Додано: Чет 20 бер, 2025 16:34

detroytred написав: Спробуйте ще раз прочитати текст -- стосовно якого саме предмету моє зауваження. Що вчора, що сьогодні.

Відносно ж вказаних вами оцих трьох інших предметів з мого боку ні слова. Обговорюйте. Цікаво.



І хто вам подобається мені пофіг. Так само, як і інші ваші почуття (пріятно і т.д.), про які ви постійно чомусь інформуєте мене. Спробуйте ще раз прочитати текст -- стосовно якого саме предмету моє зауваження. Що вчора, що сьогодні.Відносно ж вказаних вами оцих трьох інших предметів з мого боку ні слова. Обговорюйте. Цікаво.І хто вам подобається мені пофіг. Так само, як і інші ваші почуття (пріятно і т.д.), про які ви постійно чомусь інформуєте мене.

Это прекрасно, именно пофигизм уже второй день заставляет вас выходить в свет форума. Ведь Лучики добра вас просили нежно и ласково, а рефлексия на злую stm и её нападки на бедных и обездоленных с мотивацией идите в суд, если вас обижают или бегите. Эволюция это коротко: бей или беги. Сиди и жди в опасной ситуации приводит к плохому. Тупиковой ветви. Вы не первый и не последний кто мне тоже безразличен, но рефлексии очень забавная вещь. Украв мой аватар и даже попытавшись использовать фразы "пью вино и ем сыр" о Лучикахдобра даже Николай не скучает. А по мне и скучают, и выходят в свет унылые пенсионеры )))По Конституционному, да подают депутаты Рады, избранные народом и имеющие приемные комиссии для работы с населением. Сколько раз вы были хотя бы в районной администрации? Там голосования по клубам хотя бы или новой площадке детской/спортивной. У депутата на своем округе? В жизни хоть раз наберётся?