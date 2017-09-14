Banderlog написав:А потім, вже повір мені на слово шо кляті нацисти до другої світової активно додавали цукор щоб не купляти вино на зовнішніх ринках.
Німцям хотілося смачно їсти та пити. Але грошей вистачало тільки на мілітарізацію. То були часи розквіту "ерзац" продуктів, заміни харчових інгридієнтів та технолгій задля здешевлення та кількості.
два профани
додаванням цукру до віна виробник регулює міцність напою, інколи (коли винограду не набрав достатньо цукру) без додавання цукру вино банально прокисне під час бродіння (тому віниградорі виміють рівень цукру ягоди, щоб бачити чи навстав час сбору врожаю) інколи деякі сорти тримають на лозі до кінця жовтня
я цього року збирав 26 вересня і 10 жовтня (рештки), останній по рівню цукра був 22%, перший 20%
Починаючи з моменту дозрівання ягід, рівень цукру і кислоти у винограді потрібно вимірювати, щоб спрогнозувати день настання ідеального ступеня його зрілості.
Поняття ідеального ступеня зрілості є досить розмитим. Деякі вважають, що ідеально дозрілі ягоди червоного винограду мають такі показники: 22 % цукру, 7,5 г/л кислот і рН близько 3,4. Для білого – відповідно 20, 8,5 і 3,2.
Навіть якщо значення титрованої кислотності знаходиться в межах норми, необхідно обов’язково перевірити рівень рН, оскільки він може бути зависоким – більш ніж 3,3 для білих сортів винограду і 3,5 – для червоних. У вині, виготовленому із соку з підвищеним рівнем рН, незважаючи на мінімально необхідну сульфітацію, можуть розмножитись шкідливі мікроорганізми, а якщо планується витримка – то розмножаться точно, що призведе до його псування. Якщо рівень рН підвищений, це може бути наслідком того, що виноград перезрілий або в ґрунті міститься занадто багато калію. Тому не зловживайте калійними добривами!
Для столового винограду високий цукор при низькій кислотності – добре, для технічного – ні. У такий сік у процесі виготовлення вина необхідно додавати додатково винну кислоту. Рівень рН готового вина також буде вище, ніж рівень рН соку, оскільки основна частина кислот перетворюється в менш кислотні субстанції в процесі бродіння.
Емпіричне правило: додавання 1 г/л винної кислоти коригує рН сусла на 0,1. Коли мені доводиться це робити, то я знижую рН білого сусла до 3,2 одиниць, а червоного – до 3,3. Значення перевіряю рН-метром.
Якщо вам вдалося отримати точні значення рівня цукру і рН, значить, тепер вам відомі, як мінімум, два основних фактори, що будуть потрібні для визначення моменту, коли потрібно збирати урожай, а якщо ще й титрованої кислотності – то всі три. Ну і не забуваємо перевірити зрілість насіння винограду! А якщо рішення про збір винограду приймаєте не ви, то знання цих параметрів допоможе «витягнути за вуха» ваше сусло до потрібних кондицій.
"Ми повинні мати справу з Росією. У них найбільший шматок землі, на сьогоднішній день більший за Китай. У них 11 часових поясів. Ви можете літати через 11 часових поясів з одного боку в інший. У них дуже цінна земля. Тепер ми укладаємо угоду з Україною щодо корисних копалин, тож принаймні ми можемо сказати, що ми повернули наші гроші і можемо щось зробити. Ми отримаємо 350 мільярдів доларів. Байден роздав гроші, ніби він був просто дурнем", - сказав Трамп.
Трамп також торкнувся відносин США з Індією. Відповідаючи на запитання про його недавній саміт із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, Трамп сказав, що у нього "дуже добрі стосунки" з Індією, але Індія має занадто високі тарифи щодо США.
budivelnik написав:ПС До речі для всіх Може давайте ті хто не оплатив послуги захисту-самостійно візьмуть обовязок не писати про статті Конституції до моменту поки не виконають цей БАЗОВИЙ обовязок А то за хліб -ви платите А за охорону-чомусь не хочете.
А давайте Но с каких это пор мы стали сравнивать "товары" и "услуги"? Потому как если с хлебом все более-менее понятно, то, например с парикмахерским салоном, в котором после оплаты за услугу "подстрижка" -- клиенту вручают ножницы/машинку со словами "ну, теперь стригись" -- то вот тут совершенно не понятно: за что деньги платились.
Може спочатку розкладемо мухи окремо і котлети окремо? ... З цим погоджуєтесь? ПС навіть якщо людина УХИЛЯЄТЬСЯ від мобілізації ( бо має на це свої причини) - вона не може ухилятись і від оплати свого захисту тим хто дають їй можливість ухилятись.
