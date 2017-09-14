stm написав:

Я не обвиняю, я утверждаю лишь одно что есть публичный договор - Конституция, он говорит что мы равны с АндрейМ, и может возникнуть обязанность и у него и у меня. Как она возникает прописанно в другом Законе о мобилизации. Поэтому я использую выражение при надобности к нам подойдут. Никто не рожден для войны, что бы выжить в войну государство использует институции, в институциях работают люди. И общество если не принимает условия возникают Майданы. Майдан возник потому, что общество было не согласно с нарушением прав и не сидело на форуме. Сейчас часть общества, с оружием в руках, обеспечивает и мне и вам защиту государства от врага. Мобилизация - это как раз это обеспечение государством вашей же защиты в т.ч., пока гражданин не мобилизирован, он получает услуги защиты, как только мобилизируют человека - он надает полуги защиты. Третей категории не дано, катаются люди или нет. Даже если Бетон в Варшаве он гражданин Украины и пользуется услугой защиты. До тех пор пока существует Украина, защита граждан есть обязанностью государства по умолчанию. Если услуга вам наносит непоправимую психологическую травму и страдания более, чем человеку в окопе надо зафиксировать документально (не на форуме), степень этих страданий и пройти 3 суда в Украине и один суд ЕСПЧ. Это долгий процесс, но вы ведь страдаете, надо сделать первый шаг вне форума. Дерзайте.