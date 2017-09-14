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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1329813299133001330113302>
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:28

anduzenko

Пусть несёт этот крест Хотаб.


Боже збав. Мені б лише під настрій протрололокати закарпатсткого зайчика переляканого.. Хрести я не ношу 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:40

  Water написав:нше питання стосовно громадянства, особисто моя сім`я це одні з лємків, які були свого часу депортовані сталінським режимом з Карпатських лісів на південь у степи без права переселення у тіж Карпати. Вони теж були і є саме українці, хоча свого часу жили на території іншої країни. Документів у мене не залишилось, не знаю чи можливо польські архіви запитать стосовно таких переселень, не на часі.

У меня был работник, мягко говоря не интеллектуал, но работяга от Бога, фамилия у него была польская. Он задался целью получить карту поляка. И за пару месяцев он это сделал. Оказывается огромный массив данных хранится в каждом областном архиве, просто огромный. С его слов он не заплатил ни копейки, ходил в областной архив в Одессе, подавал запросы, составлял свое генеалогическое дерево. До тех пор пока не нашел документ, что его прапрапрапрадед с формулировкой ПОЛЯК в 1848 году, был насильственно переселен в предместья Одессы со своей семьей. В 1848 году !!!!!!!! Он сделал копии со своего генеалогического дерева, и получил таки картку поляка. Не знаю какие плюшки несет эта картка, и чем она могла ему помочь в нашей полномасштабной войне.
Но просто живой пример, что масса данных хранится в архивах, обычный условный слесарь имеет к ним доступ, может кому-то будет полезна.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:55

  stm написав:Я не обвиняю, я утверждаю лишь одно что есть публичный договор - Конституция, он говорит что мы равны с АндрейМ, и может возникнуть обязанность и у него и у меня. Как она возникает прописанно в другом Законе о мобилизации. Поэтому я использую выражение при надобности к нам подойдут. Никто не рожден для войны, что бы выжить в войну государство использует институции, в институциях работают люди. И общество если не принимает условия возникают Майданы. Майдан возник потому, что общество было не согласно с нарушением прав и не сидело на форуме. Сейчас часть общества, с оружием в руках, обеспечивает и мне и вам защиту государства от врага. Мобилизация - это как раз это обеспечение государством вашей же защиты в т.ч., пока гражданин не мобилизирован, он получает услуги защиты, как только мобилизируют человека - он надает полуги защиты. Третей категории не дано, катаются люди или нет. Даже если Бетон в Варшаве он гражданин Украины и пользуется услугой защиты. До тех пор пока существует Украина, защита граждан есть обязанностью государства по умолчанию. Если услуга вам наносит непоправимую психологическую травму и страдания более, чем человеку в окопе надо зафиксировать документально (не на форуме), степень этих страданий и пройти 3 суда в Украине и один суд ЕСПЧ. Это долгий процесс, но вы ведь страдаете, надо сделать первый шаг вне форума. Дерзайте.

За Сталіна/Гітлера також був прекрасний "публичный договор". За "три колоска" - розстріл. Чомусь люди не хочуть зараз жити "так як за Сталіна".

Проблема є: це те що хтось повинен йти і вмирати(примусово) щоб ви собі жили, як жили раніше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 14:14

АндрейМ

Ні, не допускаю, тому що інша стаття Конституції прямо забороняє будь-які привілеї


До чого тут привілегії, якщо мова про обовʼязки?
Ви так читаєте конституцію, що діти і діди мають обовʼязок захищати вас?

Они - повторюсь - прямо прописаны в Конституции.


Де саме написано про обовʼязок вас захищати дітям і дідам (наприклад )?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 14:20

  freeze написав:
  Water написав:нше питання стосовно громадянства, особисто моя сім`я це одні з лємків, які були свого часу депортовані сталінським режимом з Карпатських лісів на південь у степи без права переселення у тіж Карпати. Вони теж були і є саме українці, хоча свого часу жили на території іншої країни. Документів у мене не залишилось, не знаю чи можливо польські архіви запитать стосовно таких переселень, не на часі.

У меня был работник, мягко говоря не интеллектуал, но работяга от Бога, фамилия у него была польская. Он задался целью получить карту поляка. И за пару месяцев он это сделал. Оказывается огромный массив данных хранится в каждом областном архиве, просто огромный. С его слов он не заплатил ни копейки, ходил в областной архив в Одессе, подавал запросы, составлял свое генеалогическое дерево. До тех пор пока не нашел документ, что его прапрапрапрадед с формулировкой ПОЛЯК в 1848 году, был насильственно переселен в предместья Одессы со своей семьей. В 1848 году !!!!!!!! Он сделал копии со своего генеалогического дерева, и получил таки картку поляка. Не знаю какие плюшки несет эта картка, и чем она могла ему помочь в нашей полномасштабной войне.
Но просто живой пример, что масса данных хранится в архивах, обычный условный слесарь имеет к ним доступ, может кому-то будет полезна.

