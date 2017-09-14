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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13306133071330813309>
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 19:56

АндрейМ
У всіх водіїв один обов'язок - безпека руху.


Цей обовʼязок у них спільний. Але обовʼязок проходити медичне освідчення - різний. Не треба пояснювати очевидні речі, чому його зробили різним. Тут нічого нового. Поясніть , чому цей обовʼязок згідно ваших вільних трактовок конституції у них різний? Чому один зобовʼязаний щось робити, а інший - ні. Адже у них рівні обовʼязки мали б бути.

Будь ласка, припиніть. Ви викликаєте огиду


Ви мені зараз нагадуєте персонажа анекдоту:
- офіціант, чому у вас бокал воняє членом!!
- а ви його в іншу руку візьміть.

Якщо у вас діти асоціюються лише з сексом з ними - вам треба в порушення ваших прав терміново позачергово обстежитися у психіатра

То буде відповідь, з якого віку «всі» , тобто і діти, мають захищати вас зі зброєю в руках згідно вашого хибного бачення конституції, де ви (і лише ви) побачили «у всіх рівні обовʼязки»? Чого там насправді не написано.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 20:40

  Hotab написав:АндрейМ
То буде відповідь, з якого віку «всі» , тобто і діти, мають захищати вас зі зброєю в руках згідно вашого хибного бачення конституції, де ви (і лише ви) побачили «у всіх рівні обовʼязки»? Чого там насправді не написано.


*Я відповідав дорослій жінці про її обов'язок захищати державу, прописаний в Конституції. * (С)

В Конституції ст 65:
*Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону."
__________________________________
Ваш опонент і правий, і не правий одночасно.
Правий -- коли апелює саме до визначеного обов'язку захисту!! (Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України).
І цей обов'язок дійсно однаковий! для всіх. Громадян. (Тобто влада може хоч завтра визначити обов'язковість і для дітей, і для похилих, і інвалідів, і т.д. захищати ... таким і таким-то чином виконувати обов'язок по захисту Вітчизни, незалежності...)
Хоч працювати в економіці, господарстві, хоч підносити набої...).
Хоч на військову службу.
Цей обов'язок (захисту...) визначений Конституцією для громадян України. Всіх.

Не правий -- коли оцей захист відносить лише до військової служби. І не згоден, що захист способом військової служби визначається саме законами. Згідно якого жінки добровільно.

Але))
Предмет у обговоренні Андрія та СТМ був інший))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 20 бер, 2025 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 20:47

  detroytred написав:
  Hotab написав:АндрейМ
То буде відповідь, з якого віку «всі» , тобто і діти, мають захищати вас зі зброєю в руках згідно вашого хибного бачення конституції, де ви (і лише ви) побачили «у всіх рівні обовʼязки»? Чого там насправді не написано.


*Я відповідав дорослій жінці про її обов'язок захищати державу, прописаний в Конституції. * (С)

В Конституції ст 65:
*Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону."
__________________________________
Ваш опонент і правий, і не правий одночасно.
Правий -- коли апелює саме до визначеного обов'язку захисту!! (Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України).
І цей обов'язок дійсно однаковий! для всіх. Громадян. (Тобто влада може хоч завтра визначити обов'язковість і для дітей, і для похилих, і інвалідів, і т.д. захищати ... таким і таким-то чином виконувати обов'язок по захисту Вітчизни, незалежності...)
Хоч працювати в економіці, господарстві, хоч підносити набої...).
Хоч на військову службу.

Не правий -- коли оцей захист відносить лише до військової служби. І не згоден, що захист способом військової служби визначається саме законами. Згідно якого жінки добровільно.

Але))
Предмет у обговоренні Андрія та СТМ був інший))

Детройт вы не только унылый, но так же умный и неумный одновременно, настолько насколько одновременно прав и не прав АндрейМ.
И откройте мне веки, каков же был предмет? )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  GALeon написав:тре міняти Конституцію https://censor.net/ua/n3542307

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Україна має низку складнощів для переговорів щодо закінчення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"В Україні є відразу кілька труднощів: Конституція, яка забороняє будь-які територіальні зміни, заборона на переговори з Росією і неясність, з ким говорити, - питання легітимності Зеленського", - сказав Шойгу журналістам.

Ти диви, Україна не хоче конституційно віддавати теріторії Росії
дивно, педерація також аргцментує не віддачу, внесенням наших тероторій собі
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 20:55

  freeze написав:Оказывается огромный массив данных хранится в каждом областном архиве, просто огромный.

Дякую, мабуть це не мій випадок, все москалі вкрали або спалили. :cry:

UPD: Трішки погуглив, виявилось є такий архів у відкритому доступі, може ще кому це питання цікаве https://avr.org.ua/
Востаннє редагувалось Water в Чет 20 бер, 2025 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 20:55

  Bobua написав:Є ідея.

Є спосіб залучити всіх (по черзі) до оборони.

