, чи це теж справа нижчестоячих "холопів та холопкинь" ?
ПС До речі для всіх Може давайте ті хто не оплатив послуги захисту-самостійно візьмуть обовязок не писати про статті Конституції до моменту поки не виконають цей БАЗОВИЙ обовязок А то за хліб -ви платите А за охорону-чомусь не хочете.
А давайте Но с каких это пор мы стали сравнивать "товары" и "услуги"? Потому как если с хлебом все более-менее понятно, то, например с парикмахерским салоном, в котором после оплаты за услугу "подстрижка" -- клиенту вручают ножницы/машинку со словами "ну, теперь стригись" -- то вот тут совершенно не понятно: за что деньги платились.
Глупо обвинять государство, что при наплыве стригущихся вам могут предложить минимум машинку что бы самому постричься. Но вы ж в Германии, там при нападении государство каким образом будет обеспечивать защиту немцам? Не мобилизацией, потанцуем, само пройдёт?
Letusrock написав:Ви вже народили за 3 роки трьох призовників, чи це теж справа нижчестоячих "холопів та холопкинь" ?
ПС До речі для всіх Може давайте ті хто не оплатив послуги захисту-самостійно візьмуть обовязок не писати про статті Конституції до моменту поки не виконають цей БАЗОВИЙ обовязок А то за хліб -ви платите А за охорону-чомусь не хочете.
А давайте Но с каких это пор мы стали сравнивать "товары" и "услуги"? Потому как если с хлебом все более-менее понятно, то, например с парикмахерским салоном, в котором после оплаты за услугу "подстрижка" -- клиенту вручают ножницы/машинку со словами "ну, теперь стригись" -- то вот тут совершенно не понятно: за что деньги платились.
Може спочатку розкладемо мухи окремо і котлети окремо? 1 Якщо Ви в ЗСУ - то платять ВАМ 2 Якщо Ви не в ЗСУ - то не залежно від причини по якій Ви не в ЗСУ (стать/хвороба/боїтесь.. і так далі) Ви повинні оплачувати послуги охорони в розмірі як мінімум 4000 грн/місяць ( це прямі гроші а-ля військовий збір , але 5% від зарплати , то щоб вийшло 4000 треба щоб біла зарплата була 80000 , все що менше-повинні самостійно задонатити) 3 Але й сума виплат ЗАЛЕЖИТЬ від того хто Ви. Якщо жінка - то сума в 4000 може збільшитись максимум на розмір виплати за дитину(яка ясно що платити не може) Якщо пенсіонер - то БАЖАНО 4000 , але ясно що при пенсії в 5000 - не дуже то й розженешся Якщо мобпридатний мужчина то а - доплачуєте за того хто в окопах (кожен десятий=+400) б - доплачуєте за дітей (+4000) в - доплачуєте за батьків (+3000, бо є надія що батьки по 1000 самі платять)
От і виходить Діти - тільки те що наколядували Батьки - тільки те що можуть Працездатні жінки - 4000-8000 грн/місяць Чоловіки - 10000-12000 в місяць
З цим погоджуєтесь? ПС навіть якщо людина УХИЛЯЄТЬСЯ від мобілізації ( бо має на це свої причини) - вона не може ухилятись і від оплати свого захисту тим хто дають їй можливість ухилятись.
Banderlog написав:А потім, вже повір мені на слово шо кляті нацисти до другої світової активно додавали цукор щоб не купляти вино на зовнішніх ринках.
Німцям хотілося смачно їсти та пити. Але грошей вистачало тільки на мілітарізацію. То були часи розквіту "ерзац" продуктів, заміни харчових інгридієнтів та технолгій задля здешевлення та кількості.
два профани
додаванням цукру до віна виробник регулює міцність напою, інколи (коли винограду не набрав достатньо цукру) без додавання цукру вино банально прокисне під час бродіння (тому віниградорі виміють рівень цукру ягоди, щоб бачити чи навстав час сбору врожаю) інколи деякі сорти тримають на лозі до кінця жовтня
я цього року збирав 26 вересня і 10 жовтня (рештки), останній по рівню цукра був 22%, перший 20%
Починаючи з моменту дозрівання ягід, рівень цукру і кислоти у винограді потрібно вимірювати, щоб спрогнозувати день настання ідеального ступеня його зрілості.
Поняття ідеального ступеня зрілості є досить розмитим. Деякі вважають, що ідеально дозрілі ягоди червоного винограду мають такі показники: 22 % цукру, 7,5 г/л кислот і рН близько 3,4. Для білого – відповідно 20, 8,5 і 3,2.
Навіть якщо значення титрованої кислотності знаходиться в межах норми, необхідно обов’язково перевірити рівень рН, оскільки він може бути зависоким – більш ніж 3,3 для білих сортів винограду і 3,5 – для червоних. У вині, виготовленому із соку з підвищеним рівнем рН, незважаючи на мінімально необхідну сульфітацію, можуть розмножитись шкідливі мікроорганізми, а якщо планується витримка – то розмножаться точно, що призведе до його псування. Якщо рівень рН підвищений, це може бути наслідком того, що виноград перезрілий або в ґрунті міститься занадто багато калію. Тому не зловживайте калійними добривами!
Для столового винограду високий цукор при низькій кислотності – добре, для технічного – ні. У такий сік у процесі виготовлення вина необхідно додавати додатково винну кислоту. Рівень рН готового вина також буде вище, ніж рівень рН соку, оскільки основна частина кислот перетворюється в менш кислотні субстанції в процесі бродіння.
Емпіричне правило: додавання 1 г/л винної кислоти коригує рН сусла на 0,1. Коли мені доводиться це робити, то я знижую рН білого сусла до 3,2 одиниць, а червоного – до 3,3. Значення перевіряю рН-метром.
Якщо вам вдалося отримати точні значення рівня цукру і рН, значить, тепер вам відомі, як мінімум, два основних фактори, що будуть потрібні для визначення моменту, коли потрібно збирати урожай, а якщо ще й титрованої кислотності – то всі три. Ну і не забуваємо перевірити зрілість насіння винограду! А якщо рішення про збір винограду приймаєте не ви, то знання цих параметрів допоможе «витягнути за вуха» ваше сусло до потрібних кондицій.
"Ми повинні мати справу з Росією. У них найбільший шматок землі, на сьогоднішній день більший за Китай. У них 11 часових поясів. Ви можете літати через 11 часових поясів з одного боку в інший. У них дуже цінна земля. Тепер ми укладаємо угоду з Україною щодо корисних копалин, тож принаймні ми можемо сказати, що ми повернули наші гроші і можемо щось зробити. Ми отримаємо 350 мільярдів доларів. Байден роздав гроші, ніби він був просто дурнем", - сказав Трамп.
Трамп також торкнувся відносин США з Індією. Відповідаючи на запитання про його недавній саміт із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, Трамп сказав, що у нього "дуже добрі стосунки" з Індією, але Індія має занадто високі тарифи щодо США.