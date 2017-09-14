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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 бер, 2025 17:54
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Якщо програємо - будемо жити ще в гіршій ситуації ніж Північна Корея...
Не знаю як коментувати фантазії/вигадки/кремлівські наративи.
село Ягідне, Чернігівська область ... березень 2022 року
Почитай, а потім кажи про вигадки
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Додано: Чет 20 бер, 2025 17:59
АндрейМ написав: stm написав:
законы принимает рада Украины избранная народом, Зеленский может ветировать или подписать, тогда закон вступает в силу после публикации.
Ну, Вы же поняли о чём речь, правда? Конституция говорит одно, а закон может говорить другое. Что мы должны выполнять? Или мы должны "ждать решения КС"? Так, у нас Верховный Суд уже выдаёт решение за решением, что чёрное - на самом деле белое.
stm написав:Не любой
,
Поясните какой закон мы можем не выполнять. Спасибо.
приклади таких рішень Верховного суду? чи так, поговорити?
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Додано: Чет 20 бер, 2025 18:00
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Труси-хрестик
Якщо програємо - будемо жити ще в гіршій ситуації ніж Північна Корея...
Ба більше-якщо програємо , то війна не закінчиться. просто поженуть воювати з румунами/болгарами/поляками/прибалтами/скандинавами....
Не знаю як коментувати фантазії/вигадки/кремлівські наративи.
Перш ніж власні маразми розповсюджувати -вивчи історію.
1 Чеченці програли ... - де сьогодні воюють чеченці? з москалями чи з нами?
2 Крим і ОРДЛО -здались..
Де сьогодні кримчани і ордловчани? на кіпрі? чи не поховані в наших степах..
Тому продовжуй далі графік.
Ти програєш..
Де ти завтра будеш?
Губернатором чи штурмовим мясом?
Зрозумій , залишати тебе в живих - це створювати собі проблеми в майбутньому.
І це добре знали ще татаро-монголи, а татаро-монголи це основа сьогоднішніх педераційників
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Додано: Чет 20 бер, 2025 18:00
andrijk777 написав:
Для мене краще програти війну ніж жити в країні типу Півн.Кореї.
не розумієш, зовсім не розумієш?
прибери свій аккаунт з форуму, бо фсб вже формує базу тих кого:
стратити, чи запроторити до півнчної сови
ти ж, памятаю, писав погане про путіна у 2022р(а це вже зафіксовано)
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Додано: Чет 20 бер, 2025 18:04
d44 написав: freeze написав:
Естественно нынешнее законодательство слишком либерально, чтобы победить в этой войне.
Тобто ми програли тільки тому, шо не вистачило живої сили на фронті? У України достатньо ресурсів щоб перемогти расію самотужки?
а ми не самотужки воюємо з точки зору забезпечення. й якби відносилися до людського життя, як орки, то невідомо щоб було б. а так да, м'ясні штурми оркам допомагають...
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Додано: Чет 20 бер, 2025 18:07
prodigy написав:
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким громадяни України, які перебувають у Росії "без законних підстав" повинні виїхати до 10 вересня 2025 року або "легалізуватися". Відповідний указ опублікований на сайті правової інформації РФ.
Крім того, згідно з документом, "іноземні громадяни" або "особи без громадянства", які прибули на підконтрольну Росії територію чотирьох областей, про анексію яких РФ заявила у 2022 році (йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області), мають до 10 червня 2025 року пройти медогляд, а також зробити тести на вживання наркотиків та здати аналізи на ВІЛ.
Водночас у документі є посилання на указ Путіна від 30 грудня 2024 року "Про тимчасові заходи щодо врегулювання правового становища окремих категорій іноземних громадян".
У такому документі написані дії, які влада Росії вважає врегулюванням правового становища іноземних громадян, що перебувають у країні.
Тому в тексті указу йдеться про те, що від українців вимагатимуть здати біометричні дані, пройти медичний огляд, іспит на знання російської мови та історії, а також вони повинні "погасити наявні заборгованості".
Може, ще й черепи міряти будуть?
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Додано: Чет 20 бер, 2025 18:07
prodigy написав: andrijk777 написав:Для мене краще програти війну ніж жити в країні типу Півн.Кореї.
не розумієш, зовсім не розумієш?
прибери свій аккаунт з форуму, бо фсб вже формує базу тих кого:
стратити, чи запроторити до півнчної сови
ти ж, памятаю, писав погане про путіна у 2022р(а це вже зафіксовано)
це andrijk777
під дурника косить. бо навіть Раша ще далеко не Північна Корея. а коли називають Україну Північною Кореєю - це просто маячня.
до речі що там кажуть північнокорейські полонені - померти за Кім Чен Ина - це честь?
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Додано: Чет 20 бер, 2025 18:11
АндрейМ
Вона каже, що ми усі маємо рівні права і обов'язки.
Покажіть , де ви таке прочитали?
до чого тут діти?
У вас у «всі», яких ви наділили обовʼязками
як у себе, не входять діти?
Не крутіть тухеслм, ви бачите в конституції всім однакові обовʼязки. Тому я і питаю, згідно вашого бачення , з якого віку діти, які входять в «всі»,, мають взяти в руки зброю??
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Додано: Чет 20 бер, 2025 18:11
АндрейМ написав: freeze написав:
АндрейМ живет до сих пор в идеальном мирном мире. А Бандерлог живет в жестокой реальной жизни.
Я живу в точно таком же реальном мире. Вы ничего не знаете о моей жизни. Я всего лишь подсказал гражданке Украины, что надо не другим указывать как выполнять общественный договор, а самой пойти в ВСУ, но ответа на вопрос почему она ждёт ТЦК, который к ней никогда не прийдёт, а не идёт добровольно защищать страну, я так и не получил. Опять рандомный поток сознания ни о чём и откровенное хамство, хотя от неё никто другого и не ожидает. Моя позиция проста
- я не лицемерю, то есть, не указываю другим делать то, что сам делать не могу.
з позицією все зрозуміло - не треба лише розповідати, що вона дуже правильна. а позиція зрозуміла, багато хто в такій зараз...
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