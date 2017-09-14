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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 бер, 2025 14:54
Hotab написав:
Народу - так. Але ця фраза не означає , що кожен представник народу (кожен громадянин) має воювати. Хто має воювати , хто має працювати в тилу на оборону (теж «захист держави» ) - визначають законами. І це також (що саме законом визначається) в Конституції прямо вказано. Що вам там незрозуміло?
Якесь креативне читання Конституції. Там жодного слова про те, що мають воювати лише чоловіки. Закон має визначити порядок військової служби, а не гендерний склад армії. Цей склад вже визначений Конституцією, а закон не може суперечити Конституції. В будь-якому випадку війна і військова служба в мирний час - різні речі. В Україну прийшла війна. Усі громадяни мають стати на захист держави, а не розповідати іншим що ці інші мають робити. Ви ж так і не відповіли - що заважає лицемірам добровільно піти в армію? Чому вони чекають поки туди піде хтось інший? Це ж також просте питання.
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АндрейМ
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Додано: Чет 20 бер, 2025 14:57
АндрейМ написав: Hotab написав:
Народу - так. Але ця фраза не означає , що кожен представник народу (кожен громадянин) має воювати. Хто має воювати , хто має працювати в тилу на оборону (теж «захист держави» ) - визначають законами. І це також (що саме законом визначається) в Конституції прямо вказано. Що вам там незрозуміло?
Якесь креативне читання Конституції. Там жодного слова про те, що мають воювати лише чоловіки. Закон має визначити порядок військової служби, а не гендерний склад армії. Цей склад вже визначений Конституцією, а закон не може суперечити Конституції. В будь-якому випадку війна і військова служба в мирний час - різні речі. В Україну прийшла війна. Усі громадяни мають стати на захист держави, а не розповідати іншим що ці інші мають робити. Ви ж так і не відповіли - що заважає лицемірам добровільно піти в армію? Чому вони чекають поки туди піде хтось інший? Це ж також просте питання.
АндрейМ, никто от вас не ждёт что вы пойдете, вам говорят что согласно закона о мобилизации к вам могут подойти ТЦК и попросить выполнить гражданский долг. Точка. Они же могут подойти и ко мне, нигде не прописанно что ко мне нельзя подходить ТЦК.
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stm
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Додано: Чет 20 бер, 2025 14:58
АндрейМ
Якесь креативне читання Конституції.
А «не креативне», це «діти мають воювати»? Вірно? З якого віку ви бачите участь дітей у війни, згідно вашого тлумачення конституції? З року, трьох? Я хочу зрозуміти глибину вашого божевілля.
Закон має визначити порядок військової служби, а не гендерний склад армії
Це ви так вирішили, що він «має визначати» , а що «не має»?
Він якраз бере і визначає. Бо конституція не конкретизує цього. В той же час в Конституції жодного слова, що кожен представник «народу» від немовляти , до діда без ніг має взяти до рук зброю, хоч ви там це чомусь бачите.
ЗУ є конституційними, тобто такими що не суперечать конституції , поки інше не визначено
відповідними судами
ЗУ «про оборону України»
ЗУ «Про мобілізацію»
ЗУ «Про правовий режим військового стану»
ЗУ «Про військовий обовʼязок і військову службу» визнано неконституційними?? То хто ви такий щоб тут тлумачити їх на свій лад??
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 20 бер, 2025 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 15:06
stm написав: Banderlog написав:
цілих 114? та ладно
мож зара теж як небесної сотні виставите портрети всіх убитих? В усіх містах України? Вбитих сєпаратюг тож не забудьте)
Нікчемна плата за рейтинг паспорта? Я достатньо старий щоб помнити ще таращанське тіло і акцію кучма геть.
Какая ваша мотивация пойти и не уходить до сих пор с работы защитника? Вопрос абсолютно без сарказма.
я за свою країну воюю а не за "ліберальні цінності"
А головне щоб ця війна зупинилась подалі від буковини.
Но бачачи таких ліберально настроєних громадян, пошановувачів конституції... вже хочеться самому зробити гулаг і по зганяти на окопні роботи од всячєського духівництва, протестантських віруючих до різних геїв і борців за права животних. Не дозволяє совість стріляти? Нє рождєни для війни? хай ранених виносять, а особо віруючі хай трупи таскають.
Он в мене зара на позиції 3 сутку дядько сидить , на лєпєсток наступив коли раненого йшов витаскувати. Той ранений вже помер, а цей точно буде ампутантом, іще хз як за високо турнікет наклав.
З мертвим сидить 3й день в бліндажі, ще раненого може вночі витягнуть а мертвий ?
З трупарями дуже напряжно зараз... по степу тіла таскати.
в москалів вже є команда тільки голови виносити
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Додано: Чет 20 бер, 2025 15:13
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Додано: Чет 20 бер, 2025 15:15
Banderlog написав:
я за свою країну воюю а не за "ліберальні цінності"
А головне щоб ця війна зупинилась подалі від буковини.
