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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1331013311133121331313314>
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:07

Vadim_
Виклади а не понти гоняй


Я викладу. Тільки тобі буде незручно їх дивитись, очі запухнуть.
Заходь в особисті від 17 грудня 2023, так відкрита пропозиція на перегляд))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:07

  stm написав:Т.е. примусова в законодательстве отсутствует, есть просто мобилизация.

це чергова твоя брехня.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:10

  Hotab написав:Vadim_
де ти пілотував з 22.02.2022 ? А до того?


Я ж пропонував показати, в чому справа? Ти обісцявся і не схотів побачити. Документи , з печатками. Довідки про безпосередню участь. Як з 14-22, так і після 24.02.2022. Яка проблема? Я знаю яка. Проблема відповісти за свої пʼяні свинячі слова. Ти вмієш лише тут хрюкати нажравшись храбраліну.

давай документи з печатками , коли ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:12

  Letusrock написав:
  M-Audio написав:От тоді так, можна було б вважати, що оборона країни -- справа всього українського народу. А так, як зараз, коли то чиста лотерея, в якій комусь не пощастило більше, і втрачене все, а комусь і дійсно пощастило, і ще й додатковий заробіток є, а треті взагалі привельована недоторкана каста -- то це вже не про загальний обов'язок.

низи вже нагнули, тепер була б політична воля нагнути верхи (самих себе), то середина б підтянулась, бо нікуди діватись.
Уявляєте щоденні новини, а-ля "Яценюк віддав свій маєток в Конча-Заспі в якості реабілітаційного центру", "Резніков відкрив птахофабрику і продає яйця на фронт по 17 копійок", "син Ахметова пропав безвісти під час штурму посадки", "Портніков загинув, кинувшись з гранатою під танк (з криком Слaва Usaid!)"
Але цього небуде))
"Воювати будуть не только лишь все"(с)

про Портнікова уявляю. а Letusrock уявляю лише з відірваною рукою, коли пропонували зайти до ТЦК :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:12

  Hotab написав:Vadim_
Виклади а не понти гоняй


Я викладу. Тільки тобі буде незручно їх дивитись, очі запухнуть.
Заходь в особисті від 17 грудня 2023, так відкрита пропозиція на перегляд))

Я осоистих не поважаю
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:14

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_
де ти пілотував з 22.02.2022 ? А до того?


Я ж пропонував показати, в чому справа? Ти обісцявся і не схотів побачити. Документи , з печатками. Довідки про безпосередню участь. Як з 14-22, так і після 24.02.2022. Яка проблема? Я знаю яка. Проблема відповісти за свої пʼяні свинячі слова. Ти вмієш лише тут хрюкати нажравшись храбраліну.

давай документи з печатками , коли ?

й Hotab лише оригінали особисто в руки 8)

пропоную ще варіант - Vadim_, Hotab покаже оригінали в найближчому до тебе ТЦК :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:14

Vadim_
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Коли посушиш штани і відкриєш особисті, позєр дешевий))

Я осоистих не поважаю



Я навіть знаю коли це трапилось :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:16

  sergey_stasyuk555 написав:
  stm написав:Т.е. примусова в законодательстве отсутствует, есть просто мобилизация.

це чергова твоя брехня.

Лицемерство, не перескакивайте. В законодательстве нет словосочетания "примусова" есть понятие "мобилизация", как нет понятия "бусификация". Это важно, не вам конечно, но в судах очень прям важно.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:17

  Hotab написав:Vadim_
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Коли посушиш штани і відкриєш особисті, позєр дешевий))

Я осоистих не поважаю



Я навіть знаю коли це трапилось :lol:

особисті можна закрити? :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а тим часом у світі
Китай почав розслідування через продаж портів Панамського каналу США – WSJ
За словами джерел видання керівництво Сі Цзіньпіна було обурене тим, що угоду вартістю 22,8 млрд дол уклали без погодження з Пекіном. Вони повідомляють, що китайська влада хотіла використати цей актив як важіль впливу в переговорах зі США. Раніше уряд Китаю публічно заявив, що угода є "зрадою китайського народу".

Кілька китайських регуляторних органів отримали доручення вивчити угоду та з'ясувати, як можна перешкодити її реалізації.

тут що не речення, то про вільну економіку та надійне партнерство :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 20 бер, 2025 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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  #<1 ... 1331013311133121331313314>
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