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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1331213313133141331513316>
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:12

  stm написав:Супругу счастливую может позовёте для меня на пару слов? У меня прям любопытство кошки проснулось, хочу видеть эту счастливую женщину!!!!

Поговорите с флер. Она Вам расскажет о том, как ещё правильней лицемерить и прятать родных мужчин и самой на фронт не идти. Она Вам расскажет о женском счастье.

  fler написав:Звідси, будь-ласка, детальніше. Який Закон я порушила? Чи не той, який ви не зрозуміли? :roll

Ви не виконуєте свій конституційний обовʼязок захищати державу. Ви, сподіваюсь, розумієте різницю між Конституцією, основним законом, нормою прямої дії, і звичайним законом? Конституція вже вимагає від Вас захищати державу. Які ще закони Вам потрібні? Чого Ви ще чекаєте?
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:13

  stm написав:что бы отправить АндреяМ на фронт

так він не хоче на фронт!!!
а ви його все примусово відправляєте,
дивний закос під жіночу логіку...

потім ті ж блондінкі питають чому так багато сзч...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:15

sergey_stasyuk555
так він не хоче на фронт!!!


Так хай замість себе неповнолітніх дітей відправить. Вони згідно його (особливого) розуміння конституції також зобовʼязані. Бо він десь там бачить «рівні обовʼязки» в конституції.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 20 бер, 2025 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Хотя закон звичайно недолугий. І я вважаю що це зроблено навмисно.

Бінго. Ви праві.

  Hotab написав:Так хай замість себе неповнолітніх дітей відправить. Вони згідно його (особливого) розуміння конституції також зобовʼязані. Бо він десь там бачить «рівні обовʼязки» в конституції.

Ви - хворий… Хвора людина, яка порівнює дорослих людей і дітей. У дітей немає обовʼязків. За дітей відповідальні батьки, дорослі жінки і чоловіки. Вашому хворому мозку так зрозуміло?
Востаннє редагувалось АндрейМ в Чет 20 бер, 2025 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:21

  Hotab написав:Так хай замість себе неповнолітніх дітей відправить. Вони згідно його (особливого) розуміння конституції також зобовʼязані.

незрозуміло навіщо ти брешеш, він же про дітей не писав.
у дітей зовсім інші права і обов'язки і відповідальність за їх невиконання.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:21

  stm написав:
  АндрейМ написав:
  fler написав: Вашій дружині я співчуваю, не пощастило жінці.

Це пише мені людина, яка сама відмовляється виконувати свій конституційний обовʼязок із захисту держави, а також ховає сина і чоловіка від виконання цього обовʼязку? Щаслива сімʼя ухилянтів? Ви дійсно знайшли один одного.

На сегодня ни я, ни Флер не кричим о неконституонности это делаете вы. Примусова мобилизация - это фольклор Сергея. Детройт как унылый очень не любит когда женщины бьют слабого мужчину. Но нормально вас защитить не может, к сожалению. Супругу счастливую может позовёте для меня на пару слов? У меня прям любопытство кошки проснулось, хочу видеть эту счастливую женщину!!!!

Ви знов банально підмінюєте предмети та вигадуєте дурниці.

На себе в дзеркало гляньте -- весела (Трініті з Альтовим та томиками Даля під "облегающей кожей").
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:23

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Так хай замість себе неповнолітніх дітей відправить. Вони згідно його (особливого) розуміння конституції також зобовʼязані.

незрозуміло навіщо ти брешеш, він же про дітей не писав.
у дітей зовсім інші права і обов'язки і відповідальність за їх невиконання.

Як це не писав??? Він писав про «всі громадяни». До цього він наголошував, що громадянин стає громадянином набагато раніше отримання паспорту. Що не так??
Те, що він вибірково чіпляється лише до жінок, так це поки що, зараз. Завтра почне до малечі, післязавтра до пенсіонерів, ще потім до безногих, бо у нього ж ВСІ мають рівні обовʼязки, без винятку. То хто тут бреше, може сірожа?

АндрейМ

У дітей немає обовʼязків


Тобто в конституції не у всіх вже однакові обовʼязки?? Ви відмовляєтесь від своїх попередніх слів? Є виключення? Давайте розбиратись з ними. Хто в них потрапляє??
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 20 бер, 2025 23:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:24

раз уж про дітей зашло, то корчинського звуть не АндрійМ.

"в багатьох прогресивних країнах світу"...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:29

  flyman написав:
  Banderlog написав:Лиш виїзд ухилянтам закордон закрили...

виглядає, що Banderlog не компетентний в цьому питанні
в довгострок централізована система і завжди переможе.

СРСР в доказ

Шо в ссср не так? Програло штатам і європі?
А до комуняків по вашому царська росія краще справлялась?
ВИ в курсі що на першій світовій в москалів касок не було? Економіка не справлялась а саперні лопатки купляли в японії з якою за десятиліття до того воювали.
Чи може ви вважаєте що після розвалу ссср україна чи рф зробили технологічний прорив? Тому ми воюєм на техніці склепаній відсталим совком?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 23:30

  sergey_stasyuk555 написав:
  stm написав:что бы отправить АндреяМ на фронт

так він не хоче на фронт!!!
а ви його все примусово відправляєте,
дивний закос під жіночу логіку...

потім ті ж блондінкі питають чому так багато сзч...

Где? Я просто говорю что согласно закону, а не фольклору в стране на которую напали идёт мобилизация. Его шансы ещё более не нулевые, чем мои. Мои тоже не нулевые, но он почему-то говорит обратное. Мобилизация - это законно и конституционно, пока не доказанно обратное. Закон о мобилизации говорит что м18-60 могут быть призванны. Призыв осуществляет не СТМ или Флер, а ТЦК. С чем вы не согласны в моей блондинистой логике? Закон могут поменять и ж18-60 или другие возраста вставить. Это не противоречит конституции и духу статьи 65. Слова примусова - это осознанное жульничество. Как и мое со счастливой супругой АндрейМ поговорить. Этого несчастья и счастья не существует в природе.
stm
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