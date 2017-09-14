Letusrock написав: Ви, як і вищезнадана пані повчаєте нас, як сторонній спостерігач, стосовно речей які вас ніколи не торкнуться?
Почему вы лжёте? (АндрейМ). Я не знаю, что меня не призовут, более того определенные моменты, что напало на нас более численное государство, говорят о том что это не нулевая абсолютно для меня вероятность.
anduzenko написав:Значит, вы и на выборы не ходите? И в фонды не донатите? Если "з точки зору раціонально-прагматичного підходу" Давайте доведём эту цепочку до конца.
трошки некоректно порівнювати похід на вибори та переказ грошових знаків, з перспективою довічної служби. тому з "цепочкою" мимо кассы
anduzenko написав:Не, я эмигрировал. Мне, знаете ли, стало некомфортно
Ви, як і вищезнадана пані повчаєте нас, як сторонній спостерігач, стосовно речей які вас ніколи не торкнуться?
Я задал несколько вопросов Ни на один ответов не получил. Даже немного жаль, что война идёт к концу, и вам удастся избежать мастер-класса по военно-полевой логике. С сим умываю руки. Пусть несёт этот крест Хотаб.
Востаннє редагувалось anduzenko в Чет 20 бер, 2025 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Water написав:нше питання стосовно громадянства, особисто моя сім`я це одні з лємків, які були свого часу депортовані сталінським режимом з Карпатських лісів на південь у степи без права переселення у тіж Карпати. Вони теж були і є саме українці, хоча свого часу жили на території іншої країни. Документів у мене не залишилось, не знаю чи можливо польські архіви запитать стосовно таких переселень, не на часі.
У меня был работник, мягко говоря не интеллектуал, но работяга от Бога, фамилия у него была польская. Он задался целью получить карту поляка. И за пару месяцев он это сделал. Оказывается огромный массив данных хранится в каждом областном архиве, просто огромный. С его слов он не заплатил ни копейки, ходил в областной архив в Одессе, подавал запросы, составлял свое генеалогическое дерево. До тех пор пока не нашел документ, что его прапрапрапрадед с формулировкой ПОЛЯК в 1848 году, был насильственно переселен в предместья Одессы со своей семьей. В 1848 году !!!!!!!! Он сделал копии со своего генеалогического дерева, и получил таки картку поляка. Не знаю какие плюшки несет эта картка, и чем она могла ему помочь в нашей полномасштабной войне. Но просто живой пример, что масса данных хранится в архивах, обычный условный слесарь имеет к ним доступ, может кому-то будет полезна.
anduzenko написав:Значит, вы и на выборы не ходите? И в фонды не донатите? Если "з точки зору раціонально-прагматичного підходу" Давайте доведём эту цепочку до конца.
трошки некоректно порівнювати похід на вибори та переказ грошових знаків, з перспективою довічної служби. тому з "цепочкою" мимо кассы
anduzenko написав:Не, я эмигрировал. Мне, знаете ли, стало некомфортно
Ви, як і вищезнадана пані повчаєте нас, як сторонній спостерігач, стосовно речей які вас ніколи не торкнуться?
Я задал несколько вопросов Ни на один вопросов не получил. Даже немного жаль, что война идёт к концу, и вам удастся избежать мастер-класса по военно-полевой логике. С сим умываю руки. Пусть несёт этот крест Хотаб.
ІМХО. Зацінили яке ж цинічне і лицемірне падло. Дякуємо за прямоту, істинні мотиви зрозуміло.
Hotab написав:А оце ваше викочування тут вимог до жінок - це ваше таке трактування статті 65 Конституції ?
Я вже неодноразово писав, що проти примусу, але різним лицемірам, які самі воювати і виконувати свій обов'язок не збираються, але іншим розповідають про суспільний договір, я нагадуватиму про їхній обов'язок.
Hotab написав:Так а де там сказано що всі і однаковою мірою?
