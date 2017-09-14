Додано: Чет 20 бер, 2025 17:00

freeze написав: АндрейМ живет до сих пор в идеальном мирном мире. А Бандерлог живет в жестокой реальной жизни.

АндрейМ живет до сих пор в идеальном мирном мире. А Бандерлог живет в жестокой реальной жизни.

Я живу в точно таком же реальном мире. Вы ничего не знаете о моей жизни. Я всего лишь подсказал гражданке Украины, что надо не другим указывать как выполнять общественный договор, а самой пойти в ВСУ, но ответа на вопрос почему она ждёт ТЦК, который к ней никогда не прийдёт, а не идёт добровольно защищать страну, я так и не получил. Опять рандомный поток сознания ни о чём и откровенное хамство, хотя от неё никто другого и не ожидает. Моя позиция проста - я не лицемерю, то есть, не указываю другим делать то, что сам делать не могу.