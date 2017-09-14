Додано: Чет 20 бер, 2025 21:25

detroytred написав: Предметом було, що негоже громадянину, який наврядчи буде притягнутий до виконання обов'язку служити, дорікати іншим.

(Нехай і абсолютно законно маючий підстави).

Це ліцемірство. Предметом було, що негоже громадянину, який наврядчи буде притягнутий до виконання обов'язку служити, дорікати іншим.(Нехай і абсолютно законно маючий підстави).Це ліцемірство.

Але це наслідки. Здається, першопричина намальовалась досить чітко. Вона в тому, що за Конституцію обов'язок захисту, начебто, у всіх, але конкретизація цього обов'язку прописана тільки для частини громадян. При цьому обов'язок цен не про якісь додаткові грошові збори чи підлогу підмітати на вихідних. Мова йде про життя, здоров'я і смерть. Ось цим всім ця частина громадян повинна "віддавати борг". А в іншіх... взагалі нічого. Далі, тій частині, що, начебто "заборгувала", ще й додаткова купа обов'язків і обмежень, причому навіть після "віддачі боргу" (здається, демобілізованим все одно виїзд за кордон заборонений же?). А іншім -- знову нічого. Ну то так, про яку рівність прав і обов'язків можна казати?Дійсно, хочу бачити закон про здійснення конституційного обов'язку з захисту держави особами, які не придатні для військової служби або звільнені від неї.PS: а "інші" -- це не тільки за статтєвою і віковою ознакою, а ще й за "соціальною значимістю".