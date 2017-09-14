|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 20 бер, 2025 22:19
stm написав: sergey_stasyuk555 написав: stm написав:
Т.е. примусова в законодательстве отсутствует, есть просто мобилизация.
це чергова твоя брехня.
Лицемерство, не перескакивайте. В законодательстве нет словосочетания "примусова" есть понятие "мобилизация", как нет понятия "бусификация". Это важно, не вам конечно, но в судах очень прям важно.
не люблю повторювати, але "для блондінкі" ще раз:
примусово - це коли людина не хоче, а це нікого не іпьот ))
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 бер, 2025 22:22
Water написав: stm написав:
Украинцы или иранцы указывают в свидетельстве немецком о рождении имя ребенка, родителей. Далее в посольстве той страны, которую сочтут нужным родители делается апостиль свидетельства и гражданин вносится в реестр. С этого момента поздравляю нового гражданина страны по гражданству родителя. Можно и 2 посольства.
Тобто у майбутньому можна буть напівшишечки українцем, у випадку нового шухера іранцем і ваащє я народився у німеччині.
PS: Підказувать не буду, хай як хочуть, я їхню дочку мало знаю.
Принимая гражданство или гражданства во взрослом возрасте вы принимаете и некоторые обязанности гражданина. На сегодня если у одного из родителей нет паспорта гражданина Германии, то ребенок идёт как вклейка в мамыной или папиной биометрике. Что бы эту вклейку получить надо обратиться со свидетельством о рождении выданном в Германии в консульство для получения вклейки или паспорта загран.образца. подозреваю автоматическую поставку на учёт в реестр страны обращения. Ребёнок не немецкий гражданин на сегодня.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5567
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 бер, 2025 22:23
АндрейМ написав:
Згідно Конституції вона зобов'язана. На якій підставі закон звільняє її від виконання обов'язку я зрозуміти не можу
.
Якщо ви не можете зрозуміти прочитане (я ж сподіваюся, що ви читали Закон), то які претензії до stm? Чи ви вирішили, що вона мусить вам розтлумачити? )))
АндрейМ написав: stm написав:
Вы кстати можете себе визуально представить его счастливую жену? У меня картинка о женщине с сильными руками переберающей карбюратор только выходит придумать...
..Учитывая отсутствие образования, неудивительно что Вы тут пишите...
Особисто мене знання stm приємно вражають, як і широта її світогляду, і глибина мислення. А враховуючи те, що ви тут пишите, про вашу освіту висновки зовсім невтішні. Вашій дружині я співчуваю, не пощастило жінці.
Востаннє редагувалось fler
в Чет 20 бер, 2025 22:29, всього редагувалось 1 раз.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5587
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1198 раз.
- Подякували: 1336 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 бер, 2025 22:23
sergey_stasyuk555 написав: stm написав:
Лицемерство, не перескакивайте. В законодательстве нет словосочетания "примусова" есть понятие "мобилизация", как нет понятия "бусификация". Это важно, не вам конечно, но в судах очень прям важно.
не люблю повторювати, але "для блондінкі" ще раз:
примусово - це коли людина не хоче, а це нікого не іпьот ))
тобто якщо ТЦКшники дуже переймаються, то це добровільна? їх це завжди дуже хвилює, це ухилянтам на все пофіг
а де відповідь на питання
stm написав:
Могу я уточнить, мобилизация должна проходить для защиты государства?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8346
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 734 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Чет 20 бер, 2025 22:29
Shaman написав:
а де відповідь на питання
stm написав:
Могу я уточнить, мобилизация должна проходить для защиты государства?
звісно повинна,
але шаман "прєдпочітає" лише інших відправляти на фронт, сам сидить в тилу і виправдовує розстріли українських солдат заградотрядами.
так, це твої слова, гуппі...
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 бер, 2025 22:31
fler написав: АндрейМ написав: stm написав:
Вы кстати можете себе визуально представить его счастливую жену? У меня картинка о женщине с сильными руками переберающей карбюратор только выходит придумать...
..Учитывая отсутствие образования, неудивительно что Вы тут пишите...
Особисто мене знання stm приємно вражають, як і широта її світогляду, і глибина мислення. А враховуючи те, що ви тут пишите, про вашу освіту висновки зовсім невтішні. Вашій дружині я співчуваю, не пощастило жінці.
враховуючи світогляд, то там Партнер А та Партнер П
й з великою вірогідністю АндрейМ
таки партнер П - тому йому так прикро
Востаннє редагувалось Shaman
в Чет 20 бер, 2025 22:36, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8346
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 734 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Чет 20 бер, 2025 22:33
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
а де відповідь на питання
stm написав:
Могу я уточнить, мобилизация должна проходить для защиты государства?
звісно повинна,
але шаман "прєдпочітає" лише інших відправляти на фронт
, сам сидить в тилу і виправдовує розстріли українських солдат заградотрядами.
так, це твої слова, гуппі...
доказів звісно не буде - скажеш, що пошук не працює. але насправді це брехня чи твоя хвора фантазія
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8346
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 734 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Чет 20 бер, 2025 22:35
Shaman написав:
доказів звісно не буде - скажеш, що пошук не працює. але насправді це брехня чи твоя хвора фантазія
зразу написав що ти гуппі, тупо не пам'ятаєш що було...
я тоді ще перший раз тебе гнидою назвав, згадуй...
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 бер, 2025 22:38
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
доказів звісно не буде - скажеш, що пошук не працює. але насправді це брехня чи твоя хвора фантазія
зразу написав що ти гуппі, тупо не пам'ятаєш що було...
я тоді ще перший раз тебе гнидою назвав, згадуй...
це ти наперед почав свою брехню виправдовувати
краще ботами покачай стасюк
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8346
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 734 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|89705
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|264478
|
|
|6076
|913586
|
|