байка, що а ж за 1848 поляк, яки хоча би дідо, то було б правдоподобніше отримання КП, але що йому дасть це в даний момент?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 14:21

  jump написав:аке співвідношення втрат є без перебільшення катастрофічним для Сил оборони, адже зазвичай втрати росіяни перевищують українські в 2,5–3 рази.

Кто это сказал в 3 раза? А чего не в 20 раз? Это данные из ОП? Так давайте в 30 раз, чего суппостата жалеть. Понятно, что у истинно верующего отключается критическое мышление.Какое может быть соотношение, когда у нас авиация фактически на ЛБЗ не используются, а соотношение КАБов как 0 к 100, когда соотношение снарядов у нас 1 к 6 у противника. Мясные штурмы может уравнивают соотношения 0 к 100 и 1 к 6 до соотношения потерь личного состава до 1 к 1, это мое личное мнение. Но кроме мясных штурмов есть и мясная оборона. Когда в ситуации, катящейся к окружению, не дается приказ на отход. Денег нет, но вы держитесь. Это нормально?
Пресловутый генерал Суровикин при небольшом нарушении логистики с целью сбережения личного состава чухнул на другой берег Днепра с космической скоростью.
А наши в кармане под Андреевкой? Держитесь. Чтобы что. В плен попасть и дорогостоящую технику потерять, или чтобы Зеленский выступил в эти дни на Мюнхенской конференции с хорошим лицом.
Ситуация в Курской области полностью аналогична ситуации в Крынках, пиар-ход, который стоил непропорционально дорого. И никто не будет отвечать за многочисленные потери. Как сказал Вениславский, даже если ты отдал идиотский приказ, приведший к многочисленным потерям личного состава и техники, у тебя иммунитет.
Сказки про то, что на Курск оттянули личный состав противника, это для идиотов. Это наши лучшие бригады оттянулись туда, вместе с лучшей техникой, а россияне там держали какой-то сборняк из своих полупокеров и корейцев. Разве что 810 бригада РФ, а потом 155 бригада морпехов тихоокеанского флота, но это мизер. За это время оголив наши участки фронта мы потеряли Угледар, Новоселовку, Селидово, Курахово, по факту Торецк. И с потерями, и с оставшимися там пленными ушли из Курской, надеюсь это не перерастет в оккупацию еще и части Сумской области.
В сети есть видео, когда дрон долго летит по единственной логистической дороге на Суджу, а там десятки, наверное даже не десятки, единиц сгоревшей современной нашей техники, какую часто и не видели на других участках фронта. Ощущение плохие, даже если не учитывать, что в каждой единице сгоревшей техники были живые люди.
Иммунитет значит от идиотских приказов. Надо как-то с иммунитетом после войны решать.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 14:22

stm
цілих 114? та ладно :lol:
мож зара теж як небесної сотні виставите портрети всіх убитих? В усіх містах України? Вбитих сєпаратюг тож не забудьте)
Нікчемна плата за рейтинг паспорта? Я достатньо старий щоб помнити ще таращанське тіло і акцію кучма геть. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 14:34

Виробники, які раніше не виконували зобов'язання, знову отримали велике замовлення на 120-мм міни, – Громадська антикорупційна рада при Міноборони :lol:
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-vir ... minoboroni

потужно 8) як завше :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 14:41

  Banderlog написав:цілих 114? та ладно :lol:
мож зара теж як небесної сотні виставите портрети всіх убитих? В усіх містах України? Вбитих сєпаратюг тож не забудьте)
Нікчемна плата за рейтинг паспорта? Я достатньо старий щоб помнити ще таращанське тіло і акцію кучма геть. :lol:

Какая ваша мотивация пойти и не уходить до сих пор с работы защитника? Вопрос абсолютно без сарказма.
Востаннє редагувалось stm в Чет 20 бер, 2025 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 14:41

АндрейМ

Чому Вам та деяким іншим це так важко зрозуміти?


Я прошу небагато , просто покажіть своє розуміння конституції, що на вашу думку діти і діди мають воювати . Все!
Народу - так. Але ця фраза не означає , що кожен представник народу (кожен громадянин) має воювати. Хто має воювати , хто має працювати в тилу на оборону (теж «захист держави» ) - визначають законами. І це також (що саме законом визначається) в Конституції прямо вказано. Що вам там незрозуміло?
Hotab
 
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