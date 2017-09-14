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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:13
АндрейМ написав: Shaman написав:
з позицією все зрозуміло - не треба лише розповідати, що вона дуже правильна.
Чому вона - неправильна? Ви вважаєте, що лицемірити - гарна риса характеру?
лицемірити - погана риса. й оце - якщо жінка не має обов'язків по захисту, то й я немаю - це лицемірство. а чесна позиція - мені лячно й я ховаюсь - питань немає
АндрейМ написав:
...
Я не про Черниговскую область сейчас, а о том, что если будет/есть угроза оккупации всей Украины. то надо просто позволить людям выехать, и не будет для них угрозы встретиться с бурятами или попасть в российскую армию.
а от щоб не було загрози зустрічі, то країну й треба боронити. я не сумніваюсь, що якщо дозволять виїзд - яка там рівність - ви будете набагато попереду жінок, дітей та старих - прям як третій клас пасажирів Титаніку
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:15
АндрейМ написав: prodigy написав:
Трамп каже про окупацію Канади, чи треба вже починати виїзжати канадцям і в якому напрямку?
Я не маю звички казати іншим що робити. Я приймаю рішення лише за себе.
На дешеві маніпуляції я теж не відповідаю. Усі не виїдуть
. Головне - дати людям свободу дій. Все.
головне, АндрейМ
виїде
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:16
Востаннє редагувалось Shaman
в Чет 20 бер, 2025 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:17
Shaman
якщо дозволять виїзд - яка там рівність - ви будете набагато попереду жінок, дітей та старих - прям як третій клас пасажирів Титаніку
Ну так це тому що у дітей є обовʼязок захищати Андрюшу (бо він є всіх ) , а у Андрюші є право рятувати життя (бо воно також у всіх)
Бач як йому тема дітей не подобається)))
Сам придумав, що обовʼязок у дітей такий як у всіх, а тепер «я не хочу про дітей»
Вужик наш обсцятий від переляку , крутиться, щось вигадує, а що тут видумаєш?))
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:25
Shaman написав:
лицемірити - погана риса. й оце - якщо жінка не має обов'язків по захисту, то й я немаю - це лицемірство. а чесна позиція - мені лячно й я ховаюсь - питань немає
Де Ви таку позицію побачили? Я написав, що обов'язок захищати державу є і у чоловіків і у жінок, тому якщо якась жінка пише мені, що я маю якийсь обов'язок, я лише нагадую їй, що і вона його має згідно Конституції. Все.
Shaman написав:
а от щоб не було загрози зустрічі, то країну й треба боронити.
Бороніть. Я ж нічого не маю проти. Не кажіть іншим що для них має бути важливим. Робіть те, що важливо для Вас.
Hotab написав:
Сам придумав, що обовʼязок у дітей такий як у всіх, а тепер «я не хочу про дітей»
Про дітей пишете Ви. Я пишу про дорослих людей. Відповідаю дорослим людям, які вигадують мені обов'язки, від яких самі відмовляються. Я - не збоченець, як Ви, і на форумах з дітьми або про дітей не спілкуюсь.
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АндрейМ
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:29
stm написав: detroytred написав: stm написав:
а Вы - жертва несостоявшегося аборта, вынужденная страдать в сложившихся обстоятельствах.
Зав'язуйте вже цю комедію з учора.
Вам прямо в лоба вчора заліпили і про хто вимушений страждати (виконувати і далі обов'язки по захисту), і про спробувати виправити.
Див. посилання від Бобуа на Байло.
Там про "працівників банку", як ви асоціювали.
А ви тут вже другий день про "клієнта банку" і "клієнту" Андрію співаєте.
Треш...))
Смотрите, Детройт у нас ситуация когда АндрейМ считает что наше государство слишком авторитарно, а Бандерлог что слишком либерально. А проблема одна, напавший не желает отползать и у него есть ресурсы и орки. Детройт будучи военным в прошлом выполнил свой долг и спрятался вместе с stm и АндрейМ за спины настоящих защитников. Как-то так... Унылый мне все равно нравится больше, чем военный мирного времени. Вы к военному более не причастны, просто пенсионер со своим видом жизни в капсуле Матрицы.
Оце посилання, мабуть:
До речі, про мобілізацію.
Є ідея.
Є спосіб залучити всіх (по черзі) до оборони.
Просто податок. Я би навіть сказав податище!
Не 5% а хай 50%. А краще 90% аби оббирання зарплат було як в срср.
Плюси Податища:
* додаткові надходження в ДержБюджет і більші витрати на дрони, на нульових солдатів і т.п.
* тил прийде до тями і буде більше схожий на тил воюючої країни.
* менше коштів лишиться на підкупи мсекерів.
Прості людські радості просто повернуться в життя людей, коли їх не сліпитиме Мамона.
Та й патріотичнішими ці люди стануть -- от прям бачу як вони, помізкувавши трошки, знову стають в черги до ТЦК.
