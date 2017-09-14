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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13300133011330213303>
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:06

Під час розмови із журналістами Зеленського перервав телефонний дзвінок.

"Вибач, Емманюелю, у мене розмова з журналістом, я можу зателефонувати через 15-20 хвилин?" – відповів англійською український президент :lol: .

Після цього журналіст поставив Зеленському уточнювальне питання, чи щойно йому телефонував французький президент Макрон. 8)

"Так, я тільки що розмовляв із президентом Макроном. Ми з ним часто дуже спілкуємося. Раз на день, я б так сказав, в середньому", – підтвердив він :lol: .

Також український президент наголосив, що між Україною та Францією дуже тісні відносини, а Макрон "сильно допомагає".

"Я йому за це вдячний і після нашої розмови я йому передзвоню", – додав Зеленський.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/20/7503724/

клован... воно думає, що далі членом по роялю вузає :oops:
ще б перервав інтерв"ю через "дзвінок" Донні :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:08

  Letusrock написав: Ви, як і вищезнадана пані повчаєте нас, як сторонній спостерігач, стосовно речей які вас ніколи не торкнуться?

Почему вы лжёте? (АндрейМ). Я не знаю, что меня не призовут, более того определенные моменты, что напало на нас более численное государство, говорят о том что это не нулевая абсолютно для меня вероятность.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:09

  Letusrock написав:
  anduzenko написав:Значит, вы и на выборы не ходите? И в фонды не донатите?
Если "з точки зору раціонально-прагматичного підходу"
Давайте доведём эту цепочку до конца.

трошки некоректно порівнювати похід на вибори та переказ грошових знаків, з перспективою довічної служби. тому з "цепочкою" мимо кассы
  anduzenko написав:Не, я эмигрировал. Мне, знаете ли, стало некомфортно
Ви, як і вищезнадана пані повчаєте нас, як сторонній спостерігач, стосовно речей які вас ніколи не торкнуться?


Я задал несколько вопросов
Ни на один ответов не получил.
Даже немного жаль, что война идёт к концу, и вам удастся избежать мастер-класса по военно-полевой логике.
С сим умываю руки. Пусть несёт этот крест Хотаб.
Востаннє редагувалось anduzenko в Чет 20 бер, 2025 13:45, всього редагувалось 1 раз.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  anduzenko написав:что война идёт к концу, и вам удастся избежать мастер-класса по военно-полевой логике.
типовий емігрант-нафронтник? Бережіть себе і близьких, один пан зі Львова писав тут що наших дітей у європах "забивають ногами"
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:28

anduzenko

Пусть несёт этот крест Хотаб.


Боже збав. Мені б лише під настрій протрололокати закарпатсткого зайчика переляканого.. Хрести я не ношу 😅
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:40

  Water написав:нше питання стосовно громадянства, особисто моя сім`я це одні з лємків, які були свого часу депортовані сталінським режимом з Карпатських лісів на південь у степи без права переселення у тіж Карпати. Вони теж були і є саме українці, хоча свого часу жили на території іншої країни. Документів у мене не залишилось, не знаю чи можливо польські архіви запитать стосовно таких переселень, не на часі.

У меня был работник, мягко говоря не интеллектуал, но работяга от Бога, фамилия у него была польская. Он задался целью получить карту поляка. И за пару месяцев он это сделал. Оказывается огромный массив данных хранится в каждом областном архиве, просто огромный. С его слов он не заплатил ни копейки, ходил в областной архив в Одессе, подавал запросы, составлял свое генеалогическое дерево. До тех пор пока не нашел документ, что его прапрапрапрадед с формулировкой ПОЛЯК в 1848 году, был насильственно переселен в предместья Одессы со своей семьей. В 1848 году !!!!!!!! Он сделал копии со своего генеалогического дерева, и получил таки картку поляка. Не знаю какие плюшки несет эта картка, и чем она могла ему помочь в нашей полномасштабной войне.
Но просто живой пример, что масса данных хранится в архивах, обычный условный слесарь имеет к ним доступ, может кому-то будет полезна.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:45

  anduzenko написав:
  Letusrock написав:
  anduzenko написав:Значит, вы и на выборы не ходите? И в фонды не донатите?
Если "з точки зору раціонально-прагматичного підходу"
Давайте доведём эту цепочку до конца.

трошки некоректно порівнювати похід на вибори та переказ грошових знаків, з перспективою довічної служби. тому з "цепочкою" мимо кассы
  anduzenko написав:Не, я эмигрировал. Мне, знаете ли, стало некомфортно
Ви, як і вищезнадана пані повчаєте нас, як сторонній спостерігач, стосовно речей які вас ніколи не торкнуться?


