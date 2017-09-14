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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1330813309133101331113312 ... 13314>
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:26

  АндрейМ написав:
  prodigy написав:
Трамп каже про окупацію Канади, чи треба вже починати виїзжати канадцям і в якому напрямку?

Я не маю звички казати іншим що робити. Я приймаю рішення лише за себе.

На дешеві маніпуляції я теж не відповідаю. Усі не виїдуть. Головне - дати людям свободу дій. Все.

Дешеві маніпуляції у тебе

Ти так і не відповів, а хто заважав виїхати з окупованих теріторій Чернігівської області ?

Що каже про тебе, як дешевого маніпулятора,

Проросійського, який про Росію нічого поганого сказати не може ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:От тоді так, можна було б вважати, що оборона країни -- справа всього українського народу. А так, як зараз, коли то чиста лотерея, в якій комусь не пощастило більше, і втрачене все, а комусь і дійсно пощастило, і ще й додатковий заробіток є, а треті взагалі привельована недоторкана каста -- то це вже не про загальний обов'язок.

низи вже нагнули, тепер була б політична воля нагнути верхи (самих себе), то середина б підтянулась, бо нікуди діватись.
Уявляєте щоденні новини, а-ля "Яценюк віддав свій маєток в Конча-Заспі в якості реабілітаційного центру", "Резніков відкрив птахофабрику і продає яйця на фронт по 17 копійок", "син Ахметова пропав безвісти під час штурму посадки", "Портніков загинув, кинувшись з гранатою під танк (з криком Слaва Usaid!)"
Але цього небуде))
"Воювати будуть не только лишь все"(с)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:28

  detroytred написав:
  stm написав:Мое лицемерие утверждает что мы на равных обязаны начать защищать в момент когда подойдёт ТЦК и согласно закона скажет "пора долг отдавать".
Шладминк и Ливиньо не катала.

Ви впустили головне -- до того часу, поки ви самі не виконуєте отой обов'язок, дорікати іншим не варто.
Саме це було предметом.
Що ви почали дорікати.

Я лишь лицемерно могу указать все нормы закона. И основное что ТЦК может подойти ) подходить у ТЦК - это функциональные обязанности даже. Как именно не прописанно, может с вином и сыром к АндреюМ надо, не знаю...
Вы кстати можете себе визуально представить его счастливую жену? У меня картинка о женщине с сильными руками переберающей карбюратор только выходит придумать... А це прям скарб привалил АндреюМ, единичный экземпляр.
Востаннє редагувалось stm в Чет 20 бер, 2025 21:31, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Хіба у комбайнера якось інакше? Він отримував «якщо буде голод, то ти встаєш з дивану і сідаєш за комбайн, і за ті гроші, які МИ скажемо, а не які тебе влаштують». Таке тобі казали при отриманні зряплати на комбайні?

спитаю знайомих комбайнерів чи вони теж давали вони присягу молотити пшеницю не шкодуючи свого життя))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:33

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Мое лицемерие утверждает что мы на равных обязаны начать защищать в момент когда подойдёт ТЦК и согласно закона скажет "пора долг отдавать".
Шладминк и Ливиньо не катала.

Ви впустили головне -- до того часу, поки ви самі не виконуєте отой обов'язок, дорікати іншим не варто.
Саме це було предметом.
Що ви почали дорікати.

Я лишь лицемерно могу указать все нормы закона. И основное что ТЦК может подойти ) подходить у ТЦК - это функциональные обязанности даже. Как именно не прописанно, может с вином и сыром к АндреюМ надо, не знаю...

То дрібниці.

Головне: коли оте ваше "бей или беги" (яке ви чомусь примірюєте лише до ухилянтів) дійде до захисників.
Ото буде капець...

Бо це дійсно розтяжка:
- або бити (тобто вимагати від влади. Змін. І... примушувати інших);
- або бігти.

Тому й кажу: якщо вдасться країні пропітляти, то це буде диво.
Якщо святому Трампонію не вдасться або зілл'є, то примус-нахил і 37-й тільки справа часу.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 20 бер, 2025 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:36

  Water написав:
  Letusrock написав:Андрій каже що захист вітчизни справа "всього українського народу"

Свіжий приклад, дочка моїх знайомих отримала тимчасовий захист у Німеччині, пішла на курси німецької, де познайомилась з якимось іранцем. Через десь 1.5 роки у них народився син. Мати називає сина Ілля, батько Ілліас, мати хоче зареєструвать українцем, батько іранцем. У мене питання, такі діти, народжені десь за кордоном, вони українці чи як? Яку землю у майбутньому такий воїн буде захищать- німеччину, де він народився і росте, Іран, де він ніколи не був, але скоріш за все буде знать мову, якою вони розмовляють, чи Україну, якщо мати запише сина українцем? Чому питаю? Тому-що там, десь все підростає ціле покоління таких дітей.

в укрпаспорті 6-та графа давно вилучена, так що буде німцем
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:37

Letusrock
теж давали вони присягу молотити пшеницю не шкодуючи свого життя))


Так у військовій присязі теж нема «все своє життя незалежно від віку до останньої краплі крові».
Тому наприклад Успіх вже дома, хоча ще дихає і кров в жилах є. Хоч присягу і давав . А що, повинен був він ще побути , бо Летусрок не хоче його міняти ?? Я йому теж казав «побув би ще». Каже досить, пора Летусроку.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:38

Vadim_

Нет , за ваше военное образование я не обязан/не хотел платить свои налоги


А за ваше колгоспне (чи ви на комбайні від народження вміли?) хто заплатив? Коли ви борг повернете?

потом при войне 2014-2022 ві решили что ві не при делах і це не ваша справа хай комбайнери воюють,


Потом ві рєшілі , що ви алкогольна свиня і приходите сюди брехати. Причому сциклива свиня, бо я пропонував зустрітись і розібратись хто при яких ділах в які роки де був. Але свиня обрала жрати горілку і між банами тут хрюкати перегаром
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:45

  stm написав:основное что ТЦК может подойти )

може хватить вже нести ахінею?
чому до тебе не доходить, що жінки наразі не підлягають примусовій мобілізації?

це такий же брєд як ухилянт буде казати: "я піду воювати коли рак свисне..."
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Чет 20 бер, 2025 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 21:46

  detroytred написав:Якщо святому Трампонію не вдасться або зілл'є, то примус-нахил і 37-й тільки справа часу.


Согласен. А судя по всему, хуйло показало пивруки,а затевать третью мировую никому не надо. Так что 37-ой и Парагвай приобретают все более осязаемые черты.
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