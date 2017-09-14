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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 бер, 2025 16:44
freeze написав:
У каждого на округе есть свой выбранный депутат. Почему бы не обратиться к нему. Если один человек недоволен законом это одно, если ко всем депутатам придет по десятку тысяч обращений граждан каждому это другое.
Значит подавляющее большинство граждан не считает полезным обсуждать конституционность военного положения, закона о мобилизации и тд.
Це все не працює і не може працювати. Причина - в Україні дуже централізована влада(ми в цьому питанні ще совок). Все вирішує тільки президент і ВР. Місцева влада ніяких повноважень не має.
А йти на прийом до депутата ВР - брєд. Він вас пошле. Він просто не має часу говорити з бидлом(простим народом).
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Додано: Чет 20 бер, 2025 16:44
stm написав:
Детройт у нас ситуация когда АндрейМ считает что наше государство слишком авторитарно, а Бандерлог что слишком либерально.
АндрейМ живет до сих пор в идеальном мирном мире. А Бандерлог живет в жестокой реальной жизни.
Естественно нынешнее законодательство слишком либерально, чтобы победить в этой войне.
Это очевидный факт, даже не подлежащий обсуждению. Желание власти получать лайки и всеобщую любовь избирателей и либерализм власти, уже привело к проигрышу в данной войне - потери 20 процентов территорий, плодороднейших, богатых ископаемыми, рекреационные зоны, разрушение инфраструктуры, чудовищная скорее всего невозвратная демографическая пропасть, еще непонятно сколько миллионов молодежи чухнут невозвратно после открытия границ, кто будет отдавать безумные долги и тд.
Конечно пропагандистская машина будет креативить и говорить о победе в войне, но то кривая рожа при плохой игре.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 16:50
freeze написав:
Естественно нынешнее законодательство слишком либерально, чтобы победить в этой войне.
Цілком згідний.
Питання тільки в тому чи хочемо ми жити в "законодательству" типу Півн.Кореї? Я не хочу. Для мене краще програти війну ніж жити в країні типу Півн.Кореї.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 16:51
freeze написав: stm написав:
Детройт у нас ситуация когда АндрейМ считает что наше государство слишком авторитарно, а Бандерлог что слишком либерально.
АндрейМ живет до сих пор в идеальном мирном мире. А Бандерлог живет в жестокой реальной жизни.
Естественно нынешнее законодательство слишком либерально, чтобы победить в этой войне.
Это очевидный факт, даже не подлежащий обсуждению. Желание власти получать лайки и всеобщую любовь избирателей и либерализм власти, уже привело к проигрышу в данной войне - потери 20 процентов территорий, плодороднейших, богатых ископаемыми, рекреационные зоны, разрушение инфраструктуры, чудовищная скорее всего невозвратная демографическая пропасть, еще непонятно сколько миллионов молодежи чухнут невозвратно после открытия границ, кто будет отдавать безумные долги и тд.
Конечно пропагандистская машина будет креативить и говорить о победе в войне, но то кривая рожа при плохой игре.
Самі ж чітко і правильно вказуєте на корінець - "Желание власти".
То які тоді можуть бути претензії до андріїв?!
Андрії такі, які вони є...
І це норм.
Точно також, як нормально, що добровольці тощо такі, як є.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 16:52
freeze написав:
Естественно нынешнее законодательство слишком либерально, чтобы победить в этой войне.
Тобто ми програли тільки тому, шо не вистачило живої сили на фронті? У України достатньо ресурсів щоб перемогти расію самотужки?
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Додано: Чет 20 бер, 2025 17:00
freeze написав:
АндрейМ живет до сих пор в идеальном мирном мире. А Бандерлог живет в жестокой реальной жизни.
Я живу в точно таком же реальном мире. Вы ничего не знаете о моей жизни. Я всего лишь подсказал гражданке Украины, что надо не другим указывать как выполнять общественный договор, а самой пойти в ВСУ, но ответа на вопрос почему она ждёт ТЦК, который к ней никогда не прийдёт, а не идёт добровольно защищать страну, я так и не получил. Опять рандомный поток сознания ни о чём и откровенное хамство, хотя от неё никто другого и не ожидает. Моя позиция проста - я не лицемерю, то есть, не указываю другим делать то, что сам делать не могу.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 17:06
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Додано: Чет 20 бер, 2025 17:18
d44 написав: freeze написав:
Естественно нынешнее законодательство слишком либерально, чтобы победить в этой войне.
Тобто ми програли тільки тому, шо не вистачило живої сили на фронті?
так, а вкрадені мільярди, яйця по 17, браковані міни, невиконані оборонні замовлення то дрібниці
опоненти в упор не розуміють що (перефразовуючи відому приказку) - чим більше гниє/воняє рибяча голова тим більш виляє хвіст (більше ухилянтів)
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Додано: Чет 20 бер, 2025 17:29
президент сосии путин подписал указ о легализации незаконно находящихся в рф граждан Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Находящиеся в российской педерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в российской педерации, обязаны самостоятельно выехать из российской педерации», — говорится в указе.
Альтернативой выезду в документе предлагается легализировать правовое положение на территории сосии.
Ранее путин обязал выдворить нелегальных мигрантов из сосии до 30 апреля 2025 года. В соответствии с документом, покинуть страну обяжут тех, кто не сдал биометрию, не прошел тест на наркотики и инфекции, не сдал экзамен по узкому языку и истории, а также не уплатил задолженности.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 17:45
andrijk777 написав: freeze написав:
Естественно нынешнее законодательство слишком либерально, чтобы победить в этой войне.
Цілком згідний.
Питання тільки в тому чи хочемо ми жити в "законодательству" типу Півн.Кореї? Я не хочу. Для мене краще програти війну ніж жити в країні типу Півн.Кореї.
Труси-хрестик
Якщо програємо - будемо жити ще в гіршій ситуації ніж Північна Корея...
Ба більше-якщо програємо , то війна не закінчиться. просто поженуть воювати з румунами/болгарами/поляками/прибалтами/скандинавами....
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