Просто податок. Я би навіть сказав податище!
Не 5% а хай 50%. А краще 90% аби оббирання зарплат було як в срср.

лише у біляфронт.крамничках. Бо лише там має бути платоспроможний попит... Атебешки мають бути не в тилах, а біля війська в кожному селі.

А ось у цьому як раз раціональне зерно є. Не в методі (військовий збір), бо не спрацює, а в самому принципі. Так, у воюючій з переважаючим противником країні все повинно бути спрямовано на потреби фронту. Я не знаю, як того досягти без репресій, але це реально вирівняло б ситуацію, коли в одних все згоріло і розбомблене, а в інших все нормуль, і можна хатинку здати тим першим, а самим виїхати до Європи на соцдопомогу. А перші не тільки повинні заробити на оренду і сплатити податки та військовий збір, але ще й йти захищати ціною власного життя оту нерухомість, яку вони орендують. Отут більший поділ, ніж між Ч і Ж.
І я згоден з тим, що скільки-небудь сите життя має бути виключно на фронті і біля фронту, а не в київських і львівських рестораціях і кав'ярнях. І жінкам, які воювати всеж таки не повинні (не тому, що жінки, а тому що статистично мала від них там віддача буде, а відібрати 2% тих, хто здужае занадто витратно, простіше нікого не брати, щоб доводилось тяжко працювати в тилу на ту саму оборону, а інакше щоб було ну просто дуже голодно. От тоді так, можна було б вважати, що оборона країни -- справа всього українського народу. А так, як зараз, коли то чиста лотерея, в якій комусь не пощастило більше, і втрачене все, а комусь і дійсно пощастило, і ще й додатковий заробіток є, а треті взагалі привельована недоторкана каста -- то це вже не про загальний обов'язок.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 20:55

detroytred
Предмет у обговоренні Андрія та СТМ був інший))

«Предмет» лише тому і виник, що Андрюша каже, що СТМ саме зобовʼязана згідно конституції.
Ні, не зобовʼязана. І ви це самі вище озвучили.
Закон можуть переписати хоч завтра, і можливо буде зобовʼязана.

Ну а чому таких «умніків» треба притискати наприклад дітьми, так щоб розуміли абсурдність своїх тверджень. Зрозуміти , що середньостатистична жінка слабша по природі за середньостатистичного чоловіка йому важкувато.. може сам слабший за середню жінку, тому важко. А от з дітьми стає зовсім зрозуміло, що зовсім не «всі» громадяни мають рівні обовʼязки по захисту держави,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:02

  stm написав:Детройт вы не только унылый, но так же умный и неумный одновременно, настолько насколько одновременно прав и не прав АндрейМ.
И откройте мне веки, каков же был предмет? )))

Зате ви постійно однакові -- не в стані прочитати текст та постійно підмінюєте предмети.
Звідси оцінка ваших розумових здібностей, самі здогадаєтесь яка.

Предметом було, що негоже громадянину, який наврядчи буде притягнутий до виконання обов'язку служити, дорікати іншим.
(Нехай і абсолютно законно маючий підстави).
Це ліцемірство.

В принципі, майже теж саме вказує Успіх Флер і Ко.
Майже -- бо робить упор на те, що не пішли служити, але дуже патріотичні наголоси роблять.
Коли отакі свідомі вкрай необхідні саме на фронті.
В тилу і несвідомі якось справляться, нехай і гірше.
Але свідомі необхідні вкрай зараз саме на фронті.

І напоркуа я наявні речі, текст розкладую?!
Беріть да читайте текст. Там все написано.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:«Предмет» лише тому і виник, що Андрюша каже, що СТМ саме зобовʼязана згідно конституції.
Ні, не зобовʼязана. І ви це самі вище озвучили.

харош вже дурня клєїти 10 сторінок підрят. Андрій каже що захист вітчизни справа "всього українського народу", а коли пані stm йому дорікає за незахист її права вільно ганяти з Києва у Шладмінг чи Лівіньйо на лижі, то зрозуміле його обурення і зустрічні питання "а ти?".
"Як всі то всі" (с)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:10

  Letusrock написав:
  Hotab написав:«Предмет» лише тому і виник, що Андрюша каже, що СТМ саме зобовʼязана згідно конституції.
Ні, не зобовʼязана. І ви це самі вище озвучили.

харош вже дурня клєїти 10 сторінок підрят. Андрій каже що захист вітчизни справа "всього українського народу", а коли пані stm йому дорікає за незахист її права вільно ганяти з Києва у Шладмінг чи Лівіньйо на лижі, то зрозуміле його обурення і зустрічні питання "а ти?".
"Як всі то всі" (с)

Мое лицемерие утверждает что мы на равных обязаны начать защищать в момент когда подойдёт ТЦК и согласно закона скажет "пора долг отдавать".
Шладминк и Ливиньо не катала.
stm
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