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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13311133121331313314>
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:19

  stm написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  stm написав:Т.е. примусова в законодательстве отсутствует, есть просто мобилизация.

це чергова твоя брехня.

Лицемерство, не перескакивайте. В законодательстве нет словосочетания "примусова" есть понятие "мобилизация", как нет понятия "бусификация". Это важно, не вам конечно, но в судах очень прям важно.


не люблю повторювати, але "для блондінкі" ще раз:
примусово - це коли людина не хоче, а це нікого не іпьот ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:22

  Water написав:
  stm написав:Украинцы или иранцы указывают в свидетельстве немецком о рождении имя ребенка, родителей. Далее в посольстве той страны, которую сочтут нужным родители делается апостиль свидетельства и гражданин вносится в реестр. С этого момента поздравляю нового гражданина страны по гражданству родителя. Можно и 2 посольства.

Тобто у майбутньому можна буть напівшишечки українцем, у випадку нового шухера іранцем і ваащє я народився у німеччині. :shock:
PS: Підказувать не буду, хай як хочуть, я їхню дочку мало знаю.

Принимая гражданство или гражданства во взрослом возрасте вы принимаете и некоторые обязанности гражданина. На сегодня если у одного из родителей нет паспорта гражданина Германии, то ребенок идёт как вклейка в мамыной или папиной биометрике. Что бы эту вклейку получить надо обратиться со свидетельством о рождении выданном в Германии в консульство для получения вклейки или паспорта загран.образца. подозреваю автоматическую поставку на учёт в реестр страны обращения. Ребёнок не немецкий гражданин на сегодня.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:23

  АндрейМ написав:Згідно Конституції вона зобов'язана. На якій підставі закон звільняє її від виконання обов'язку я зрозуміти не можу.

Якщо ви не можете зрозуміти прочитане (я ж сподіваюся, що ви читали Закон), то які претензії до stm? Чи ви вирішили, що вона мусить вам розтлумачити? )))
  АндрейМ написав:
  stm написав:Вы кстати можете себе визуально представить его счастливую жену? У меня картинка о женщине с сильными руками переберающей карбюратор только выходит придумать...

..Учитывая отсутствие образования, неудивительно что Вы тут пишите...

Особисто мене знання stm приємно вражають, як і широта її світогляду, і глибина мислення. А враховуючи те, що ви тут пишите, про вашу освіту висновки зовсім невтішні. Вашій дружині я співчуваю, не пощастило жінці.
Востаннє редагувалось fler в Чет 20 бер, 2025 22:29, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:23

  sergey_stasyuk555 написав:
  stm написав:Лицемерство, не перескакивайте. В законодательстве нет словосочетания "примусова" есть понятие "мобилизация", как нет понятия "бусификация". Это важно, не вам конечно, но в судах очень прям важно.

не люблю повторювати, але "для блондінкі" ще раз:
примусово - це коли людина не хоче, а це нікого не іпьот ))

тобто якщо ТЦКшники дуже переймаються, то це добровільна? їх це завжди дуже хвилює, це ухилянтам на все пофіг :lol:

а де відповідь на питання
  stm написав:Могу я уточнить, мобилизация должна проходить для защиты государства?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:28

  Hotab написав:Зображення


Еще никогда Штирлиц не бьіл так близко к провалу...

Із налаштуваннями браузера та державною мовою все зрозуміло та чомусь навіть цілком очікувано...
Цікаво - IP там теж москальський, чи таки надали службовий проксі хоча-б десь в Ахриці для відповідності легенді?
candle645
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:29

  Shaman написав:а де відповідь на питання
  stm написав:Могу я уточнить, мобилизация должна проходить для защиты государства?


звісно повинна,
але шаман "прєдпочітає" лише інших відправляти на фронт, сам сидить в тилу і виправдовує розстріли українських солдат заградотрядами.
так, це твої слова, гуппі...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:31

  fler написав:
  АндрейМ написав:
  stm написав:Вы кстати можете себе визуально представить его счастливую жену? У меня картинка о женщине с сильными руками переберающей карбюратор только выходит придумать...

..Учитывая отсутствие образования, неудивительно что Вы тут пишите...

Особисто мене знання stm приємно вражають, як і широта її світогляду, і глибина мислення. А враховуючи те, що ви тут пишите, про вашу освіту висновки зовсім невтішні. Вашій дружині я співчуваю, не пощастило жінці.

враховуючи світогляд, то там Партнер А та Партнер П :D й з великою вірогідністю АндрейМ таки партнер П - тому йому так прикро :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 20 бер, 2025 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:33

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:а де відповідь на питання
  stm написав:Могу я уточнить, мобилизация должна проходить для защиты государства?


звісно повинна,
але шаман "прєдпочітає" лише інших відправляти на фронт, сам сидить в тилу і виправдовує розстріли українських солдат заградотрядами.
так, це твої слова, гуппі...

доказів звісно не буде - скажеш, що пошук не працює. але насправді це брехня чи твоя хвора фантазія :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:35

  Shaman написав:доказів звісно не буде - скажеш, що пошук не працює. але насправді це брехня чи твоя хвора фантазія :D

зразу написав що ти гуппі, тупо не пам'ятаєш що було...
я тоді ще перший раз тебе гнидою назвав, згадуй...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:38

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:доказів звісно не буде - скажеш, що пошук не працює. але насправді це брехня чи твоя хвора фантазія :D

зразу написав що ти гуппі, тупо не пам'ятаєш що було...
я тоді ще перший раз тебе гнидою назвав, згадуй...

це ти наперед почав свою брехню виправдовувати 8)

краще ботами покачай стасюк :mrgreen:
Shaman
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