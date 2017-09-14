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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 бер, 2025 18:31
pesikot написав:
село Ягідне, Чернігівська область ... березень 2022 року
Почитай, а потім кажи про вигадки
Мій брат був в тимчасовій окупації в Чернігівській області з родиною, а деякі його знайомі - ні, бо виїхали. Здавалося б, що є просте рішення, щоб люди не опинились в окупації - дозволити людям виїхати у місце, яке вони вважають безпечним, але нам прості рішення не цікаві...
Hotab написав:
Покажіть , де ви таке прочитали?
У статті 24 Конституції України, яка каже, що ми усі маємо рівні права і свободи та є рівними перед законом.
Hotab написав:
У вас у «всі», яких ви наділили обовʼязками
як у себе, не входять діти?
Я не обговорює дітей. Я не розумію чому ми з дорослої жінки перейшли на дітей. Якщо Ви слідкуєте за новинами, то у Західних країнах, де обговорюється питання повернення до обов'язкової служби в армії, воно завжди обговорюється в контексті, що служити мають усі - і жінки і чоловіки, але не діти. Чому Ви чіпляєтесь до дітей?
Я нікого обов'язками не наділяю. Це робить наша Конституція. Коли мені нагадують про "обов'язки", я у відповідь нагадую, що у людини є такі ж самі обов'язки. Все просто. Не кажіть мені як жити і що робити, і я не буду робити це у відповідь.
Hotab написав:
Не крутіть тухеслм, ви бачите в конституції всім однакові обовʼязки.
Перше, що я бачу в Конституції, це - рівні права і свободи, а також заборону привілеїв і обмежень за ознакою статі навіть під час воєнного стану. Те, що ми - рівні перед законом, означає наявність рівних обов'язків. Ще раз - Ваші гендерні стереотипи і думки про "ролі" чоловіків і жінок не є Конституцією. Вони є лише Вашими особистими думками, які Ви не маєте права нав'язувати іншим.
Shaman написав:
з позицією все зрозуміло - не треба лише розповідати, що вона дуже правильна.
Чому вона - неправильна? Ви вважаєте, що лицемірити - гарна риса характеру?
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Чет 20 бер, 2025 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 18:32
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного понеділка, 24 березня, у Саудівській Аравії відбудеться ще одна зустріч делегацій України та США. Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 18:33
Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Україна має низку складнощів для переговорів щодо закінчення війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"В Україні є відразу кілька труднощів: Конституція, яка забороняє будь-які територіальні зміни, заборона на переговори з Росією і неясність, з ким говорити, - питання легітимності Зеленського", - сказав Шойгу журналістам.
Ти диви, Україна не хоче конституційно віддавати теріторії Росії
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Додано: Чет 20 бер, 2025 18:36
АндрейМ
Перше, що я бачу в Конституції, це - рівні права і свободи, а також заборону привілеїв і обмежень за ознакою статі навіть під час воєнного стану. Те, що ми - рівні перед законом, означає наявність рівних обов'язків
Ні, рівність прав і відсутність привілеїв і обмежень не означає «рівні обовʼязки».
І такого не написано в конституції , вірно?? Ви це придумали і продовжуєте брехати, що там написано про рівність обовʼязків.
Воно і зрозуміло, що вони не можуть бути рівними у дітей, похилих , людей з інвалідністю. І у здорового лоба. Але лоб чомусь бреше і десь бачить про рівність обовʼязків у конституції, чого там нема.
Я не обговорює дітей. Я не розумію чому ми з дорослої жінки перейшли на дітей.
У нас діти не входять у «всі», яких ви (зовсім не конституція, як ми вище зʼясували) наділяєте рівними з вами обовʼязками?
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Додано: Чет 20 бер, 2025 18:41
АндрейМ написав: pesikot написав:
село Ягідне, Чернігівська область ... березень 2022 року
Почитай, а потім кажи про вигадки
Мій брат був в тимчасовій окупації в Чернігівській області з родиною, а деякі його знайомі - ні, бо виїхали. Здавалося б, що є просте рішення, щоб люди не опинились в окупації - дозволити людям виїхати у місце, яке вони вважають безпечним, але нам прості рішення не цікаві...
А кто мешал выехать з оккупированных территорий Черниговской области ?
Украина ?
Или всё-таки Россия ? Га ?
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Додано: Чет 20 бер, 2025 18:43
Hotab написав:
Ні, рівність прав і відсутність привілеїв і обмежень не означає «рівні обовʼязки».
І такого не написано в конституції , вірно??
Як це не означає? Саме це там і написано! Ми - усі рівні. Вам розумієте що це означає чи ні? Як в мене можуть бути якісь додаткові обов'язкові, якщо ми маємо рівні права? Чому Ви брешете? Де в Конституції написано, що в мене є якісь додаткові обов'язки, яких немає в інших? Що саме для Вас означає слово "рівність"?
pesikot написав:
А кто мешал выехать з оккупированных территорий Черниговской области ?
Украина ?
Или всё-таки Россия ? Га ?
Я не про Черниговскую область сейчас, а о том, что если будет/есть угроза оккупации всей Украины. то надо просто позволить людям выехать, и не будет для них угрозы встретиться с бурятами или попасть в российскую армию.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 18:52
АндрейМ
Як в мене можуть бути якісь додаткові обов'язкові, якщо ми маємо рівні права?
Буде легко.
Пілот до 60 років зобовʼязаний проходити медичне освідчення раз на рік, а після 60 - щопівроку. Це дискримінація по віковій ознаці, чи просто різні обовʼязки? Ця вимога неконституційна?
Подібних покладів де різні вимоги (обовʼязок щось вдіяти) до різних вікових груп багато. То як тут бути?
Коли дітей , які входять у «всі» і мають рівні з вами обовʼязки, треба на фронт відправити, я дочекаюсь відповідь? Чи до вас нарешті дійде, що нема рівних обовʼязків , про це жодного слова в Конституції, і обовʼязки визначені законами?
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Додано: Чет 20 бер, 2025 18:54
АндрейМ написав: АндрейМ написав:
Мій брат був в тимчасовій окупації в Чернігівській області з родиною, а деякі його знайомі - ні, бо виїхали. Здавалося б, що є просте рішення, щоб люди не опинились в окупації - дозволити людям виїхати у місце, яке вони вважають безпечним, але нам прості рішення не цікаві...
pesikot написав:
А кто мешал выехать з оккупированных территорий Черниговской области ?
Украина ?
Или всё-таки Россия ? Га ?
Я не про Черниговскую область сейчас, а о том, что если будет/есть угроза оккупации всей Украины. то надо просто позволить людям выехать, и не будет для них угрозы встретиться с бурятами или попасть в российскую армию.
Ты не крути тухесом своих манипуляций про всю Украину
Ты полез с рассказами про Черниговскую область, так отвечай на простой вопрос
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:01
АндрейМ написав:
если будет/есть угроза оккупации всей Украины. то надо просто позволить людям выехать
цікава думка, уявимо що виїхали всі окрім лежачих хворих і пенсіонерів за 80р
перед виїздом цих як у 1941р у Львові пристрелити?
Трамп каже про окупацію Канади, чи треба вже починати виїзжати канадцям і в якому напрямку?
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:06
prodigy написав:
Трамп каже про окупацію Канади, чи треба вже починати виїзжати канадцям і в якому напрямку?
Я не маю звички казати іншим що робити. Я приймаю рішення лише за себе.
На дешеві маніпуляції я теж не відповідаю. Усі не виїдуть. Головне - дати людям свободу дій. Все.
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