Я задал несколько вопросов
Ни на один вопросов не получил.
Даже немного жаль, что война идёт к концу, и вам удастся избежать мастер-класса по военно-полевой логике.
С сим умываю руки. Пусть несёт этот крест Хотаб.

ІМХО. Зацінили яке ж цинічне і лицемірне падло.
Дякуємо за прямоту, істинні мотиви зрозуміло. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:53

  Hotab написав:А оце ваше викочування тут вимог до жінок - це ваше таке трактування статті 65 Конституції ?

Я вже неодноразово писав, що проти примусу, але різним лицемірам, які самі воювати і виконувати свій обов'язок не збираються, але іншим розповідають про суспільний договір, я нагадуватиму про їхній обов'язок.

  Hotab написав:Так а де там сказано що всі і однаковою мірою?

Саме в Конституції і сказано.

  Hotab написав:як і ви дорослий дядько

Доросла тітка так само може сидіти в танку. Життя дорослої тітки не є більш цінним, ніж життя дорослого дядька. Якщо особисто Ви вважаєте інакше, то це - Ваша особиста думка. Я не зобов'язаний думати так само.

  Hotab написав:Ви не допускаєте думки, що хто, коли саме, у якому віці і з якими критеріями до здоровʼя , освіти , соціального і демографічного стану - це все уточнюють Закони України??

Ні, не допускаю, тому що інша стаття Конституції прямо забороняє будь-які привілеї або обмеження за будь-якої ознакою, в тому числі гендерною або соціальною. Ця стаття діє навіть в умовах воєнного стану. Усі лицеміри, які не воюють, а посилають на війну інших, мають уважно читати Конституцію, а не розповідати про свої забаганки, що лише чоловіки мають воювати. Усі, так усі. Так каже Конституція, яку тут так люблять цитувати.

  Letusrock написав:тоді їй би пасувало просто закрити рота.

Я саме і про це.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Чет 20 бер, 2025 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:55

  stm написав:Я не обвиняю, я утверждаю лишь одно что есть публичный договор - Конституция, он говорит что мы равны с АндрейМ, и может возникнуть обязанность и у него и у меня. Как она возникает прописанно в другом Законе о мобилизации. Поэтому я использую выражение при надобности к нам подойдут. Никто не рожден для войны, что бы выжить в войну государство использует институции, в институциях работают люди. И общество если не принимает условия возникают Майданы. Майдан возник потому, что общество было не согласно с нарушением прав и не сидело на форуме. Сейчас часть общества, с оружием в руках, обеспечивает и мне и вам защиту государства от врага. Мобилизация - это как раз это обеспечение государством вашей же защиты в т.ч., пока гражданин не мобилизирован, он получает услуги защиты, как только мобилизируют человека - он надает полуги защиты. Третей категории не дано, катаются люди или нет. Даже если Бетон в Варшаве он гражданин Украины и пользуется услугой защиты. До тех пор пока существует Украина, защита граждан есть обязанностью государства по умолчанию. Если услуга вам наносит непоправимую психологическую травму и страдания более, чем человеку в окопе надо зафиксировать документально (не на форуме), степень этих страданий и пройти 3 суда в Украине и один суд ЕСПЧ. Это долгий процесс, но вы ведь страдаете, надо сделать первый шаг вне форума. Дерзайте.

За Сталіна/Гітлера також був прекрасний "публичный договор". За "три колоска" - розстріл. Чомусь люди не хочуть зараз жити "так як за Сталіна".

Проблема є: це те що хтось повинен йти і вмирати(примусово) щоб ви собі жили, як жили раніше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 14:13

  Hotab написав:Справді, і чого б їй там бути.

А чому б ні??? Чому усі лицеміри розповідають про те, що державу захищати необхідно, але самі захищати її не хочуть? Що їм заважає йти в ЗСУ добровільно? Чому вони чекають поки їх запросять? Я не розумію. Хоча ні, розумію. Вони хочуть жити і хочуть, щоб хтось інший ризикував своїм життям і здоров'ям, а не вони. Вони будуть "любити" Україну згідно закону.

  stm написав:я утверждаю лишь одно что есть публичный договор - Конституция, он говорит что мы равны с АндрейМ, и может возникнуть обязанность и у него и у меня. Как она возникает прописанно в другом Законе о мобилизации.

Эта обязанность уже есть. Она прямо прописана в основном законе. Не нужны Вам никакие "уточняющие" законы. Идите в ВСУ и выполняйте свой конституционный долг. Не ждите, пока Вас позовут. Или перестаньте лицемерить и чесно скажите, что воевать Вы хотите чужими руками. Если Вы воевать не хотите, тогда действительно стоит молчать и не рассказывать другим об их обязанностях. Начинайте со своих. Они - повторюсь - прямо прописаны в Конституции.
АндрейМ
 
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