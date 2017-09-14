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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 133111331213313133141331513316>
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:31

  fler написав:
  АндрейМ написав:
  stm написав:Вы кстати можете себе визуально представить его счастливую жену? У меня картинка о женщине с сильными руками переберающей карбюратор только выходит придумать...

..Учитывая отсутствие образования, неудивительно что Вы тут пишите...

Особисто мене знання stm приємно вражають, як і широта її світогляду, і глибина мислення. А враховуючи те, що ви тут пишите, про вашу освіту висновки зовсім невтішні. Вашій дружині я співчуваю, не пощастило жінці.

враховуючи світогляд, то там Партнер А та Партнер П :D й з великою вірогідністю АндрейМ таки партнер П - тому йому так прикро :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 20 бер, 2025 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:33

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:а де відповідь на питання
  stm написав:Могу я уточнить, мобилизация должна проходить для защиты государства?


звісно повинна,
але шаман "прєдпочітає" лише інших відправляти на фронт, сам сидить в тилу і виправдовує розстріли українських солдат заградотрядами.
так, це твої слова, гуппі...

доказів звісно не буде - скажеш, що пошук не працює. але насправді це брехня чи твоя хвора фантазія :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:35

  Shaman написав:доказів звісно не буде - скажеш, що пошук не працює. але насправді це брехня чи твоя хвора фантазія :D

зразу написав що ти гуппі, тупо не пам'ятаєш що було...
я тоді ще перший раз тебе гнидою назвав, згадуй...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:38

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:доказів звісно не буде - скажеш, що пошук не працює. але насправді це брехня чи твоя хвора фантазія :D

зразу написав що ти гуппі, тупо не пам'ятаєш що було...
я тоді ще перший раз тебе гнидою назвав, згадуй...

це ти наперед почав свою брехню виправдовувати 8)

краще ботами покачай стасюк :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:42

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:доказів звісно не буде - скажеш, що пошук не працює. але насправді це брехня чи твоя хвора фантазія :D

зразу написав що ти гуппі, тупо не пам'ятаєш що було...
я тоді ще перший раз тебе гнидою назвав, згадуй...

Сергей, не отвлекайтесь от меня пожалуйста. Продолжим, примусова в законодательстве нет, мобилизация есть и она может проходить. На кого возложены функциональные обязанности по мобилизации населения? Законодательно, пожалуйста. Без "бусификаций" - это народный фольклор. Законодательных норм у stm нет, что бы отправить АндреяМ на фронт до тех пор, пока она не пойдёт в ТЦК, согласны?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:45

Shaman
особисті можна закрити? :shock:


Я сам не звертав раніше уваги, що у нього нема там кнопочки))
Раніше ж була, я ж йому пропонував перегляд)) Він відмовився)) потім через алкоголь забув вже про «підвішену пропозицію».

candle645
Штирлиц не бьіл так близко


Мій ти мюллєр мамкін))


АндрейМ

Згідно Конституції вона зобов'язана

Разом з вашими неповнолітніми дітьми в одній траншеї, вірно? :lol:
Там же нічого в конституції про виключення для дітей нема, так? 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 20 бер, 2025 22:54, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:47

  АндрейМ написав:
  fler написав: Вашій дружині я співчуваю, не пощастило жінці.

Це пише мені людина, яка сама відмовляється виконувати свій конституційний обовʼязок із захисту держави, а також ховає сина і чоловіка від виконання цього обовʼязку? Щаслива сімʼя ухилянтів? Ви дійсно знайшли один одного.

На сегодня ни я, ни Флер не кричим о неконституонности это делаете вы. Примусова мобилизация - это фольклор Сергея. Детройт как унылый очень не любит когда женщины бьют слабого мужчину. Но нормально вас защитить не может, к сожалению. Супругу счастливую может позовёте для меня на пару слов? У меня прям любопытство кошки проснулось, хочу видеть эту счастливую женщину!!!!
stm
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:58

  АндрейМ написав:
  fler написав: Вашій дружині я співчуваю, не пощастило жінці.

Це пише мені людина, яка сама відмовляється виконувати свій конституційний обовʼязок із захисту держави,

Звідси, будь-ласка, детальніше. Який Закон я порушила? Чи не той, який ви не зрозуміли? :roll:
  АндрейМ написав:а також ховає сина і чоловіка від виконання цього обовʼязку?

Правильно я розумію, що всі інші жінки відвели своїх синів та чоловіків до ТЦК? Ваша жінка вас особисто на руках туди віднесла, але щось не склалося, так?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:00

  freeze написав:
  stm написав:Детройт у нас ситуация когда АндрейМ считает что наше государство слишком авторитарно, а Бандерлог что слишком либерально.

АндрейМ живет до сих пор в идеальном мирном мире. А Бандерлог живет в жестокой реальной жизни.
Естественно нынешнее законодательство слишком либерально, чтобы победить в этой войне.
чий світ реальніший це іще мож поспорити)
Діло не стільки в ліберальності законодавства як в його виконанні. Закон більш менш, у виконанні є куди докручувати гайки.
Хотя закон звичайно недолугий. І я вважаю що це зроблено навмисно.
Є ж закони які трудно обійти, там аліменти на дітей чи правила дорожнього руху.
Невже не можно було і цей чітко прописати? Лиш виїзд ухилянтам закордон закрили... і тепер про штраф, який чомусь так і не знімається.
Невже трудно було зробити його прогресивним, як в деяких країнах з пдр? Не явився? Піврічного доходу в казну. І без всяких поправок, ну крім мінімального рівня для бомжів і ніщєбродів тисяч 30 грн.
Влада навмисно йде найлегшим шляхом спираючись на волонтерів і добровольців. При війні на виснаження це тупік.
Тут писали що волонтери можуть більш творчо підходити до рішення проблем) да, на певному часовому відрізку це плюс, но в довгострок централізована система і завжди переможе.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Лиш виїзд ухилянтам закордон закрили...

виглядає, що Banderlog не компетентний в цьому питанні
в довгострок централізована система і завжди переможе.

СРСР в доказ
Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 бер, 2025 23:13, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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