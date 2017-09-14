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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1330713308133091331013311 ... 13314>
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:14

  Hotab написав:detroytred
Предмет у обговоренні Андрія та СТМ був інший))

«Предмет» лише тому і виник, що Андрюша каже, що СТМ саме зобовʼязана згідно конституції.
Ні, не зобовʼязана. І ви це самі вище озвучили.
Закон можуть переписати хоч завтра, і можливо буде зобовʼязана.

Ну а чому таких «умніків» треба притискати наприклад дітьми, так щоб розуміли абсурдність своїх тверджень. Зрозуміти , що середньостатистична жінка слабша по природі за середньостатистичного чоловіка йому важкувато.. може сам слабший за середню жінку, тому важко. А от з дітьми стає зовсім зрозуміло, що зовсім не «всі» громадяни мають рівні обовʼязки по захисту держави,

Стосовно вашої аргументації ніяких питань. Саме так.

Я тільки звернув увагу, що Андрій в своїй не в той бік повів.

Аргументом його бачення є відео жінок-всл, які самі кажуть, що треба призивати на вслужбу (тобто мобілізувати) жінок.
Мені мінімум два таких попадалось.
Так і вимагали - щоб мобілізували жінок.

Це все оте моє: досі не визначили чітко що понад усе...
Намагаються пропітляти.
В результаті незадоволені ні всл, ні цивільні.
Результат ... теж неоднозначний.
Рулетка продовжується.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:16

Скрипач нє нужєн

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:16

  Letusrock написав:Андрій каже що захист вітчизни справа "всього українського народу"

Свіжий приклад, дочка моїх знайомих отримала тимчасовий захист у Німеччині, пішла на курси німецької, де познайомилась з якимось іранцем. Через десь 1.5 роки у них народився син. Мати називає сина Ілля, батько Ілліас, мати хоче зареєструвать українцем, батько іранцем. У мене питання, такі діти, народжені десь за кордоном, вони українці чи як? Яку землю у майбутньому такий воїн буде захищать- німеччину, де він народився і росте, Іран, де він ніколи не був, але скоріш за все буде знать мову, якою вони розмовляють, чи Україну, якщо мати запише сина українцем? Чому питаю? Тому-що там, десь все підростає ціле покоління таких дітей.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:20

  stm написав:Мое лицемерие утверждает что мы на равных обязаны начать защищать в момент когда подойдёт ТЦК и согласно закона скажет "пора долг отдавать".
Шладминк и Ливиньо не катала.

Ви впустили головне -- до того часу, поки ви самі не виконуєте отой обов'язок, дорікати іншим не варто.
Саме це було предметом.
Що ви почали дорікати.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 20 бер, 2025 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:21

  Water написав:
  Letusrock написав:Андрій каже що захист вітчизни справа "всього українського народу"

Свіжий приклад, дочка моїх знайомих отримала тимчасовий захист у Німеччині, пішла на курси німецької, де познайомилась з якимось іранцем. Через десь 1.5 роки у них народився син. Мати називає сина Ілля, батько Ілліас, мати хоче зареєструвать українцем, батько іранцем. У мене питання, такі діти, народжені десь за кордоном, вони українці чи як? Яку землю у майбутньому такий воїн буде захищать- німеччину, де він народився і росте, Іран, де він ніколи не був, але скоріш за все буде знать мову, якою вони розмовляють, чи Україну, якщо мати запише сина українцем? Чому питаю? Тому-що там, десь все підростає ціле покоління таких дітей.

Украинцы или иранцы указывают в свидетельстве немецком о рождении имя ребенка, родителей. Далее в посольстве той страны, которую сочтут нужным родители делается апостиль свидетельства и гражданин вносится в реестр. С этого момента поздравляю нового гражданина страны по гражданству родителя. Можно и 2 посольства.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:21

Vadim_
Шо робити і як фахових військових і військових впенсів заоходити виконувати долг Родине ?


Одне і теж заохочення , як для Успіха з Вадимом, так і Детройта з Хотабом: пряник (гроші) , кнут (штрафи за ухилянство) . А що? До чого питання?

за що вони отримували зряплату останні 15-30 років.


За те, за що і комбайнер. Що зробив - те отримав.
Хіба у комбайнера якось інакше? Він отримував «якщо буде голод, то ти встаєш з дивану і сідаєш за комбайн, і за ті гроші, які МИ скажемо, а не які тебе влаштують». Таке тобі казали при отриманні зряплати на комбайні? Військовим теж нічого подібного не казали. Але ти чомусь вирішив, що казали. Може це через нездоровий спосіб життя у тебе?
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Востаннє редагувалось Hotab в Чет 20 бер, 2025 21:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:23

  detroytred написав:
  stm написав:Мое лицемерие утверждает что мы на равных обязаны начать защищать в момент когда подойдёт ТЦК и согласно закона скажет "пора долг отдавать".
Шладминк и Ливиньо не катала.

Ви впустили головне -- до того часу, поки ви самі не виконуєте отой обов'язок, дорікати іншим не варто.
Саме це було предметом.
Що ви почали дорікати.

Ради справедливости надо начать с начала а не с конца
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:24

  detroytred написав:Саме це було предметом.
Що ви почали дорікати.


Тут таких дорекателей,как говна за баней. Не стоит даже читать их опусы,ник глянул и пошел дальше.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:25

  detroytred написав:Предметом було, що негоже громадянину, який наврядчи буде притягнутий до виконання обов'язку служити, дорікати іншим.
(Нехай і абсолютно законно маючий підстави).
Це ліцемірство.

Але це наслідки. Здається, першопричина намальовалась досить чітко. Вона в тому, що за Конституцію обов'язок захисту, начебто, у всіх, але конкретизація цього обов'язку прописана тільки для частини громадян. При цьому обов'язок цен не про якісь додаткові грошові збори чи підлогу підмітати на вихідних. Мова йде про життя, здоров'я і смерть. Ось цим всім ця частина громадян повинна "віддавати борг". А в іншіх... взагалі нічого. Далі, тій частині, що, начебто "заборгувала", ще й додаткова купа обов'язків і обмежень, причому навіть після "віддачі боргу" (здається, демобілізованим все одно виїзд за кордон заборонений же?). А іншім -- знову нічого. Ну то так, про яку рівність прав і обов'язків можна казати?

Дійсно, хочу бачити закон про здійснення конституційного обов'язку з захисту держави особами, які не придатні для військової служби або звільнені від неї.

PS: а "інші" -- це не тільки за статтєвою і віковою ознакою, а ще й за "соціальною значимістю".
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:25

  prodigy написав:
Тому в тексті указу йдеться про те, що від українців вимагатимуть здати біометричні дані, пройти медичний огляд, іспит на знання російської мови та історії, а також вони повинні "погасити наявні заборгованості".

якщо так би зробили в неньці, як в тій же Трибалтиці, в не то що от в тому указі, ЛАДи би верещали що їх бандери гвалтують мовою
flyman
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