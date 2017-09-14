Додано: Чет 20 бер, 2025 18:31

pesikot написав: село Ягідне, Чернігівська область ... березень 2022 року



Почитай, а потім кажи про вигадки село Ягідне, Чернігівська область ... березень 2022 рокуПочитай, а потім кажи про вигадки

Hotab написав: Покажіть , де ви таке прочитали? Покажіть , де ви таке прочитали?

Hotab написав: У вас у «всі», яких ви наділили обовʼязками як у себе, не входять діти? У вас у «всі», яких ви наділилияк у себе, не входять діти?

Hotab написав: Не крутіть тухеслм, ви бачите в конституції всім однакові обовʼязки. Не крутіть тухеслм, ви бачите в конституції всім однакові обовʼязки.

Shaman написав: з позицією все зрозуміло - не треба лише розповідати, що вона дуже правильна. з позицією все зрозуміло - не треба лише розповідати, що вона дуже правильна.

Мій брат був в тимчасовій окупації в Чернігівській області з родиною, а деякі його знайомі - ні, бо виїхали. Здавалося б, що є просте рішення, щоб люди не опинились в окупації - дозволити людям виїхати у місце, яке вони вважають безпечним, але нам прості рішення не цікаві...У статті 24 Конституції України, яка каже, що ми усі маємо рівні права і свободи та є рівними перед законом.Я не обговорює дітей. Я не розумію чому ми з дорослої жінки перейшли на дітей. Якщо Ви слідкуєте за новинами, то у Західних країнах, де обговорюється питання повернення до обов'язкової служби в армії, воно завжди обговорюється в контексті, що служити мають усі - і жінки і чоловіки, але не діти. Чому Ви чіпляєтесь до дітей?Я нікого обов'язками не наділяю. Це робить наша Конституція. Коли мені нагадують про "обов'язки", я у відповідь нагадую, що у людини є такі ж самі обов'язки. Все просто. Не кажіть мені як жити і що робити, і я не буду робити це у відповідь.Перше, що я бачу в Конституції, це - рівні права і свободи, а також заборону привілеїв і обмежень за ознакою статі навіть під час воєнного стану. Те, що ми - рівні перед законом, означає наявність рівних обов'язків. Ще раз - Ваші гендерні стереотипи і думки про "ролі" чоловіків і жінок не є Конституцією. Вони є лише Вашими особистими думками, які Ви не маєте права нав'язувати іншим.Чому вона - неправильна? Ви вважаєте, що лицемірити - гарна риса характеру?