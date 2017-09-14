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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 бер, 2025 21:50
Vadim_
А вы , афицер, не смогли его заменить , до сих пор?
Ні. Бо мити снаряди має Летусрок з Вадимом, поки не вміють щось краще. , а пілот має літати.
Коли Вадім припинить жрати горілку і навчиться пілотувати - він буде пілотувати. Коли успіх навчиться пілотувати дрона - він буде пілотувати дрона. Що незрозуміло?
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Додано: Чет 20 бер, 2025 21:54
sergey_stasyuk555 написав: stm написав:
основное что ТЦК может подойти )
може хватить вже нести ахінею?
чому до тебе не доходить, що жінки наразі не підлягають примусовій мобілізації?
це такий же брєд як ухилянт буде казати: "я піду воювати коли рак свисне..."
Можно примусова мобилизация найти мне в законодательстве? Я лицемерно до нельзя, есть прям текстом это?
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stm
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Додано: Чет 20 бер, 2025 21:54
Hotab написав:
«Предмет» лише тому і виник, що Андрюша каже, що СТМ саме зобовʼязана згідно конституції
.
Ні, не зобовʼязана. І ви це самі вище озвучили. Закон можуть переписати
хоч завтра, і можливо буде зобовʼязана.
Від людини, яка декілька разів доводила мені, що Постанови КМУ є законом, не дивно це чути. Згідно Конституції вона зобов'язана. На якій підставі закон звільняє її від виконання обов'язку я зрозуміти не можу.
Hotab написав:
Ну а чому таких «умніків» треба притискати наприклад дітьми, так щоб розуміли абсурдність своїх тверджень. Зрозуміти , що середньостатистична жінка слабша по природі за середньостатистичного чоловіка
йому важкувато.. може сам слабший за середню жінку, тому важко. А от з дітьми стає зовсім зрозуміло, що зовсім не «всі» громадяни мають рівні обовʼязки по захисту держави,
І? Яке мені діло до цього? В мене хтось питає сильний я чи ні? Я Вам вже писав - свої гендерні стереотипи, думки про ролі, про те, що жінки - слабкі, а чоловіки - сильні, залиште собі. Це - Ваші фантазії. Війна - не рукопашний бій. В танку або літаку може сидіти будь хто. До чого тут взагалі "слабкість"?
stm написав:
Мое лицемерие утверждает что мы на равных обязаны начать защищать в момент когда подойдёт ТЦК и согласно закона скажет "пора долг отдавать".
А ТЦК в этих отношений обязателен? Вы просто так не можете пойти и отдать свой долг? Без лицемерия? Или с лицемерием, но без того, что Вас попросят. Чего и (главное) почему Вы чего-то ждёте? Есть Конституция, главный закон.
stm написав:
Вы кстати можете себе визуально представить его счастливую жену? У меня картинка о женщине с сильными руками переберающей карбюратор только выходит придумать...
Вы переносите личные отношения на общественные. Оставьте свои сексуальные фантазии себе. Вы вообще мне противны. Мне даже видеть Вас не надо. Найдите себе мужлана. Если всё, чего Вы хотите от жизни, это - быть "женщиной" и найти кого-то, кто будет "мужчиной", то мне Вас жаль, но Вам не понять. Учитывая отсутствие образования, неудивительно что Вы тут пишите...
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Додано: Чет 20 бер, 2025 21:55
Господар Вельзевула написав: detroytred написав:
Якщо святому Трампонію не вдасться або зілл'є, то примус-нахил і 37-й тільки справа часу.
Согласен. А судя по всему, хуйло показало пивруки,а затевать третью мировую никому не надо. Так что 37-ой и Парагвай приобретают все более осязаемые черты.
Самий хрєновий хфакт -- перед отим тлф дзвінком тр-пу вийшов Китай і натякнув Трампонію йти лісом.
Тобто Китаю вигідно ще далі послаблення рфії..., ніж обійми тр-пу. Тобто щоб Трапоній потужився-потужився зупинити і умив руки.
Може тимчасово щось зторгував максимум.
Тому ... до Перемоги.
Або диво від святого Трампонія.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 21:57
stm написав: sergey_stasyuk555 написав: stm написав:
основное что ТЦК может подойти )
може хватить вже нести ахінею?
чому до тебе не доходить, що жінки наразі не підлягають примусовій мобілізації?
це такий же брєд як ухилянт буде казати: "я піду воювати коли рак свисне..."
Можно примусова мобилизация найти мне в законодательстве? Я лицемерно до нельзя, есть прям текстом это?
примусово - це коли людина не хоче, а це нікого не іпьот ))
ти ж "по лєгєндє" доросла жінка, а такі тупі питання задаєш.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 22:00
Vadim_
де ти пілотував з 22.02.2022 ? А до того?
Я ж пропонував показати, в чому справа? Ти обісцявся і не схотів побачити. Документи , з печатками. Довідки про безпосередню участь. Як з 14-22, так і після 24.02.2022. Яка проблема? Я знаю яка. Проблема відповісти за свої пʼяні свинячі слова. Ти вмієш лише тут хрюкати нажравшись храбраліну.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 22:02
Hotab написав:Vadim_
А вы , афицер, не смогли его заменить , до сих пор?
Ні. Бо мити снаряди має Летусрок з Вадимом, поки не вміють щось краще. , а пілот має літати.
Коли Вадім припинить жрати горілку і навчиться пілотувати - він буде пілотувати. Коли успіх навчиться пілотувати дрона - він буде пілотувати дрона. Що незрозуміло?
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Особисті повідомлення від 17 грудня 2023 року
Будеш міть , пойм'ш
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Додано: Чет 20 бер, 2025 22:03
sergey_stasyuk555 написав:
примусово - це коли людина не хоче, а це нікого не іпьот ))
ти ж "по лєгєндє" доросла жінка, а такі тупі питання задаєш.
Я блондинка и никогда этого не скрывала. Но для защиты желательно использовать нормы законодательства взрослым мужчинам и женщинам.
Т.е. примусова в законодательстве отсутствует, есть просто мобилизация.
Могу я уточнить, мобилизация должна проходить для защиты государства?
Востаннє редагувалось stm
в Чет 20 бер, 2025 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 22:04
stm написав:
Украинцы или иранцы указывают в свидетельстве немецком о рождении имя ребенка, родителей. Далее в посольстве той страны, которую сочтут нужным родители делается апостиль свидетельства и гражданин вносится в реестр. С этого момента поздравляю нового гражданина страны по гражданству родителя. Можно и 2 посольства.
Тобто у майбутньому можна буть напівшишечки українцем, у випадку нового шухера іранцем і ваащє я народився у німеччині.
PS: Підказувать не буду, хай як хочуть, я їхню дочку мало знаю.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 22:04
Hotab написав:Vadim_
де ти пілотував з 22.02.2022 ? А до того?
Я ж пропонував показати, в чому справа? Ти обісцявся і не схотів побачити. Документи , з печатками. Довідки про безпосередню участь. Як з 14-22, так і після 24.02.2022. Яка проблема? Я знаю яка. Проблема відповісти за свої пʼяні свинячі слова. Ти вмієш лише тут хрюкати нажравшись храбраліну.
Виклади а не понти гоняй
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