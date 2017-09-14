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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 19:13

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:з позицією все зрозуміло - не треба лише розповідати, що вона дуже правильна.

Чому вона - неправильна? Ви вважаєте, що лицемірити - гарна риса характеру?

лицемірити - погана риса. й оце - якщо жінка не має обов'язків по захисту, то й я немаю - це лицемірство. а чесна позиція - мені лячно й я ховаюсь - питань немає ;)
  АндрейМ написав:...
Я не про Черниговскую область сейчас, а о том, что если будет/есть угроза оккупации всей Украины. то надо просто позволить людям выехать, и не будет для них угрозы встретиться с бурятами или попасть в российскую армию.

а от щоб не було загрози зустрічі, то країну й треба боронити. я не сумніваюсь, що якщо дозволять виїзд - яка там рівність - ви будете набагато попереду жінок, дітей та старих - прям як третій клас пасажирів Титаніку 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 19:15

  АндрейМ написав:
  prodigy написав:
Трамп каже про окупацію Канади, чи треба вже починати виїзжати канадцям і в якому напрямку?

Я не маю звички казати іншим що робити. Я приймаю рішення лише за себе.

На дешеві маніпуляції я теж не відповідаю. Усі не виїдуть. Головне - дати людям свободу дій. Все.

головне, АндрейМ виїде :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

окупація йде повним ходом
До 10 вересня. Путін видав указ про виселення громадян України з «незаконним статусом» з окупованих територій та РФ
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 20 бер, 2025 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 19:17

Shaman

якщо дозволять виїзд - яка там рівність - ви будете набагато попереду жінок, дітей та старих - прям як третій клас пасажирів Титаніку 8)

Ну так це тому що у дітей є обовʼязок захищати Андрюшу (бо він є всіх ) , а у Андрюші є право рятувати життя (бо воно також у всіх) :lol:

Бач як йому тема дітей не подобається)))
Сам придумав, що обовʼязок у дітей такий як у всіх, а тепер «я не хочу про дітей» :mrgreen:

Вужик наш обсцятий від переляку , крутиться, щось вигадує, а що тут видумаєш?))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 19:25

  Shaman написав:лицемірити - погана риса. й оце - якщо жінка не має обов'язків по захисту, то й я немаю - це лицемірство. а чесна позиція - мені лячно й я ховаюсь - питань немає ;)

Де Ви таку позицію побачили? Я написав, що обов'язок захищати державу є і у чоловіків і у жінок, тому якщо якась жінка пише мені, що я маю якийсь обов'язок, я лише нагадую їй, що і вона його має згідно Конституції. Все.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 19:29

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:а Вы - жертва несостоявшегося аборта, вынужденная страдать в сложившихся обстоятельствах.

Зав'язуйте вже цю комедію з учора.
Вам прямо в лоба вчора заліпили і про хто вимушений страждати (виконувати і далі обов'язки по захисту), і про спробувати виправити.
Див. посилання від Бобуа на Байло.

Там про "працівників банку", як ви асоціювали.
А ви тут вже другий день про "клієнта банку" і "клієнту" Андрію співаєте.
Треш...))

Смотрите, Детройт у нас ситуация когда АндрейМ считает что наше государство слишком авторитарно, а Бандерлог что слишком либерально. А проблема одна, напавший не желает отползать и у него есть ресурсы и орки. Детройт будучи военным в прошлом выполнил свой долг и спрятался вместе с stm и АндрейМ за спины настоящих защитников. Как-то так... Унылый мне все равно нравится больше, чем военный мирного времени. Вы к военному более не причастны, просто пенсионер со своим видом жизни в капсуле Матрицы.



Оце посилання, мабуть:
https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 7138602144

От...
Путлєр хоче зупинку мобілізації в Україні.

А ви всі, хто гавкав на ТЦК -- не впорались з цією його місією.
Живіть тепер з цим...





До речі, про мобілізацію.

Є ідея.

Є спосіб залучити всіх (по черзі) до оборони.

Просто податок. Я би навіть сказав податище!
Не 5% а хай 50%. А краще 90% аби оббирання зарплат було як в срср.

