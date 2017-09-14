Hotab написав:До цього він наголошував, що громадянин стає громадянином набагато раніше отримання паспорту.
Що, хворе брехло? Я про дітей не писав. Я писав про дорослих людей. Діти, по суті, є власністю батьків. У них і прав обмаль і обовʼязків немає. У громадян - дорослих, повнолітніх людей - обовʼязки однакові права однакові.
До чого тут безногі, хворий? Усі жінки безногі? Бути жінкою - це інвалідність? Що з тобою не так? Я вже вкотре запитую…
sergey_stasyuk555 написав:раз уж про дітей зашло, то корчинського звуть не АндрійМ.
"в багатьох прогресивних країнах світу"...
Корч - це провокатор. І сам не воює, і син його незрозуміло де, останній раз читав, що в 15-му році на крутезному доджі створив якесь ДТП. І розказує про дітей на війні і прострілені коліна, хоче дикунства, тільки для себе та свого синка, мабуть, не хоче отримати все це, що несе його чорне помело. Не здивуюсь, якщо працює на кацапню.
А до чого тут жінки? Хто взагалі «до чого»? Перерахуй, і обґрунтуй, чому жінки «до чого», а безногі, діти - «не до чого»? Якась нерівна рівність обовʼязків? Начебто всі рівні, а потім виявляється що не всі. То всі чи не всі, ти вже заплутав тут всіх
Може і жінки не всі мають рівні обвʼязки, а лише Флер з СТМ?
То що, давай спочатку, у всіх рівні обовʼязки, чи ні? 😅
У громадян - дорослих, повнолітніх людей - обовʼязки однакові права однакові.
А де таке в конституції написано , що саме «дорослих і повнолітніх» ?? Ти як Ленін, навів текст Конституції на лампу і написи молоком проявились? Ти став бачити чого не бачать інші? А голоси теж чуєш?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 20 бер, 2025 23:39, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Вы кстати можете себе визуально представить его счастливую жену? У меня картинка о женщине с сильными руками переберающей карбюратор только выходит придумать... А це прям скарб привалил АндреюМ, единичный экземпляр.
) лукавите Ви. Може хворій жінці долярчика було краще? Чи Фрізовій? Чи мож я молодєц? Лишив з 2ма дітьми погодками меншій було рік старшій 2,5 роки коли пішов.. і то пообіцяв що діждусь коли менша ходити почне. То чия баба крутить карбюратор?
Чого ви причепились до жінок та дітей, коли є менти, муніципальна охорона, відставники 43-60, офіцери, багато з яких досі сидять і чекають посади один в один за восом, заброньованих вже дуже багато, пудсудні та підслідні по нетяжким статтям, перераховувати можна і далі.
hxbbgaf написав:Чого ви причепились до жінок та дітей, коли є менти, муніципальна охорона, відставники 43-60, офіцери, багато з яких досі сидять і чекають посади один в один за восом, заброньованих вже дуже багато, пудсудні та підслідні по нетяжким статтям, перераховувати можна і далі.
По нетяжким статтям теж простіше відсидіти. А по тяжким то така собі ідея з нашою ліберальною армією і законодавством
stm написав:С чем вы не согласны в моей блондинистой логике?
наприклад з тим що ти "умишлєнно", закосив під блондінку, ігноруєш статтю 12 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", а саме:
Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками..., що включає прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі та дотримання правил військового обліку.
hxbbgaf написав:Чого ви причепились до жінок та дітей, коли є менти, муніципальна охорона, відставники 43-60, офіцери, багато з яких досі сидять і чекають посади один в один за восом, заброньованих вже дуже багато, пудсудні та підслідні по нетяжким статтям, перераховувати можна і далі.
По нетяжким статтям теж простіше відсидіти. А по тяжким то така собі ідея з нашою ліберальною армією і законодавством
По нетяжким треба примусово. Як всім. Бо суди в нас тривають десятиріччями, затягування - це вже стандартна процедура з конкретними розцінками.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 20 бер, 2025 23:52, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Чого ви причепились до жінок та дітей, коли є менти, муніципальна охорона, відставники 43-60, офіцери, багато з яких досі сидять і чекають посади один в один за восом, заброньованих вже дуже багато, пудсудні та підслідні по нетяжким статтям, перераховувати можна і далі.
То государевы люди,они пригодятся еще. И никто женщин и детей трогать не будет. 6 000 000 ухилянтов- "черпай,черпай источник,да не иссякнет он". + подростающие с 18 до 25. Лет на 10 войны хватит.