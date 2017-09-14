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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:13
АндрейМ написав: Shaman написав:
з позицією все зрозуміло - не треба лише розповідати, що вона дуже правильна.
Чому вона - неправильна? Ви вважаєте, що лицемірити - гарна риса характеру?
лицемірити - погана риса. й оце - якщо жінка не має обов'язків по захисту, то й я немаю - це лицемірство. а чесна позиція - мені лячно й я ховаюсь - питань немає
АндрейМ написав:
...
Я не про Черниговскую область сейчас, а о том, что если будет/есть угроза оккупации всей Украины. то надо просто позволить людям выехать, и не будет для них угрозы встретиться с бурятами или попасть в российскую армию.
а от щоб не було загрози зустрічі, то країну й треба боронити. я не сумніваюсь, що якщо дозволять виїзд - яка там рівність - ви будете набагато попереду жінок, дітей та старих - прям як третій клас пасажирів Титаніку
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:15
АндрейМ написав: prodigy написав:
Трамп каже про окупацію Канади, чи треба вже починати виїзжати канадцям і в якому напрямку?
Я не маю звички казати іншим що робити. Я приймаю рішення лише за себе.
На дешеві маніпуляції я теж не відповідаю. Усі не виїдуть
. Головне - дати людям свободу дій. Все.
головне, АндрейМ
виїде
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:16
Востаннє редагувалось Shaman
в Чет 20 бер, 2025 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:17
Shaman
якщо дозволять виїзд - яка там рівність - ви будете набагато попереду жінок, дітей та старих - прям як третій клас пасажирів Титаніку
Ну так це тому що у дітей є обовʼязок захищати Андрюшу (бо він є всіх ) , а у Андрюші є право рятувати життя (бо воно також у всіх)
Бач як йому тема дітей не подобається)))
Сам придумав, що обовʼязок у дітей такий як у всіх, а тепер «я не хочу про дітей»
Вужик наш обсцятий від переляку , крутиться, щось вигадує, а що тут видумаєш?))
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:25
Shaman написав:
лицемірити - погана риса. й оце - якщо жінка не має обов'язків по захисту, то й я немаю - це лицемірство. а чесна позиція - мені лячно й я ховаюсь - питань немає
Де Ви таку позицію побачили? Я написав, що обов'язок захищати державу є і у чоловіків і у жінок, тому якщо якась жінка пише мені, що я маю якийсь обов'язок, я лише нагадую їй, що і вона його має згідно Конституції. Все.
Shaman написав:
а от щоб не було загрози зустрічі, то країну й треба боронити.
Бороніть. Я ж нічого не маю проти. Не кажіть іншим що для них має бути важливим. Робіть те, що важливо для Вас.
Hotab написав:
Сам придумав, що обовʼязок у дітей такий як у всіх, а тепер «я не хочу про дітей»
Про дітей пишете Ви. Я пишу про дорослих людей. Відповідаю дорослим людям, які вигадують мені обов'язки, від яких самі відмовляються. Я - не збоченець, як Ви, і на форумах з дітьми або про дітей не спілкуюсь.
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АндрейМ
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:29
stm написав: detroytred написав: stm написав:
а Вы - жертва несостоявшегося аборта, вынужденная страдать в сложившихся обстоятельствах.
Зав'язуйте вже цю комедію з учора.
Вам прямо в лоба вчора заліпили і про хто вимушений страждати (виконувати і далі обов'язки по захисту), і про спробувати виправити.
Див. посилання від Бобуа на Байло.
Там про "працівників банку", як ви асоціювали.
А ви тут вже другий день про "клієнта банку" і "клієнту" Андрію співаєте.
Треш...))
Смотрите, Детройт у нас ситуация когда АндрейМ считает что наше государство слишком авторитарно, а Бандерлог что слишком либерально. А проблема одна, напавший не желает отползать и у него есть ресурсы и орки. Детройт будучи военным в прошлом выполнил свой долг и спрятался вместе с stm и АндрейМ за спины настоящих защитников. Как-то так... Унылый мне все равно нравится больше, чем военный мирного времени. Вы к военному более не причастны, просто пенсионер со своим видом жизни в капсуле Матрицы.
Оце посилання, мабуть:
До речі, про мобілізацію.
Є ідея.
Є спосіб залучити всіх (по черзі) до оборони.
Просто податок. Я би навіть сказав податище!
Не 5% а хай 50%. А краще 90% аби оббирання зарплат було як в срср.
Плюси Податища:
* додаткові надходження в ДержБюджет і більші витрати на дрони, на нульових солдатів і т.п.
* тил прийде до тями і буде більше схожий на тил воюючої країни.
* менше коштів лишиться на підкупи мсекерів.
Прості людські радості просто повернуться в життя людей, коли їх не сліпитиме Мамона.
Та й патріотичнішими ці люди стануть -- от прям бачу як вони, помізкувавши трошки, знову стають в черги до ТЦК.
Але для цього кабаноси мають не в тилах продавати за смішні 6-7тис.грв/61тис ккал, а лише у біляфронт.крамничках. Бо лише там має бути платоспроможний попит... Атебешки мають бути не в тилах, а біля війська в кожному селі.
Хтось знає як пролобіювати підвищення ВійськЗбору? 🤔
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:30
АндрейМ
Про дітей пишете Ви. Я пишу про дорослих людей.
Тобто через призму ваших окуляр слово «всі» в Конституції України - це лише дорослі?
Ви так ВЖЕ трактуєте це слово? Я не проти, але поясніть чому у вас «всі» стали лише «дорослі»?)))
Поки думаєте, я спитаю , а оті «всі дорослі» (вже чомусь лише вони ), це з 90+ років лежачі під апаратом штучної нирки? Чи знову «всі дорослі» будуть у вас «не зовсім всі»?
Як там у вас справа з прикладами різних обовʼязків до різних вікових груп? Там ще і зміни до ЗУ «про дорожній рух» мутять, хочуть пенсіонерів напрягти на додаткові медперевірки . Всюду ейджизм!! Всюду дискримінацію і порушення конструкції, так, Андрюша??))
Зараз все вам подобаються в дискусії , вже не про дітей?)) Вже нема збочень? 😅
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:35
Hotab написав:
Ви так ВЖЕ трактуєте це слово? Я не проти, але поясніть чому у вас «всі» стали лише «дорослі»?)))
Брехун-збоченець, коли у мене "всі" були не лише дорослі? Я відповідав дорослій жінці про її обов'язок захищати державу, прописаний в Конституції. До чого тут діти? Зо з Вами не так???
Hotab написав:
Поки думаєте, я спитаю , а оті «всі дорослі» (вже чомусь лише вони ), це з 90+ років лежачі під апаратом штучної нирки? Чи знову «всі дорослі» будуть у вас «не зовсім всі»?
Навіщо оці усі гіперболи? Ви вважаєте, що щось розумне пишите? Здорова тітка - це 90+ років лежачій? Ось, дійсно - що з Вами не так?
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