Не нужно: ваши мухи к теме обсуждения вообще не относятся.
Даже не читал, извеняйте: пока нет эБронирования эти цифры никакого смысла не имеют.
ПС Ну да: об этом, собственно, вчера спор и пошел -- налицо все признаки навязанной услуги.
fler написав:Перемовини між рф та США призначили на 23 березня в Ер-Ріяді. Там же будуть перемовини між українською делегацією та США "найближчим часом", тобто до 23?
Ті перемовини між РФ та США, як і всі інші, закінчаться н-і-ч-и-м
трамп буде гратися в гру "переговори" до того часу, доки не зрозуміє, що путін його дурить
в принціпі, трамп це вже зараз розуміє, бринтанці про це пишуть, а американська преса ще мовчить, тому даю на цю гру ще місяць
рпв не відбудеть на протязі 6 місяців, доки у пуйла в голові картинка "треба трошки піднажати і фронт посипеться", до серпня будуть штурмувати як в останій день на землі треба вистояти, буде дуже важко могуть поперти знов на Суми,Харьків і Запоріжжя
Не. Трамп попал в ситуацию, когда ему показалось, что смена риторики с путиным может привести к приостановлению захватнической войны с Украиной. Почему это произошло - не знаю. Вариант навскидку такие: - Может это простая попытка дискредитировать политического конкурента - Байдена, который способствовал к открытию криминальных дел против Трампа. В ответ Трамп обвиняет Байдена в разбазаривании государственных средств. - Может это его недалекое ближайшее окружение, не способное сказать ему нелицеприятные вещи ни вчера, ни сегодня - а именно, что путин - террорист развязывающий третью мировую войну. - Может он давно завербован ФСБ, попавшись на какой-то своей слабости и не смирившись с угрозой публичного распространения этой информации. Классический шантаж форева действует эффективно при вербовке. Он был спящим агентом, которого привели к власти оказав помощь в зомбированию американцам мозгов кремлевской пропагандой, эффективность которой зашкаливает, не смотря на ее тотальную лживость и маниакальность.
У путина в голове другая картинка должна быть, которая его точно волнует больше и к которой он стремится. А именно - все что угодно, только не остановка войны чем-то другим, кроме как победой, иначе он потеряет не только все присвоенные активы, но и жизнь.
Hotab написав:Letusrock але сама до тцк ні-ні, ї Справді, і чого б їй там бути. Дислексія Андрюші в читанні ЗУ хіба привід для цього? 😅
тоді їй би пасувало просто закрити рота. Їх дискусія звелась не до обговорення законодавства, а до "ви трус, а я просто ліцемерно чекаю того, що ніколи не станеться, тому я така вся з себе незламна"
Стесняюсь спросить, так вы трус или нет? Если да, то почему закрыть рот должна она? Если нет, то в чём проблема "просто повоевать"?
Это сложная философская тема берущая свое начало где-то в 90х -- "отвечать за слова" и вот это все. Сюда же идет подстрекательство: человек точно (ну, почти) знает, что служить не будет, но "лечит" других на тему службы...
anduzenko написав:Если нет, то в чём проблема "просто повоевать"?
з точки зору раціонально-прагматичного підходу важко знайти мотивацію "просто повоевать"
Значит, вы и на выборы не ходите? И в фонды не донатите? Если "з точки зору раціонально-прагматичного підходу" Давайте доведём эту цепочку до конца.
А ви просто воюєте чи так, з дивана накинули?
Не, я эмигрировал. Мне, знаете ли, стало некомфортно от накала визвольних змагань.
Это сложная философская тема берущая свое начало где-то в 90х -- "отвечать за слова" и вот это все. Сюда же идет подстрекательство: человек точно (ну, почти) знает, что служить не будет, но "лечит" других на тему службы...
Для этого есть чёрный список. А требования закрыть рот вроде даже "сапоги" тут себе не позволяют.
Востаннє редагувалось anduzenko в Чет 20 бер, 2025 13:05, всього редагувалось 1 раз.
anduzenko написав:Если нет, то в чём проблема "просто повоевать"?
з точки зору раціонально-прагматичного підходу важко знайти мотивацію "просто повоевать" А ви просто воюєте чи так, з дивана накинули?
Как государство с точки зрения вашей прагматичности обеспечивает защиту в момент нападения, просто интересно? Мобилизация - это не навязанные услуги, это средство обеспечения защиты, костыльное местами, местами лучшее в мире на сегодня, но факт на лицо и вы и я живы. Государство обеспечило. Я не учу вас жизни, я утверждаю что законы и Конституция есть, они не на паузе. Вы же законы называете бла-бла-бла, хотя это не норма поведения законопослушного гражданина, это норма поведения безответственного человека.