Але для цього кабаноси мають не в тилах продавати за смішні 6-7тис.грв/61тис ккал, а лише у біляфронт.крамничках. Бо лише там має бути платоспроможний попит... Атебешки мають бути не в тилах, а біля війська в кожному селі.
Хтось знає як пролобіювати підвищення ВійськЗбору? 🤔
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:30
АндрейМ
Про дітей пишете Ви. Я пишу про дорослих людей.
Тобто через призму ваших окуляр слово «всі» в Конституції України - це лише дорослі?
Ви так ВЖЕ трактуєте це слово? Я не проти, але поясніть чому у вас «всі» стали лише «дорослі»?)))
Поки думаєте, я спитаю , а оті «всі дорослі» (вже чомусь лише вони ), це з 90+ років лежачі під апаратом штучної нирки? Чи знову «всі дорослі» будуть у вас «не зовсім всі»?
Як там у вас справа з прикладами різних обовʼязків до різних вікових груп? Там ще і зміни до ЗУ «про дорожній рух» мутять, хочуть пенсіонерів напрягти на додаткові медперевірки . Всюду ейджизм!! Всюду дискримінацію і порушення конструкції, так, Андрюша??))
Зараз все вам подобаються в дискусії , вже не про дітей?)) Вже нема збочень? 😅
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:35
Hotab написав:
Ви так ВЖЕ трактуєте це слово? Я не проти, але поясніть чому у вас «всі» стали лише «дорослі»?)))
Брехун-збоченець, коли у мене "всі" були не лише дорослі? Я відповідав дорослій жінці про її обов'язок захищати державу, прописаний в Конституції. До чого тут діти? Що з Вами не так???
Hotab написав:
Поки думаєте, я спитаю , а оті «всі дорослі» (вже чомусь лише вони ), це з 90+ років лежачі під апаратом штучної нирки? Чи знову «всі дорослі» будуть у вас «не зовсім всі»?
Навіщо оці усі гіперболи? Ви вважаєте, що щось розумне пишите? Здорова тітка - це 90+ років лежачій? Ось, дійсно - що з Вами не так?
Hotab написав:
Там ще і зміни до ЗУ «про дорожній рух» мутять, хочуть пенсіонерів напрягти на додаткові медперевірки .
Це - не обов'язки, а вимоги до певної професії/діяльності. Я не вмію керувати автомобілем, тому і не повинен щось проходити. Якщо я захочу керувати автомобілем, то матиму проходити медперевірки. Так само якщо я захочу стати пілотом. Якщо я захочу стати лікарем, то матиму отримати відповідну освіту.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:38
АндрейМ написав: Hotab написав:
Ви так ВЖЕ трактуєте це слово? Я не проти, але поясніть чому у вас «всі» стали лише «дорослі»?)))
Брехун-збоченець, коли у мене "всі" були не лише дорослі? Я відповідав дорослій жінці про її обов'язок захищати державу, прописаний в Конституції. До чого тут діти? Зо з Вами не так???
Hotab написав:
Поки думаєте, я спитаю , а оті «всі дорослі» (вже чомусь лише вони ), це з 90+ років лежачі під апаратом штучної нирки? Чи знову «всі дорослі» будуть у вас «не зовсім всі»?
Навіщо оці усі гіперболи? Ви вважаєте, що щось розумне пишите? Здорова тітка - це 90+ років лежачій? Ось, дійсно - що з Вами не так?
Яка ще тітка?? Ми говоримо про ваше трактування (фрівольне) конституції. Де ви бачите тітку, та ще і здорову?? Хто перевіряв статеві органи, та ще і здоровʼя її (чи не її).
То ви повернетесь до Конституції, чи вам треба тітка терміново?))
Це - не обов'язки, а вимоги
«Зобовʼязаний пройти …», це і є обовʼязок.
То це неконституційно?? Чому у олного водія один обовʼязок, а у іншого - інший. Мають же бути рівні обовʼязки?))
То що там діти, зобовʼязані воювати зі зброєю, чи вони не «всі»?))
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Додано: Чет 20 бер, 2025 19:49
Hotab написав:
«Зобовʼязаний пройти …», це і є обовʼязок.
То це неконституційно?? Чому у олного водія один обовʼязок, а у іншого - інший. Мають же бути рівні обовʼязки?))
Так, вони рівні. Обов'язок забезпечувати безпеку руху. З віком зір, наприклад, стає гіршим. Для забезпечення безпеки руху людей зобов'язують проходити медперевріки незалежно від статі або соціального статусу. У всіх водіїв один обов'язок - безпека руху.
Hotab написав:
То що там діти, зобовʼязані воювати зі зброєю, чи вони не «всі»?))
Будь ласка, припиніть. Ви викликаєте огиду своїм збоченням на дітях. Вам має бути соромно. Підстаркуватий збоченець, який агресивно пише про дітей.
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