Саме в Конституції і сказано.
Hotab написав:як і ви дорослий дядько
Доросла тітка так само може сидіти в танку. Життя дорослої тітки не є більш цінним, ніж життя дорослого дядька. Якщо особисто Ви вважаєте інакше, то це - Ваша особиста думка. Я не зобов'язаний думати так само.
Hotab написав:Ви не допускаєте думки, що хто, коли саме, у якому віці і з якими критеріями до здоровʼя , освіти , соціального і демографічного стану - це все уточнюють Закони України??
Ні, не допускаю, тому що інша стаття Конституції прямо забороняє будь-які привілеї або обмеження за будь-якої ознакою, в тому числі гендерною або соціальною. Ця стаття діє навіть в умовах воєнного стану. Усі лицеміри, які не воюють, а посилають на війну інших, мають уважно читати Конституцію, а не розповідати про свої забаганки, що лише чоловіки мають воювати. Усі, так усі. Так каже Конституція, яку тут так люблять цитувати.
Letusrock написав:тоді їй би пасувало просто закрити рота.
Я саме і про це.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Чет 20 бер, 2025 13:57, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Я не обвиняю, я утверждаю лишь одно что есть публичный договор - Конституция, он говорит что мы равны с АндрейМ, и может возникнуть обязанность и у него и у меня. Как она возникает прописанно в другом Законе о мобилизации. Поэтому я использую выражение при надобности к нам подойдут. Никто не рожден для войны, что бы выжить в войну государство использует институции, в институциях работают люди. И общество если не принимает условия возникают Майданы. Майдан возник потому, что общество было не согласно с нарушением прав и не сидело на форуме. Сейчас часть общества, с оружием в руках, обеспечивает и мне и вам защиту государства от врага. Мобилизация - это как раз это обеспечение государством вашей же защиты в т.ч., пока гражданин не мобилизирован, он получает услуги защиты, как только мобилизируют человека - он надает полуги защиты. Третей категории не дано, катаются люди или нет. Даже если Бетон в Варшаве он гражданин Украины и пользуется услугой защиты. До тех пор пока существует Украина, защита граждан есть обязанностью государства по умолчанию. Если услуга вам наносит непоправимую психологическую травму и страдания более, чем человеку в окопе надо зафиксировать документально (не на форуме), степень этих страданий и пройти 3 суда в Украине и один суд ЕСПЧ. Это долгий процесс, но вы ведь страдаете, надо сделать первый шаг вне форума. Дерзайте.
За Сталіна/Гітлера також був прекрасний "публичный договор". За "три колоска" - розстріл. Чомусь люди не хочуть зараз жити "так як за Сталіна".
Проблема є: це те що хтось повинен йти і вмирати(примусово) щоб ви собі жили, як жили раніше.
А чому б ні??? Чому усі лицеміри розповідають про те, що державу захищати необхідно, але самі захищати її не хочуть? Що їм заважає йти в ЗСУ добровільно? Чому вони чекають поки їх запросять? Я не розумію. Хоча ні, розумію. Вони хочуть жити і хочуть, щоб хтось інший ризикував своїм життям і здоров'ям, а не вони. Вони будуть "любити" Україну згідно закону.
stm написав:я утверждаю лишь одно что есть публичный договор - Конституция, он говорит что мы равны с АндрейМ, и может возникнуть обязанность и у него и у меня. Как она возникает прописанно в другом Законе о мобилизации.
Эта обязанность уже есть. Она прямо прописана в основном законе. Не нужны Вам никакие "уточняющие" законы. Идите в ВСУ и выполняйте свой конституционный долг. Не ждите, пока Вас позовут. Или перестаньте лицемерить и чесно скажите, что воевать Вы хотите чужими руками. Если Вы воевать не хотите, тогда действительно стоит молчать и не рассказывать другим об их обязанностях. Начинайте со своих. Они - повторюсь - прямо прописаны в Конституции.