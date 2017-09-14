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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13304133051330613307>
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 18:31

  pesikot написав:село Ягідне, Чернігівська область ... березень 2022 року

Почитай, а потім кажи про вигадки

Мій брат був в тимчасовій окупації в Чернігівській області з родиною, а деякі його знайомі - ні, бо виїхали. Здавалося б, що є просте рішення, щоб люди не опинились в окупації - дозволити людям виїхати у місце, яке вони вважають безпечним, але нам прості рішення не цікаві...

  Hotab написав:Покажіть , де ви таке прочитали?

У статті 24 Конституції України, яка каже, що ми усі маємо рівні права і свободи та є рівними перед законом.

  Hotab написав:У вас у «всі», яких ви наділили обовʼязками як у себе, не входять діти?

Я не обговорює дітей. Я не розумію чому ми з дорослої жінки перейшли на дітей. Якщо Ви слідкуєте за новинами, то у Західних країнах, де обговорюється питання повернення до обов'язкової служби в армії, воно завжди обговорюється в контексті, що служити мають усі - і жінки і чоловіки, але не діти. Чому Ви чіпляєтесь до дітей?

Я нікого обов'язками не наділяю. Це робить наша Конституція. Коли мені нагадують про "обов'язки", я у відповідь нагадую, що у людини є такі ж самі обов'язки. Все просто. Не кажіть мені як жити і що робити, і я не буду робити це у відповідь.

  Hotab написав:Не крутіть тухеслм, ви бачите в конституції всім однакові обовʼязки.

Перше, що я бачу в Конституції, це - рівні права і свободи, а також заборону привілеїв і обмежень за ознакою статі навіть під час воєнного стану. Те, що ми - рівні перед законом, означає наявність рівних обов'язків. Ще раз - Ваші гендерні стереотипи і думки про "ролі" чоловіків і жінок не є Конституцією. Вони є лише Вашими особистими думками, які Ви не маєте права нав'язувати іншим.

  Shaman написав:з позицією все зрозуміло - не треба лише розповідати, що вона дуже правильна.

Чому вона - неправильна? Ви вважаєте, що лицемірити - гарна риса характеру?
Востаннє редагувалось АндрейМ в Чет 20 бер, 2025 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 18:32

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного понеділка, 24 березня, у Саудівській Аравії відбудеться ще одна зустріч делегацій України та США. Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 18:33

  GALeon написав:тре міняти Конституцію https://censor.net/ua/n3542307

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Україна має низку складнощів для переговорів щодо закінчення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"В Україні є відразу кілька труднощів: Конституція, яка забороняє будь-які територіальні зміни, заборона на переговори з Росією і неясність, з ким говорити, - питання легітимності Зеленського", - сказав Шойгу журналістам.

Ти диви, Україна не хоче конституційно віддавати теріторії Росії
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 18:36

АндрейМ

Перше, що я бачу в Конституції, це - рівні права і свободи, а також заборону привілеїв і обмежень за ознакою статі навіть під час воєнного стану. Те, що ми - рівні перед законом, означає наявність рівних обов'язків


Ні, рівність прав і відсутність привілеїв і обмежень не означає «рівні обовʼязки».
І такого не написано в конституції , вірно?? Ви це придумали і продовжуєте брехати, що там написано про рівність обовʼязків.
Воно і зрозуміло, що вони не можуть бути рівними у дітей, похилих , людей з інвалідністю. І у здорового лоба. Але лоб чомусь бреше і десь бачить про рівність обовʼязків у конституції, чого там нема.


Я не обговорює дітей. Я не розумію чому ми з дорослої жінки перейшли на дітей.


У нас діти не входять у «всі», яких ви (зовсім не конституція, як ми вище зʼясували) наділяєте рівними з вами обовʼязками?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 18:41

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:село Ягідне, Чернігівська область ... березень 2022 року

Почитай, а потім кажи про вигадки

Мій брат був в тимчасовій окупації в Чернігівській області з родиною, а деякі його знайомі - ні, бо виїхали. Здавалося б, що є просте рішення, щоб люди не опинились в окупації - дозволити людям виїхати у місце, яке вони вважають безпечним, але нам прості рішення не цікаві...

А кто мешал выехать з оккупированных территорий Черниговской области ?

Украина ?
Или всё-таки Россия ? Га ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 18:43

  Hotab написав:Ні, рівність прав і відсутність привілеїв і обмежень не означає «рівні обовʼязки».
І такого не написано в конституції , вірно??

Як це не означає? Саме це там і написано! Ми - усі рівні. Вам розумієте що це означає чи ні? Як в мене можуть бути якісь додаткові обов'язкові, якщо ми маємо рівні права? Чому Ви брешете? Де в Конституції написано, що в мене є якісь додаткові обов'язки, яких немає в інших? Що саме для Вас означає слово "рівність"?

  pesikot написав:А кто мешал выехать з оккупированных территорий Черниговской области ?

Украина ?
Или всё-таки Россия ? Га ?

Я не про Черниговскую область сейчас, а о том, что если будет/есть угроза оккупации всей Украины. то надо просто позволить людям выехать, и не будет для них угрозы встретиться с бурятами или попасть в российскую армию.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 18:52

АндрейМ

Як в мене можуть бути якісь додаткові обов'язкові, якщо ми маємо рівні права?


Буде легко.
Пілот до 60 років зобовʼязаний проходити медичне освідчення раз на рік, а після 60 - щопівроку. Це дискримінація по віковій ознаці, чи просто різні обовʼязки? Ця вимога неконституційна?

Подібних покладів де різні вимоги (обовʼязок щось вдіяти) до різних вікових груп багато. То як тут бути?

Коли дітей , які входять у «всі» і мають рівні з вами обовʼязки, треба на фронт відправити, я дочекаюсь відповідь? Чи до вас нарешті дійде, що нема рівних обовʼязків , про це жодного слова в Конституції, і обовʼязки визначені законами?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 18:54

  АндрейМ написав:
  АндрейМ написав:Мій брат був в тимчасовій окупації в Чернігівській області з родиною, а деякі його знайомі - ні, бо виїхали. Здавалося б, що є просте рішення, щоб люди не опинились в окупації - дозволити людям виїхати у місце, яке вони вважають безпечним, але нам прості рішення не цікаві...

  pesikot написав:А кто мешал выехать з оккупированных территорий Черниговской области ?

Украина ?
Или всё-таки Россия ? Га ?

Я не про Черниговскую область сейчас, а о том, что если будет/есть угроза оккупации всей Украины. то надо просто позволить людям выехать, и не будет для них угрозы встретиться с бурятами или попасть в российскую армию.

Ты не крути тухесом своих манипуляций про всю Украину

Ты полез с рассказами про Черниговскую область, так отвечай на простой вопрос
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:если будет/есть угроза оккупации всей Украины. то надо просто позволить людям выехать


цікава думка, уявимо що виїхали всі окрім лежачих хворих і пенсіонерів за 80р
перед виїздом цих як у 1941р у Львові пристрелити?

Трамп каже про окупацію Канади, чи треба вже починати виїзжати канадцям і в якому напрямку?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 19:06

  prodigy написав:
Трамп каже про окупацію Канади, чи треба вже починати виїзжати канадцям і в якому напрямку?

Я не маю звички казати іншим що робити. Я приймаю рішення лише за себе.

На дешеві маніпуляції я теж не відповідаю. Усі не виїдуть. Головне - дати людям свободу дій. Все.
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