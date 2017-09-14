Додано: Чет 20 бер, 2025 15:25

Hotab написав: А «не креативне», це «діти мають воювати»? Вірно? З якого віку ви бачите участь дітей у війни, згідно вашого тлумачення конституції? З року, трьох? Я хочу зрозуміти глибину вашого божевілля. А «не креативне», це «діти мають воювати»? Вірно? З якого віку ви бачите участь дітей у війни, згідно вашого тлумачення конституції? З року, трьох? Я хочу зрозуміти глибину вашого божевілля.

Hotab написав: То хто ви такий щоб тут тлумачити їх на свій лад?? То хто ви такий щоб тут тлумачити їх на свій лад??

До чого тут діти? Я тут з дітьми спілкуюсь? В чому моє "божевілля"? В тому, шо я пишу здоровій дорослій жінці, що вона має виконати свій конституційний обов'язок і стати на захист держави, а не чекати на ТЦК, яке до неї ніколи не прийде? Якщо вона розповідає іншим про те, як працює суспільний договір, я теж можу їй про це розповісти.Ми на форумі, де кожен має право на свою думку. Я не зобов'язаний бачити світ Вашими очима. Я апелюю безпосередньо до Конституції. Вона каже, що ми усі маємо рівні права і обов'язки. Крапка. Тут не може бути різних тлумачень, і жоден закон не може це змінити.