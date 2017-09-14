Додано: Чет 20 бер, 2025 13:53

Hotab написав: А оце ваше викочування тут вимог до жінок - це ваше таке трактування статті 65 Конституції ? А оце ваше викочування тут вимог до жінок - це ваше таке трактування статті 65 Конституції ?

Hotab написав: Так а де там сказано що всі і однаковою мірою? Так а де там сказано що всі і однаковою мірою?

Hotab написав: як і ви дорослий дядько як і ви дорослий дядько

Hotab написав: Ви не допускаєте думки, що хто, коли саме, у якому віці і з якими критеріями до здоровʼя , освіти , соціального і демографічного стану - це все уточнюють Закони України?? Ви не допускаєте думки, що хто, коли саме, у якому віці і з якими критеріями до здоровʼя , освіти , соціального і демографічного стану - це все уточнюють Закони України??

Letusrock написав: тоді їй би пасувало просто закрити рота.

тоді їй би пасувало просто закрити рота.

Я вже неодноразово писав, що проти примусу, але різним лицемірам, які самі воювати і виконувати свій обов'язок не збираються, але іншим розповідають про суспільний договір, я нагадуватиму про їхній обов'язок.Саме в Конституції і сказано.Доросла тітка так само може сидіти в танку. Життя дорослої тітки не є більш цінним, ніж життя дорослого дядька. Якщо особисто Ви вважаєте інакше, то це - Ваша особиста думка. Я не зобов'язаний думати так само.Ні, не допускаю, тому що інша стаття Конституції прямо забороняє будь-які привілеї або обмеження за будь-якої ознакою, в тому числі гендерною або соціальною. Ця стаття діє навіть в умовах воєнного стану. Усі лицеміри, які не воюють, а посилають на війну інших, мають уважно читати Конституцію, а не розповідати про свої забаганки, що лише чоловіки мають воювати. Усі, так усі. Так каже Конституція, яку тут так люблять цитувати.Я саме і про це.