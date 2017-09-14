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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 бер, 2025 16:17
detroytred написав: stm написав:
а Вы - жертва несостоявшегося аборта, вынужденная страдать в сложившихся обстоятельствах.
Зав'язуйте вже цю комедію з учора.
Вам прямо в лоба вчора заліпили і про хто вимушений страждати (виконувати і далі обов'язки по захисту), і про спробувати виправити.
Див. посилання від Бобуа на Байло.
Там про "працівників банку", як ви асоціювали.
А ви тут вже другий день про "клієнта банку" і "клієнту" Андрію співаєте.
Треш...))
Смотрите, Детройт у нас ситуация когда АндрейМ считает что наше государство слишком авторитарно, а Бандерлог что слишком либерально. А проблема одна, напавший не желает отползать и у него есть ресурсы и орки. Детройт будучи военным в прошлом выполнил свой долг и спрятался вместе с stm и АндрейМ за спины настоящих защитников. Как-то так... Унылый мне все равно нравится больше, чем военный мирного времени. Вы к военному более не причастны, просто пенсионер со своим видом жизни в капсуле Матрицы.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 16:23
"иди и жалуйся в Конституционный суд на неконституционность Закона"
"Этим(противоречиями) занимается Конституционный суд по подаче группы депутатов Верховной рады."
Бачите тут на форумі (чи на фронті) "группу депутатов Верховной рады"?
Востаннє редагувалось alibob
в Чет 20 бер, 2025 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 16:25
Banderlog написав:
Какая ваша мотивация пойти и не уходить до сих пор с работы защитника? Вопрос абсолютно без сарказма.
я за свою країну воюю а не за "ліберальні цінності"
А головне щоб ця війна зупинилась подалі від буковини.
Но бачачи таких ліберально настроєних громадян, пошановувачів конституції... вже хочеться самому зробити гулаг і по зганяти на окопні роботи од всячєського духівництва, протестантських віруючих до різних геїв і борців за права животних. Не дозволяє совість стріляти? Нє рождєни для війни? хай ранених виносять, а особо віруючі хай трупи таскають.
Он в мене зара на позиції 3 сутку дядько сидить , на лєпєсток наступив коли раненого йшов витаскувати. Той ранений вже помер, а цей точно буде ампутантом, іще хз як за високо турнікет наклав.
З мертвим сидить 3й день в бліндажі, ще раненого може вночі витягнуть а мертвий ?
З трупарями дуже напряжно зараз... по степу тіла таскати.
в москалів вже є команда тільки голови виносити
орки
[/quote]
У дитини на позиціях 200-ті хлопці лишаються лежати бо немає можливості виносити.
До того ж орки жмуть і просунуються...
Головне що не повторилась ситуація з мангалами на танках, коли ми з них шуткували а потім скопіювали...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Чет 20 бер, 2025 16:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 16:27
stm написав: detroytred написав: stm написав:
а Вы - жертва несостоявшегося аборта, вынужденная страдать в сложившихся обстоятельствах.
Зав'язуйте вже цю комедію з учора.
Вам прямо в лоба вчора заліпили і про хто вимушений страждати (виконувати і далі обов'язки по захисту), і про спробувати виправити.
Див. посилання від Бобуа на Байло.
Там про "працівників банку", як ви асоціювали.
А ви тут вже другий день про "клієнта банку" і "клієнту" Андрію співаєте.
Треш...))
Смотрите, Детройт у нас ситуация когда АндрейМ считает что наше государство слишком авторитарно, а Бандерлог что слишком либерально. А проблема одна, напавший не желает отползать и у него есть ресурсы и орки. Детройт будучи военным в прошлом выполнил свой долг и спрятался вместе с stm и АндрейМ за спины настоящих защитников. Как-то так... Унылый мне все равно нравится больше, чем военный мирного времени. Вы к военному более не причастны, просто пенсионер со своим видом жизни в капсуле Матрицы.
Спробуйте ще раз прочитати текст -- стосовно якого саме предмету моє зауваження. Що вчора, що сьогодні.
Відносно ж вказаних вами оцих трьох інших предметів з мого боку ні слова. Обговорюйте. Цікаво. Всі там по своєму праві. В кожного своя правда. І у вас, і Бандерлога, і у Андрія і т.д.
І хто вам подобається мені пофіг. Так само, як і інші ваші почуття (пріятно і т.д.), про які ви постійно чомусь інформуєте мене.
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detroytred
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Додано: Чет 20 бер, 2025 16:29
Hotab написав:
Я прошу небагато , просто покажіть своє розуміння конституції, ...
Конституція(папірчик) не допоможе.
Якщо на США нападе Китай і США буде діяти "по Конституції" то вони 100% програють війну.
В першу чергу до війни потрібно було ГОТУВАТИСЬ! І в принципі ГОЛОВНЕ завдання вищої влади в любій країні це не знімати відосики, а запобігти війні. Що наша влада успішно провалила.
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andrijk777
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Додано: Чет 20 бер, 2025 16:32
stm написав: andrijk777 написав: stm написав:
АндрейМ, никто от вас не ждёт что вы пойдете, вам говорят что согласно закона о мобилизации к вам могут подойти ТЦК и попросить выполнить гражданский долг. Точка. Они же могут подойти и ко мне, нигде не прописанно что ко мне нельзя подходить ТЦК.
Класно перестрибнули з Конституції на закон.
