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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 бер, 2025 15:41
freeze написав:
Не знаю какие плюшки несет эта картка, и чем она могла ему помочь в нашей полномасштабной войне.
Трудоустройство без дополнительных разрешений; предпринимательская деятельность на тех же правах, что и граждане Польши;льготы на проезд; бесплатное обучение и возможность на получение стипендии при обучении в ВУЗе; ПМЖ по упрощенной процедуре;
преференции в получении медицинской помощи. Скорее всего карта помогла ему избегнуть участия в полномасштабной войне. )
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Додано: Чет 20 бер, 2025 15:47
Shaman написав:
це каже людина, яка намагається довести, що має право ховатися за жінками та дітьми?
Де саме я це писав?
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АндрейМ
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Додано: Чет 20 бер, 2025 15:49
stm написав:
АндрейМ, никто от вас не ждёт что вы пойдете, вам говорят что согласно закона о мобилизации к вам могут подойти ТЦК и попросить выполнить гражданский долг. Точка. Они же могут подойти и ко мне, нигде не прописанно что ко мне нельзя подходить ТЦК.
Класно перестрибнули з Конституції на закон.
Зеленський може прийняти ЛЮБИЙ закон, у нього зараз достатньо для цього влади.
Ми маємо виконувати любий закон Зеленського?
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andrijk777
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Додано: Чет 20 бер, 2025 15:51
andrijk777 написав: stm написав:
АндрейМ, никто от вас не ждёт что вы пойдете, вам говорят что согласно закона о мобилизации к вам могут подойти ТЦК и попросить выполнить гражданский долг. Точка. Они же могут подойти и ко мне, нигде не прописанно что ко мне нельзя подходить ТЦК.
Класно перестрибнули з Конституції на закон.
Зеленський може прийняти ЛЮБИЙ закон, у нього зараз достатньо для цього влади.
Ми маємо виконувати любий закон Зеленського?
Не любой, законы принимает рада Украины избранная народом, Зеленский может ветировать или подписать, тогда закон вступает в силу после публикации.
На сайте rada.gov.ua всегда висит проект, если не имеет грифа секретности. Любой может ознакомиться с изменениями заранее.
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stm
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Додано: Чет 20 бер, 2025 15:57
stm написав:
законы принимает рада Украины избранная народом, Зеленский может ветировать или подписать, тогда закон вступает в силу после публикации.
Ну, Вы же поняли о чём речь, правда? Конституция говорит одно, а закон может говорить другое. Что мы должны выполнять? Или мы должны "ждать решения КС"? Так, у нас Верховный Суд уже выдаёт решение за решением, что чёрное - на самом деле белое.
stm написав:Не любой
,
Поясните какой закон мы можем не выполнять. Спасибо.
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АндрейМ
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Додано: Чет 20 бер, 2025 15:59
stm написав:
Считаете ли Вы что если сдать Запорожье и Херсон, уменьшить войска до 50тыс. И полный отказ от поставок зарубежного оружия, Буковина будет вне опасности?
шо сдавать не мені щитати. Но міста запоріжжя і херсон зараз вони брати не будуть. Так само як ми не віддамо крим і донбас. Для путіна казус беллі важливіший за самі ці міста. І через пару років вони самі по собі будуть пустіти через міграційні процеси в європу і "київ".
За війська то їх доведеться зменшити і без москалів. Орієнтовна чисельніст тисяч 200 -150.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 16:01
АндрейМ написав: stm написав:
законы принимает рада Украины избранная народом, Зеленский может ветировать или подписать, тогда закон вступает в силу после публикации.
Ну, Вы же поняли о чём речь, правда? Конституция говорит одно, а закон может говорить другое. Что мы должны выполнять? Или мы должны "ждать решения КС"? Так, у нас Верховный Суд уже выдаёт решение за решением, что чёрное - на самом деле белое.
stm написав:Не любой
,
Поясните какой закон мы можем не выполнять. Спасибо.
АндрейМ, к вашему сожалению и хлипкой жизненной позицией, ответственность за невыполнение так же прописаны додатками. Ни один из них не противоречит Конституции, пока не доказано обратное. Этим(противоречиями) занимается Конституционный суд по подаче группы депутатов Верховной рады.
Ваша задача выбирать осознанно и потом либо устраивать Майдан или одиночный пикет хотя бы.
Пока позиция что я - лицемер, а Вы - жертва несостоявшегося аборта, вынужденная страдать в сложившихся обстоятельствах.
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