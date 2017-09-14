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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13311133121331313314
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:40

  fler написав: Вашій дружині я співчуваю, не пощастило жінці.

Це пише мені людина, яка сама відмовляється виконувати свій конституційний обовʼязок із захисту держави, а також ховає сина і чоловіка від виконання цього обовʼязку? Щаслива сімʼя ухилянтів? Ви дійсно знайшли один одного.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:42

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:доказів звісно не буде - скажеш, що пошук не працює. але насправді це брехня чи твоя хвора фантазія :D

зразу написав що ти гуппі, тупо не пам'ятаєш що було...
я тоді ще перший раз тебе гнидою назвав, згадуй...

Сергей, не отвлекайтесь от меня пожалуйста. Продолжим, примусова в законодательстве нет, мобилизация есть и она может проходить. На кого возложены функциональные обязанности по мобилизации населения? Законодательно, пожалуйста. Без "бусификаций" - это народный фольклор. Законодательных норм у stm нет, что бы отправить АндреяМ на фронт до тех пор, пока она не пойдёт в ТЦК, согласны?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:45

Shaman
особисті можна закрити? :shock:


Я сам не звертав раніше уваги, що у нього нема там кнопочки))
Раніше ж була, я ж йому пропонував перегляд)) Він відмовився)) потім через алкоголь забув вже про «підвішену пропозицію».

candle645
Штирлиц не бьіл так близко


Мій ти мюллєр мамкін))


АндрейМ

Згідно Конституції вона зобов'язана

Разом з вашими неповнолітніми дітьми в одній траншеї, вірно? :lol:
Там же нічого в конституції про виключення для дітей нема, так? 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 20 бер, 2025 22:54, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:47

  АндрейМ написав:
  fler написав: Вашій дружині я співчуваю, не пощастило жінці.

Це пише мені людина, яка сама відмовляється виконувати свій конституційний обовʼязок із захисту держави, а також ховає сина і чоловіка від виконання цього обовʼязку? Щаслива сімʼя ухилянтів? Ви дійсно знайшли один одного.

На сегодня ни я, ни Флер не кричим о неконституонности это делаете вы. Примусова мобилизация - это фольклор Сергея. Детройт как унылый очень не любит когда женщины бьют слабого мужчину. Но нормально вас защитить не может, к сожалению. Супругу счастливую может позовёте для меня на пару слов? У меня прям любопытство кошки проснулось, хочу видеть эту счастливую женщину!!!!
stm
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:58

  АндрейМ написав:
  fler написав: Вашій дружині я співчуваю, не пощастило жінці.

Це пише мені людина, яка сама відмовляється виконувати свій конституційний обовʼязок із захисту держави,

Звідси, будь-ласка, детальніше. Який Закон я порушила? Чи не той, який ви не зрозуміли? :roll:
  АндрейМ написав:а також ховає сина і чоловіка від виконання цього обовʼязку?

Правильно я розумію, що всі інші жінки відвели своїх синів та чоловіків до ТЦК? Ваша жінка вас особисто на руках туди віднесла, але щось не склалося, так?
fler
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