Зеленський може прийняти ЛЮБИЙ закон, у нього зараз достатньо для цього влади.
Ми маємо виконувати любий закон Зеленського?
Не любой, законы принимает рада Украины избранная народом, Зеленский может ветировать или подписать, тогда закон вступает в силу после публикации.
На сайте rada.gov.ua всегда висит проект, если не имеет грифа секретности. Любой может ознакомиться с изменениями заранее.
Так Партія Зеленського має більшість в ВР, чи ми в різних країнах живемо?
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andrijk777
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Додано: Чет 20 бер, 2025 16:33
alibob написав:
"иди и жалуйся в Конституционный суд на неконституционность Закона"
"Этим(противоречиями) занимается Конституционный суд по подаче группы депутатов Верховной рады."
Бачите тут на форумі (чи на фронті) "группу депутатов Верховной рады"?
У каждого на округе есть свой выбранный депутат. Почему бы не обратиться к нему. Если один человек недоволен законом это одно, если ко всем депутатам придет по десятку тысяч обращений граждан каждому это другое.
Значит подавляющее большинство граждан не считает полезным обсуждать конституционность военного положения, закона о мобилизации и тд.
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freeze
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Додано: Чет 20 бер, 2025 16:34
detroytred написав:
Спробуйте ще раз прочитати текст -- стосовно якого саме предмету моє зауваження. Що вчора, що сьогодні.
Відносно ж вказаних вами оцих трьох інших предметів з мого боку ні слова. Обговорюйте. Цікаво.
І хто вам подобається мені пофіг. Так само, як і інші ваші почуття (пріятно і т.д.), про які ви постійно чомусь інформуєте мене.
Это прекрасно, именно пофигизм уже второй день заставляет вас выходить в свет форума. Ведь Лучики добра вас просили нежно и ласково, а рефлексия на злую stm и её нападки на бедных и обездоленных с мотивацией идите в суд, если вас обижают или бегите. Эволюция это коротко: бей или беги. Сиди и жди в опасной ситуации приводит к плохому. Тупиковой ветви. Вы не первый и не последний кто мне тоже безразличен, но рефлексии очень забавная вещь. Украв мой аватар и даже попытавшись использовать фразы "пью вино и ем сыр" о Лучикахдобра даже Николай не скучает. А по мне и скучают, и выходят в свет унылые пенсионеры )))
По Конституционному, да подают депутаты Рады, избранные народом и имеющие приемные комиссии для работы с населением. Сколько раз вы были хотя бы в районной администрации? Там голосования по клубам хотя бы или новой площадке детской/спортивной. У депутата на своем округе? В жизни хоть раз наберётся?
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Додано: Чет 20 бер, 2025 16:42
freeze написав: alibob написав:
"иди и жалуйся в Конституционный суд на неконституционность Закона"
"Этим(противоречиями) занимается Конституционный суд по подаче группы депутатов Верховной рады."
Бачите тут на форумі (чи на фронті) "группу депутатов Верховной рады"?
У каждого на округе есть свой выбранный депутат. Почему бы не обратиться к нему. Если один человек недоволен законом это одно, если ко всем депутатам придет по десятку тысяч обращений граждан каждому это другое.
Значит подавляющее большинство граждан не считает полезным обсуждать конституционность военного положения, закона о мобилизации и тд.
Это, всего лишь, значит, что подавляющее большинство граждан понятия не имеет, как Система (хотя бы на бумаге) работает. Почему видео, где "причина остановки" в ступор вгоняет так популярны? - потому, что дает намёки на права обычных граждан.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 16:43
stm написав: detroytred написав:
Спробуйте ще раз прочитати текст -- стосовно якого саме предмету моє зауваження. Що вчора, що сьогодні.
Відносно ж вказаних вами оцих трьох інших предметів з мого боку ні слова. Обговорюйте. Цікаво.
І хто вам подобається мені пофіг. Так само, як і інші ваші почуття (пріятно і т.д.), про які ви постійно чомусь інформуєте мене.
Это прекрасно, именно пофигизм уже второй день заставляет вас выходить в свет форума. Ведь Лучики добра вас просили нежно и ласково, а рефлексия на злую stm и её нападки на бедных и обездоленных с мотивацией идите в суд, если вас обижают или бегите. Эволюция это коротко: бей или беги. Сиди и жди в опасной ситуации приводит к плохому. Тупиковой ветви. Вы не первый и не последний кто мне тоже безразличен, но рефлексии очень забавная вещь. Украв мой аватар и даже попытавшись использовать фразы "пью вино и ем сыр" о Лучикахдобра даже Николай не скучает. А по мне и скучают, и выходят в свет унылые пенсионеры )))
По Конституционному, да подают депутаты Рады, избранные народом и имеющие приемные комиссии для работы с населением. Сколько раз вы были хотя бы в районной администрации? У депутата на своем округе? В жизни хоть раз наберётся?
Ви, як завжди, будуєте на брехні-вигадках.
Я вказав, що на ваші почуття мені все рівно.
А от на вашу комедію - ні.
Моя реакція саме на вашу комедію про "страждання" та "виправити" - після того, як вам прямо у лоба заліпили отим посиланням на Байло.
Ви банально або вигадуєте, або спробуєте підміняти предмети.
Читайте текст.. весела Трініті з Альтовим та томіками Даля в облєгающєй кожі.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 20 бер, 2025 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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