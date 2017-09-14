«Предмет» лише тому і виник, що Андрюша каже, що СТМ саме зобовʼязана згідно конституції. Ні, не зобовʼязана. І ви це самі вище озвучили. Закон можуть переписати хоч завтра, і можливо буде зобовʼязана.
Ну а чому таких «умніків» треба притискати наприклад дітьми, так щоб розуміли абсурдність своїх тверджень. Зрозуміти , що середньостатистична жінка слабша по природі за середньостатистичного чоловіка йому важкувато.. може сам слабший за середню жінку, тому важко. А от з дітьми стає зовсім зрозуміло, що зовсім не «всі» громадяни мають рівні обовʼязки по захисту держави,
Стосовно вашої аргументації ніяких питань. Саме так.
Я тільки звернув увагу, що Андрій в своїй не в той бік повів.
Аргументом його бачення є відео жінок-всл, які самі кажуть, що треба призивати на вслужбу (тобто мобілізувати) жінок. Мені мінімум два таких попадалось. Так і вимагали - щоб мобілізували жінок.
Це все оте моє: досі не визначили чітко що понад усе... Намагаються пропітляти. В результаті незадоволені ні всл, ні цивільні. Результат ... теж неоднозначний. Рулетка продовжується.
Letusrock написав:Андрій каже що захист вітчизни справа "всього українського народу"
Свіжий приклад, дочка моїх знайомих отримала тимчасовий захист у Німеччині, пішла на курси німецької, де познайомилась з якимось іранцем. Через десь 1.5 роки у них народився син. Мати називає сина Ілля, батько Ілліас, мати хоче зареєструвать українцем, батько іранцем. У мене питання, такі діти, народжені десь за кордоном, вони українці чи як? Яку землю у майбутньому такий воїн буде захищать- німеччину, де він народився і росте, Іран, де він ніколи не був, але скоріш за все буде знать мову, якою вони розмовляють, чи Україну, якщо мати запише сина українцем? Чому питаю? Тому-що там, десь все підростає ціле покоління таких дітей.
Letusrock написав:Андрій каже що захист вітчизни справа "всього українського народу"
Свіжий приклад, дочка моїх знайомих отримала тимчасовий захист у Німеччині, пішла на курси німецької, де познайомилась з якимось іранцем. Через десь 1.5 роки у них народився син. Мати називає сина Ілля, батько Ілліас, мати хоче зареєструвать українцем, батько іранцем. У мене питання, такі діти, народжені десь за кордоном, вони українці чи як? Яку землю у майбутньому такий воїн буде захищать- німеччину, де він народився і росте, Іран, де він ніколи не був, але скоріш за все буде знать мову, якою вони розмовляють, чи Україну, якщо мати запише сина українцем? Чому питаю? Тому-що там, десь все підростає ціле покоління таких дітей.
Украинцы или иранцы указывают в свидетельстве немецком о рождении имя ребенка, родителей. Далее в посольстве той страны, которую сочтут нужным родители делается апостиль свидетельства и гражданин вносится в реестр. С этого момента поздравляю нового гражданина страны по гражданству родителя. Можно и 2 посольства.
Шо робити і як фахових військових і військових впенсів заоходити виконувати долг Родине ?
Одне і теж заохочення , як для Успіха з Вадимом, так і Детройта з Хотабом: пряник (гроші) , кнут (штрафи за ухилянство) . А що? До чого питання?
за що вони отримували зряплату останні 15-30 років.
За те, за що і комбайнер. Що зробив - те отримав. Хіба у комбайнера якось інакше? Він отримував «якщо буде голод, то ти встаєш з дивану і сідаєш за комбайн, і за ті гроші, які МИ скажемо, а не які тебе влаштують». Таке тобі казали при отриманні зряплати на комбайні? Військовим теж нічого подібного не казали. Але ти чомусь вирішив, що казали. Може це через нездоровий спосіб життя у тебе?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 20 бер, 2025 21:32, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Предметом було, що негоже громадянину, який наврядчи буде притягнутий до виконання обов'язку служити, дорікати іншим. (Нехай і абсолютно законно маючий підстави). Це ліцемірство.
Але це наслідки. Здається, першопричина намальовалась досить чітко. Вона в тому, що за Конституцію обов'язок захисту, начебто, у всіх, але конкретизація цього обов'язку прописана тільки для частини громадян. При цьому обов'язок цен не про якісь додаткові грошові збори чи підлогу підмітати на вихідних. Мова йде про життя, здоров'я і смерть. Ось цим всім ця частина громадян повинна "віддавати борг". А в іншіх... взагалі нічого. Далі, тій частині, що, начебто "заборгувала", ще й додаткова купа обов'язків і обмежень, причому навіть після "віддачі боргу" (здається, демобілізованим все одно виїзд за кордон заборонений же?). А іншім -- знову нічого. Ну то так, про яку рівність прав і обов'язків можна казати?
Дійсно, хочу бачити закон про здійснення конституційного обов'язку з захисту держави особами, які не придатні для військової служби або звільнені від неї.
PS: а "інші" -- це не тільки за статтєвою і віковою ознакою, а ще й за "соціальною значимістю".
prodigy написав: Тому в тексті указу йдеться про те, що від українців вимагатимуть здати біометричні дані, пройти медичний огляд, іспит на знання російської мови та історії, а також вони повинні "погасити наявні заборгованості".
якщо так би зробили в неньці, як в тій же Трибалтиці, в не то що от в тому указі, ЛАДи би верещали що їх бандери гвалтують мовою