Но бачачи таких ліберально настроєних громадян, пошановувачів конституції... вже хочеться самому зробити гулаг і по зганяти на окопні роботи од всячєського духівництва, протестантських віруючих до різних геїв і борців за права животних. Не дозволяє совість стріляти? Нє рождєни для війни? хай ранених виносять, а особо віруючі хай трупи таскають.
Он в мене зара на позиції 3 сутку дядько сидить , на лєпєсток наступив коли раненого йшов витаскувати. Той ранений вже помер, а цей точно буде ампутантом, іще хз як за високо турнікет наклав.
З мертвим сидить 3й день в бліндажі, ще раненого може вночі витягнуть а мертвий ?
З трупарями дуже напряжно зараз... по степу тіла таскати.
в москалів вже є команда тільки голови виносити
орки
Считаете ли Вы что если сдать Запорожье и Херсон, уменьшить войска до 50тыс. И полный отказ от поставок зарубежного оружия, Буковина будет вне опасности?
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stm
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Додано: Чет 20 бер, 2025 15:25
Hotab написав:
А «не креативне», це «діти мають воювати»? Вірно? З якого віку ви бачите участь дітей у війни, згідно вашого тлумачення конституції? З року, трьох? Я хочу зрозуміти глибину вашого божевілля.
До чого тут діти? Я тут з дітьми спілкуюсь? В чому моє "божевілля"? В тому, шо я пишу здоровій дорослій жінці, що вона має виконати свій конституційний обов'язок і стати на захист держави, а не чекати на ТЦК, яке до неї ніколи не прийде? Якщо вона розповідає іншим про те, як працює суспільний договір, я теж можу їй про це розповісти.
Hotab написав:
То хто ви такий щоб тут тлумачити їх на свій лад??
Ми на форумі, де кожен має право на свою думку. Я не зобов'язаний бачити світ Вашими очима. Я апелюю безпосередньо до Конституції. Вона каже, що ми усі маємо рівні права і обов'язки. Крапка. Тут не може бути різних тлумачень, і жоден закон не може це змінити.
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АндрейМ
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Додано: Чет 20 бер, 2025 15:33
_hunter написав: budivelnik написав: Letusrock написав:
Ви вже народили за 3 роки трьох призовників, чи це теж справа нижчестоячих "холопів та холопкинь" ?
ПС
До речі для всіх
Може давайте ті хто не оплатив послуги захисту-самостійно візьмуть обовязок не писати про статті Конституції до моменту поки не виконають цей БАЗОВИЙ обовязок
А то за хліб -ви платитеА за охорону-чомусь не хочете
.
А давайте
Но с каких это пор мы стали сравнивать "товары" и "услуги"? Потому как если с хлебом все более-менее понятно, то, например с парикмахерским салоном, в котором после оплаты за услугу "подстрижка" -- клиенту вручают ножницы/машинку со словами "ну, теперь стригись" -- то вот тут совершенно не понятно: за что деньги платились.
а за що ж платять гроші на автомийках самообслуговування?
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Додано: Чет 20 бер, 2025 15:36
АндрейМ
АндрейМ написав: Hotab написав:
А «не креативне», це «діти мають воювати»? Вірно? З якого віку ви бачите участь дітей у війни, згідно вашого тлумачення конституції? З року, трьох? Я хочу зрозуміти глибину вашого божевілля.
До чого тут діти? Я тут з дітьми спілкуюсь? В чому моє "божевілля"? В тому, шо я пишу здоровій дорослій жінці, що вона має виконати свій конституційний обов'язок і стати на захист держави, а не чекати на ТЦК, яке до неї ніколи не прийде? Якщо вона розповідає іншим про те, як працює суспільний договір, я теж можу їй про це розповісти.
Hotab написав:
То хто ви такий щоб тут тлумачити їх на свій лад??
Ми на форумі, де кожен має право на свою думку. Я не зобов'язаний бачити світ Вашими очима. Я апелюю безпосередньо до Конституції. Вона каже, що ми усі маємо рівні права і обов'язки.
Крапка. Тут не може бути різних тлумачень, і жоден закон не може це змінити.
давайте довідку, що знизу ви не чоловік - й питань немає. гадаю деякі форумчани вам цю операцію зроблять безкоштовно, а дехто - навіть з анестезією
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Додано: Чет 20 бер, 2025 15:40
Shaman написав:АндрейМ
давайте довідку, що знизу ви не чоловік - й питань немає. гадаю деякі форумчани вам цю операцію зроблять безкоштовно, а дехто - навіть з анестезією
Я помилявся...таки з дітьми тут спілкуюсь. Рівень "жартів" дуже показовий для початкових класів...
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АндрейМ
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