Пусть несёт этот крест Хотаб.
Боже збав. Мені б лише під настрій протрололокати закарпатсткого зайчика переляканого.. Хрести я не ношу 😅
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Додано: Чет 20 бер, 2025 13:28
anduzenko
Боже збав. Мені б лише під настрій протрололокати закарпатсткого зайчика переляканого.. Хрести я не ношу 😅
Додано: Чет 20 бер, 2025 13:40
У меня был работник, мягко говоря не интеллектуал, но работяга от Бога, фамилия у него была польская. Он задался целью получить карту поляка. И за пару месяцев он это сделал. Оказывается огромный массив данных хранится в каждом областном архиве, просто огромный. С его слов он не заплатил ни копейки, ходил в областной архив в Одессе, подавал запросы, составлял свое генеалогическое дерево. До тех пор пока не нашел документ, что его прапрапрапрадед с формулировкой ПОЛЯК в 1848 году, был насильственно переселен в предместья Одессы со своей семьей. В 1848 году !!!!!!!! Он сделал копии со своего генеалогического дерева, и получил таки картку поляка. Не знаю какие плюшки несет эта картка, и чем она могла ему помочь в нашей полномасштабной войне.
Но просто живой пример, что масса данных хранится в архивах, обычный условный слесарь имеет к ним доступ, может кому-то будет полезна.
Додано: Чет 20 бер, 2025 13:55
За Сталіна/Гітлера також був прекрасний "публичный договор". За "три колоска" - розстріл. Чомусь люди не хочуть зараз жити "так як за Сталіна".
Проблема є: це те що хтось повинен йти і вмирати(примусово) щоб ви собі жили, як жили раніше.
Додано: Чет 20 бер, 2025 14:14
АндрейМ
До чого тут привілегії, якщо мова про обовʼязки?
Ви так читаєте конституцію, що діти і діди мають обовʼязок захищати вас?
Де саме написано про обовʼязок вас захищати дітям і дідам (наприклад )?
Додано: Чет 20 бер, 2025 14:20
байка, що а ж за 1848 поляк, яки хоча би дідо, то було б правдоподобніше отримання КП, але що йому дасть це в даний момент?
Додано: Чет 20 бер, 2025 14:21
Кто это сказал в 3 раза? А чего не в 20 раз? Это данные из ОП? Так давайте в 30 раз, чего суппостата жалеть. Понятно, что у истинно верующего отключается критическое мышление.Какое может быть соотношение, когда у нас авиация фактически на ЛБЗ не используются, а соотношение КАБов как 0 к 100, когда соотношение снарядов у нас 1 к 6 у противника. Мясные штурмы может уравнивают соотношения 0 к 100 и 1 к 6 до соотношения потерь личного состава до 1 к 1, это мое личное мнение. Но кроме мясных штурмов есть и мясная оборона. Когда в ситуации, катящейся к окружению, не дается приказ на отход. Денег нет, но вы держитесь. Это нормально?
Пресловутый генерал Суровикин при небольшом нарушении логистики с целью сбережения личного состава чухнул на другой берег Днепра с космической скоростью.
А наши в кармане под Андреевкой? Держитесь. Чтобы что. В плен попасть и дорогостоящую технику потерять, или чтобы Зеленский выступил в эти дни на Мюнхенской конференции с хорошим лицом.
Ситуация в Курской области полностью аналогична ситуации в Крынках, пиар-ход, который стоил непропорционально дорого. И никто не будет отвечать за многочисленные потери. Как сказал Вениславский, даже если ты отдал идиотский приказ, приведший к многочисленным потерям личного состава и техники, у тебя иммунитет.
Сказки про то, что на Курск оттянули личный состав противника, это для идиотов. Это наши лучшие бригады оттянулись туда, вместе с лучшей техникой, а россияне там держали какой-то сборняк из своих полупокеров и корейцев. Разве что 810 бригада РФ, а потом 155 бригада морпехов тихоокеанского флота, но это мизер. За это время оголив наши участки фронта мы потеряли Угледар, Новоселовку, Селидово, Курахово, по факту Торецк. И с потерями, и с оставшимися там пленными ушли из Курской, надеюсь это не перерастет в оккупацию еще и части Сумской области.
В сети есть видео, когда дрон долго летит по единственной логистической дороге на Суджу, а там десятки, наверное даже не десятки, единиц сгоревшей современной нашей техники, какую часто и не видели на других участках фронта. Ощущение плохие, даже если не учитывать, что в каждой единице сгоревшей техники были живые люди.
Иммунитет значит от идиотских приказов. Надо как-то с иммунитетом после войны решать.
Додано: Чет 20 бер, 2025 14:22
stm
цілих 114? та ладно
мож зара теж як небесної сотні виставите портрети всіх убитих? В усіх містах України? Вбитих сєпаратюг тож не забудьте)
Нікчемна плата за рейтинг паспорта? Я достатньо старий щоб помнити ще таращанське тіло і акцію кучма геть.
Додано: Чет 20 бер, 2025 14:34
Виробники, які раніше не виконували зобов'язання, знову отримали велике замовлення на 120-мм міни, – Громадська антикорупційна рада при Міноборони
потужно як завше
Додано: Чет 20 бер, 2025 14:41
Какая ваша мотивация пойти и не уходить до сих пор с работы защитника? Вопрос абсолютно без сарказма.
Востаннє редагувалось stm в Чет 20 бер, 2025 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 20 бер, 2025 14:41
АндрейМ
Я прошу небагато , просто покажіть своє розуміння конституції, що на вашу думку діти і діди мають воювати . Все!
Народу - так. Але ця фраза не означає , що кожен представник народу (кожен громадянин) має воювати. Хто має воювати , хто має працювати в тилу на оборону (теж «захист держави» ) - визначають законами. І це також (що саме законом визначається) в Конституції прямо вказано. Що вам там незрозуміло?
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