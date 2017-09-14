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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 бер, 2025 22:31
fler написав: АндрейМ написав: stm написав:
Вы кстати можете себе визуально представить его счастливую жену? У меня картинка о женщине с сильными руками переберающей карбюратор только выходит придумать...
..Учитывая отсутствие образования, неудивительно что Вы тут пишите...
Особисто мене знання stm приємно вражають, як і широта її світогляду, і глибина мислення. А враховуючи те, що ви тут пишите, про вашу освіту висновки зовсім невтішні. Вашій дружині я співчуваю, не пощастило жінці.
враховуючи світогляд, то там Партнер А та Партнер П
й з великою вірогідністю АндрейМ
таки партнер П - тому йому так прикро
Востаннє редагувалось Shaman
в Чет 20 бер, 2025 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 22:33
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
а де відповідь на питання
stm написав:
Могу я уточнить, мобилизация должна проходить для защиты государства?
звісно повинна,
але шаман "прєдпочітає" лише інших відправляти на фронт
, сам сидить в тилу і виправдовує розстріли українських солдат заградотрядами.
так, це твої слова, гуппі...
доказів звісно не буде - скажеш, що пошук не працює. але насправді це брехня чи твоя хвора фантазія
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Додано: Чет 20 бер, 2025 22:35
Shaman написав:
доказів звісно не буде - скажеш, що пошук не працює. але насправді це брехня чи твоя хвора фантазія
зразу написав що ти гуппі, тупо не пам'ятаєш що було...
я тоді ще перший раз тебе гнидою назвав, згадуй...
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Додано: Чет 20 бер, 2025 22:38
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
доказів звісно не буде - скажеш, що пошук не працює. але насправді це брехня чи твоя хвора фантазія
зразу написав що ти гуппі, тупо не пам'ятаєш що було...
я тоді ще перший раз тебе гнидою назвав, згадуй...
це ти наперед почав свою брехню виправдовувати
краще ботами покачай стасюк
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Додано: Чет 20 бер, 2025 22:42
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
доказів звісно не буде - скажеш, що пошук не працює. але насправді це брехня чи твоя хвора фантазія
зразу написав що ти гуппі, тупо не пам'ятаєш що було...
я тоді ще перший раз тебе гнидою назвав, згадуй...
Сергей, не отвлекайтесь от меня пожалуйста. Продолжим, примусова в законодательстве нет, мобилизация есть и она может проходить. На кого возложены функциональные обязанности по мобилизации населения? Законодательно, пожалуйста. Без "бусификаций" - это народный фольклор. Законодательных норм у stm нет, что бы отправить АндреяМ на фронт до тех пор, пока она не пойдёт в ТЦК, согласны?
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Додано: Чет 20 бер, 2025 22:45
Shaman
особисті можна закрити?
Я сам не звертав раніше уваги, що у нього нема там кнопочки))
Раніше ж була, я ж йому пропонував перегляд)) Він відмовився)) потім через алкоголь забув вже про «підвішену пропозицію».candle645
Штирлиц не бьіл так близко
Мій ти мюллєр мамкін))АндрейМ
Згідно Конституції вона зобов'язана
Разом з вашими неповнолітніми дітьми в одній траншеї, вірно?
Там же нічого в конституції про виключення для дітей нема, так? 😅
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 20 бер, 2025 22:54, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 22:47
АндрейМ написав: fler написав:
Вашій дружині я співчуваю, не пощастило жінці.
Це пише мені людина, яка сама відмовляється виконувати свій конституційний обовʼязок із захисту держави, а також ховає сина і чоловіка від виконання цього обовʼязку? Щаслива сімʼя ухилянтів? Ви дійсно знайшли один одного.
На сегодня ни я, ни Флер не кричим о неконституонности это делаете вы. Примусова мобилизация - это фольклор Сергея. Детройт как унылый очень не любит когда женщины бьют слабого мужчину. Но нормально вас защитить не может, к сожалению. Супругу счастливую может позовёте для меня на пару слов? У меня прям любопытство кошки проснулось, хочу видеть эту счастливую женщину!!!!
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Додано: Чет 20 бер, 2025 22:58
АндрейМ написав: fler написав:
Вашій дружині я співчуваю, не пощастило жінці.
Це пише мені людина, яка сама відмовляється виконувати свій конституційний обовʼязок із захисту держави,
Звідси, будь-ласка, детальніше. Який Закон я порушила? Чи не той, який ви не зрозуміли?
АндрейМ написав:
а також ховає сина і чоловіка від виконання цього обовʼязку?
Правильно я розумію, що всі інші жінки відвели своїх синів та чоловіків до ТЦК? Ваша жінка вас особисто на руках туди віднесла, але щось не склалося, так?
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Додано: Чет 20 бер, 2025 23:00
freeze написав: stm написав:
Детройт у нас ситуация когда АндрейМ считает что наше государство слишком авторитарно, а Бандерлог что слишком либерально.
АндрейМ живет до сих пор в идеальном мирном мире. А Бандерлог живет в жестокой реальной жизни.
Естественно нынешнее законодательство слишком либерально, чтобы победить в этой войне.
чий світ реальніший це іще мож поспорити)
Діло не стільки в ліберальності законодавства як в його виконанні. Закон більш менш, у виконанні є куди докручувати гайки.
Хотя закон звичайно недолугий. І я вважаю що це зроблено навмисно.
Є ж закони які трудно обійти, там аліменти на дітей чи правила дорожнього руху.
Невже не можно було і цей чітко прописати? Лиш виїзд ухилянтам закордон закрили... і тепер про штраф, який чомусь так і не знімається.
Невже трудно було зробити його прогресивним, як в деяких країнах з пдр? Не явився? Піврічного доходу в казну. І без всяких поправок, ну крім мінімального рівня для бомжів і ніщєбродів тисяч 30 грн.
Влада навмисно йде найлегшим шляхом спираючись на волонтерів і добровольців. При війні на виснаження це тупік.
Тут писали що волонтери можуть більш творчо підходити до рішення проблем) да, на певному часовому відрізку це плюс, но в довгострок централізована система і завжди переможе.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 23:11
Banderlog написав:
Лиш виїзд ухилянтам закордон закрили...
виглядає, що Banderlog не компетентний в цьому питанні
в довгострок централізована система і завжди переможе.
СРСР в доказ
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 20 бер, 2025 23:13, всього редагувалось 2 разів.
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