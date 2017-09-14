Я ж пропонував показати, в чому справа? Ти обісцявся і не схотів побачити. Документи , з печатками. Довідки про безпосередню участь. Як з 14-22, так і після 24.02.2022. Яка проблема? Я знаю яка. Проблема відповісти за свої пʼяні свинячі слова. Ти вмієш лише тут хрюкати нажравшись храбраліну.
M-Audio написав:От тоді так, можна було б вважати, що оборона країни -- справа всього українського народу. А так, як зараз, коли то чиста лотерея, в якій комусь не пощастило більше, і втрачене все, а комусь і дійсно пощастило, і ще й додатковий заробіток є, а треті взагалі привельована недоторкана каста -- то це вже не про загальний обов'язок.
низи вже нагнули, тепер була б політична воля нагнути верхи (самих себе), то середина б підтянулась, бо нікуди діватись. Уявляєте щоденні новини, а-ля "Яценюк віддав свій маєток в Конча-Заспі в якості реабілітаційного центру", "Резніков відкрив птахофабрику і продає яйця на фронт по 17 копійок", "син Ахметова пропав безвісти під час штурму посадки", "Портніков загинув, кинувшись з гранатою під танк (з криком Слaва Usaid!)" Але цього небуде)) "Воювати будуть не только лишь все"(с)
про Портнікова уявляю. а Letusrock уявляю лише з відірваною рукою, коли пропонували зайти до ТЦК
Я ж пропонував показати, в чому справа? Ти обісцявся і не схотів побачити. Документи , з печатками. Довідки про безпосередню участь. Як з 14-22, так і після 24.02.2022. Яка проблема? Я знаю яка. Проблема відповісти за свої пʼяні свинячі слова. Ти вмієш лише тут хрюкати нажравшись храбраліну.
давай документи з печатками , коли ?
й Hotab лише оригінали особисто в руки
пропоную ще варіант - Vadim_, Hotab покаже оригінали в найближчому до тебе ТЦК
За словами джерел видання керівництво Сі Цзіньпіна було обурене тим, що угоду вартістю 22,8 млрд дол уклали без погодження з Пекіном. Вони повідомляють, що китайська влада хотіла використати цей актив як важіль впливу в переговорах зі США. Раніше уряд Китаю публічно заявив, що угода є "зрадою китайського народу".
Кілька китайських регуляторних органів отримали доручення вивчити угоду та з'ясувати, як можна перешкодити її реалізації.
тут що не речення, то про вільну економіку та надійне партнерство
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 20 бер, 2025 22:19, всього редагувалось 1 раз.