Додано: Чет 20 бер, 2025 21:54

Hotab написав: «Предмет» лише тому і виник, що Андрюша каже, що СТМ саме зобовʼязана згідно конституції .

Ні, не зобовʼязана. І ви це самі вище озвучили.

Закон можуть переписати хоч завтра, і можливо буде зобовʼязана. «Предмет» лише тому і виник, що Андрюша каже, що СТМ самеНі, не зобовʼязана. І ви це самі вище озвучили.хоч завтра, і можливо буде зобовʼязана.

Hotab написав: Ну а чому таких «умніків» треба притискати наприклад дітьми, так щоб розуміли абсурдність своїх тверджень. Зрозуміти , що середньостатистична жінка слабша по природі за середньостатистичного чоловіка йому важкувато.. може сам слабший за середню жінку, тому важко. А от з дітьми стає зовсім зрозуміло, що зовсім не «всі» громадяни мають рівні обовʼязки по захисту держави, Ну а чому таких «умніків» треба притискати наприклад дітьми, так щоб розуміли абсурдність своїх тверджень. Зрозуміти , щойому важкувато.. може сам слабший за середню жінку, тому важко. А от з дітьми стає зовсім зрозуміло, що зовсім не «всі» громадяни мають рівні обовʼязки по захисту держави,

stm написав: Мое лицемерие утверждает что мы на равных обязаны начать защищать в момент когда подойдёт ТЦК и согласно закона скажет "пора долг отдавать".

Мое лицемерие утверждает что мы на равных обязаны начать защищать в момент когда подойдёт ТЦК и согласно закона скажет "пора долг отдавать".

stm написав: Вы кстати можете себе визуально представить его счастливую жену? У меня картинка о женщине с сильными руками переберающей карбюратор только выходит придумать... Вы кстати можете себе визуально представить его счастливую жену? У меня картинка о женщине с сильными руками переберающей карбюратор только выходит придумать...

Від людини, яка декілька разів доводила мені, що Постанови КМУ є законом, не дивно це чути. Згідно Конституції вона зобов'язана. На якій підставі закон звільняє її від виконання обов'язку я зрозуміти не можу.І? Яке мені діло до цього? В мене хтось питає сильний я чи ні? Я Вам вже писав - свої гендерні стереотипи, думки про ролі, про те, що жінки - слабкі, а чоловіки - сильні, залиште собі. Це - Ваші фантазії. Війна - не рукопашний бій. В танку або літаку може сидіти будь хто. До чого тут взагалі "слабкість"?А ТЦК в этих отношений обязателен? Вы просто так не можете пойти и отдать свой долг? Без лицемерия? Или с лицемерием, но без того, что Вас попросят. Чего и (главное) почему Вы чего-то ждёте? Есть Конституция, главный закон.Вы переносите личные отношения на общественные. Оставьте свои сексуальные фантазии себе. Вы вообще мне противны. Мне даже видеть Вас не надо. Найдите себе мужлана. Если всё, чего Вы хотите от жизни, это - быть "женщиной" и найти кого-то, кто будет "мужчиной", то мне Вас жаль, но Вам не понять. Учитывая отсутствие образования, неудивительно что Вы тут пишите...