Додано: Чет 20 бер, 2025 11:50

_hunter написав: budivelnik написав: Letusrock написав: Ви вже народили за 3 роки трьох призовників, чи це теж справа нижчестоячих "холопів та холопкинь" ? Ви вже народили за 3 роки трьох призовників, чи це теж справа нижчестоячих "холопів та холопкинь" ? ПС

До речі для всіх

Може давайте ті хто не оплатив послуги захисту-самостійно візьмуть обовязок не писати про статті Конституції до моменту поки не виконають цей БАЗОВИЙ обовязок

А то за хліб -ви платите

А за охорону-чомусь не хочете. ПСДо речі для всіхМоже давайте ті хто не оплатив послуги захисту-самостійно візьмуть обовязок не писати про статті Конституції до моменту поки не виконають цей БАЗОВИЙ обовязокА то за хліб -ви платите А давайте

Но с каких это пор мы стали сравнивать "товары" и "услуги"? Потому как если с хлебом все более-менее понятно, то, например с парикмахерским салоном, в котором после оплаты за услугу "подстрижка" -- клиенту вручают ножницы/машинку со словами "ну, теперь стригись" -- то вот тут совершенно не понятно: за что деньги платились. А давайтеНо с каких это пор мы стали сравнивать "товары" и "услуги"? Потому как если с хлебом все более-менее понятно, то, например с парикмахерским салоном, в котором после оплаты за услугу "подстрижка" -- клиенту вручают ножницы/машинку со словами "ну, теперь стригись" -- то вот тут совершенно не понятно: за что деньги платились.

Може спочатку розкладемо мухи окремо і котлети окремо?1 Якщо Ви в ЗСУ - то платять ВАМ2 Якщо Ви не в ЗСУ - то не залежно від причини по якій Ви не в ЗСУ (стать/хвороба/боїтесь.. і так далі) Ви повинні оплачувати послуги охорони в розмірі як мінімум 4000 грн/місяць ( це прямі гроші а-ля військовий збір , але 5% від зарплати , то щоб вийшло 4000 треба щоб біла зарплата була 80000 , все що менше-повинні самостійно задонатити)3 Але й сума виплат ЗАЛЕЖИТЬ від того хто Ви.Якщо жінка - то сума в 4000 може збільшитись максимум на розмір виплати за дитину(яка ясно що платити не може)Якщо пенсіонер - то БАЖАНО 4000 , але ясно що при пенсії в 5000 - не дуже то й розженешсяЯкщо мобпридатний мужчина тоа - доплачуєте за того хто в окопах (кожен десятий=+400)б - доплачуєте за дітей (+4000)в - доплачуєте за батьків (+3000, бо є надія що батьки по 1000 самі платять)От і виходитьДіти - тільки те що наколядувалиБатьки - тільки те що можутьПрацездатні жінки - 4000-8000 грн/місяцьЧоловіки - 10000-12000 в місяцьЗ цим погоджуєтесь?ПСнавіть якщо людина УХИЛЯЄТЬСЯ від мобілізації ( бо має на це свої причини) - вона не може ухилятись і від оплати свого захисту тим хто дають їй можливість ухилятись.