Плюси Податища:
* додаткові надходження в ДержБюджет і більші витрати на дрони, на нульових солдатів і т.п.
* тил прийде до тями і буде більше схожий на тил воюючої країни.
* менше коштів лишиться на підкупи мсекерів.

Прості людські радості просто повернуться в життя людей, коли їх не сліпитиме Мамона.

Та й патріотичнішими ці люди стануть -- от прям бачу як вони, помізкувавши трошки, знову стають в черги до ТЦК.
Але для цього кабаноси мають не в тилах продавати за смішні 6-7тис.грв/61тис ккал, а лише у біляфронт.крамничках. Бо лише там має бути платоспроможний попит... Атебешки мають бути не в тилах, а біля війська в кожному селі.


Хтось знає як пролобіювати підвищення ВійськЗбору? 🤔
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 19:30

АндрейМ


Про дітей пишете Ви. Я пишу про дорослих людей.

Тобто через призму ваших окуляр слово «всі» в Конституції України - це лише дорослі? :mrgreen:
Ви так ВЖЕ трактуєте це слово? Я не проти, але поясніть чому у вас «всі» стали лише «дорослі»?)))
Поки думаєте, я спитаю , а оті «всі дорослі» (вже чомусь лише вони ), це з 90+ років лежачі під апаратом штучної нирки? Чи знову «всі дорослі» будуть у вас «не зовсім всі»? :lol:

Як там у вас справа з прикладами різних обовʼязків до різних вікових груп? Там ще і зміни до ЗУ «про дорожній рух» мутять, хочуть пенсіонерів напрягти на додаткові медперевірки . Всюду ейджизм!! Всюду дискримінацію і порушення конструкції, так, Андрюша??))
Зараз все вам подобаються в дискусії , вже не про дітей?)) Вже нема збочень? 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 19:38

Яка ще тітка?? Ми говоримо про ваше трактування (фрівольне) конституції. Де ви бачите тітку, та ще і здорову?? Хто перевіряв статеві органи, та ще і здоровʼя її (чи не її).
То ви повернетесь до Конституції, чи вам треба тітка терміново?))

Це - не обов'язки, а вимоги


«Зобовʼязаний пройти …», це і є обовʼязок.
То це неконституційно?? Чому у олного водія один обовʼязок, а у іншого - інший. Мають же бути рівні обовʼязки?))
То що там діти, зобовʼязані воювати зі зброєю, чи вони не «всі»?))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 19:49

  Hotab написав:«Зобовʼязаний пройти …», це і є обовʼязок.
То це неконституційно?? Чому у олного водія один обовʼязок, а у іншого - інший. Мають же бути рівні обовʼязки?))

Так, вони рівні. Обов'язок забезпечувати безпеку руху. З віком зір, наприклад, стає гіршим. Для забезпечення безпеки руху людей зобов'язують проходити медперевріки незалежно від статі або соціального статусу. У всіх водіїв один обов'язок - безпека руху.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 19:56

АндрейМ
У всіх водіїв один обов'язок - безпека руху.


Цей обовʼязок у них спільний. Але обовʼязок проходити медичне освідчення - різний. Не треба пояснювати очевидні речі, чому його зробили різним. Тут нічого нового. Поясніть , чому цей обовʼязок згідно ваших вільних трактовок конституції у них різний? Чому один зобовʼязаний щось робити, а інший - ні. Адже у них рівні обовʼязки мали б бути.

Будь ласка, припиніть. Ви викликаєте огиду


Ви мені зараз нагадуєте персонажа анекдоту:
- офіціант, чому у вас бокал воняє членом!!
- а ви його в іншу руку візьміть.

Якщо у вас діти асоціюються лише з сексом з ними - вам треба в порушення ваших прав терміново позачергово обстежитися у психіатра

То буде відповідь, з якого віку «всі» , тобто і діти, мають захищати вас зі зброєю в руках згідно вашого хибного бачення конституції, де ви (і лише ви) побачили «у всіх рівні обовʼязки»? Чого там насправді не написано.
Hotab
 
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