Це пише мені людина, яка сама відмовляється виконувати свій конституційний обовʼязок із захисту держави, а також ховає сина і чоловіка від виконання цього обовʼязку? Щаслива сімʼя ухилянтів? Ви дійсно знайшли один одного.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 22:40
Додано: Чет 20 бер, 2025 22:42
Сергей, не отвлекайтесь от меня пожалуйста. Продолжим, примусова в законодательстве нет, мобилизация есть и она может проходить. На кого возложены функциональные обязанности по мобилизации населения? Законодательно, пожалуйста. Без "бусификаций" - это народный фольклор. Законодательных норм у stm нет, что бы отправить АндреяМ на фронт до тех пор, пока она не пойдёт в ТЦК, согласны?
Додано: Чет 20 бер, 2025 22:45
Shaman
Я сам не звертав раніше уваги, що у нього нема там кнопочки))
Раніше ж була, я ж йому пропонував перегляд)) Він відмовився)) потім через алкоголь забув вже про «підвішену пропозицію».
candle645
Мій ти мюллєр мамкін))
АндрейМ
Разом з вашими неповнолітніми дітьми в одній траншеї, вірно?
Там же нічого в конституції про виключення для дітей нема, так? 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 20 бер, 2025 22:54, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 20 бер, 2025 22:47
На сегодня ни я, ни Флер не кричим о неконституонности это делаете вы. Примусова мобилизация - это фольклор Сергея. Детройт как унылый очень не любит когда женщины бьют слабого мужчину. Но нормально вас защитить не может, к сожалению. Супругу счастливую может позовёте для меня на пару слов? У меня прям любопытство кошки проснулось, хочу видеть эту счастливую женщину!!!!
Додано: Чет 20 бер, 2025 22:58
Звідси, будь-ласка, детальніше. Який Закон я порушила? Чи не той, який ви не зрозуміли?
Правильно я розумію, що всі інші жінки відвели своїх синів та чоловіків до ТЦК? Ваша жінка вас особисто на руках туди віднесла, але щось не склалося, так?
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