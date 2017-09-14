Додано: Чет 20 бер, 2025 14:21

jump написав: аке співвідношення втрат є без перебільшення катастрофічним для Сил оборони, адже зазвичай втрати росіяни перевищують українські в 2,5–3 рази. аке співвідношення втрат є без перебільшення катастрофічним для Сил оборони, адже зазвичай втрати росіяни перевищують українські в 2,5–3 рази.

Кто это сказал в 3 раза? А чего не в 20 раз? Это данные из ОП? Так давайте в 30 раз, чего суппостата жалеть. Понятно, что у истинно верующего отключается критическое мышление.Какое может быть соотношение, когда у нас авиация фактически на ЛБЗ не используются, а соотношение КАБов как 0 к 100, когда соотношение снарядов у нас 1 к 6 у противника. Мясные штурмы может уравнивают соотношения 0 к 100 и 1 к 6 до соотношения потерь личного состава до 1 к 1, это мое личное мнение. Но кроме мясных штурмов есть и мясная оборона. Когда в ситуации, катящейся к окружению, не дается приказ на отход. Денег нет, но вы держитесь. Это нормально?Пресловутый генерал Суровикин при небольшом нарушении логистики с целью сбережения личного состава чухнул на другой берег Днепра с космической скоростью.А наши в кармане под Андреевкой? Держитесь. Чтобы что. В плен попасть и дорогостоящую технику потерять, или чтобы Зеленский выступил в эти дни на Мюнхенской конференции с хорошим лицом.Ситуация в Курской области полностью аналогична ситуации в Крынках, пиар-ход, который стоил непропорционально дорого. И никто не будет отвечать за многочисленные потери. Как сказал Вениславский, даже если ты отдал идиотский приказ, приведший к многочисленным потерям личного состава и техники, у тебя иммунитет.Сказки про то, что на Курск оттянули личный состав противника, это для идиотов. Это наши лучшие бригады оттянулись туда, вместе с лучшей техникой, а россияне там держали какой-то сборняк из своих полупокеров и корейцев. Разве что 810 бригада РФ, а потом 155 бригада морпехов тихоокеанского флота, но это мизер. За это время оголив наши участки фронта мы потеряли Угледар, Новоселовку, Селидово, Курахово, по факту Торецк. И с потерями, и с оставшимися там пленными ушли из Курской, надеюсь это не перерастет в оккупацию еще и части Сумской области.В сети есть видео, когда дрон долго летит по единственной логистической дороге на Суджу, а там десятки, наверное даже не десятки, единиц сгоревшей современной нашей техники, какую часто и не видели на других участках фронта. Ощущение плохие, даже если не учитывать, что в каждой единице сгоревшей техники были живые люди.Иммунитет значит от идиотских приказов. Надо как-то с иммунитетом после войны решать.