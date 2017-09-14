Додано: Чет 20 бер, 2025 16:15

АндрейМ написав: Конституция говорит одно, а закон может говорить другое. Что мы должны выполнять? Или мы должны "ждать решения КС"? Так, у нас Верховный Суд уже выдаёт решение за решением, что чёрное - на самом деле белое. Конституция говорит одно, а закон может говорить другое. Что мы должны выполнять? Или мы должны "ждать решения КС"? Так, у нас Верховный Суд уже выдаёт решение за решением, что чёрное - на самом деле белое.

Человек не может на свой взгляд трактовать Конституцию и законность законов, накатил с утра 300 граммов горилки и протрактовал.Закон это Закон, это как в армии приказ. Выполняй, если что-то не нравится, после выполнения иди и жалуйся в Конституционный суд на неконституционность Закона.Конституционный суд за это зарплату получает, одну из самых высоких в стране, гораздо выше зарплаты летчика-испытателя.А то и получается, что в Конституции есть статьи прямого действия о конституционности действия ТЦК и нелегитимности президента после 5 лет. Если кто-то хочет это оспорить есть законный путь - в Конституционный суд. А так сплошное бла-бла-бла. Четвертый год войны - обжалуйте что-то наконец. Или вы соглашаетесь с действующим Законом и выполняете его.